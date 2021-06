Hyväksikäytöistä epäillyn pariskunnan yhteydet Turun eläinsuojeluyhdistykseen ovat olleet Turun Sanomien mukaan tiiviit. Lehden tietojen mukaan yhdistyksen johtokunnan jäsen sai tietoja tallilla tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta ja eläinten kaltoinkohtelusta jo viime syksynä.

Turun Sanomien mukaan Turun eläinsuojeluyhdistyksen (Tesy) johtohenkilöt tiesivät väitteistä, joiden mukaan naantalilaisella hevostallilla olisi tapahtunut lapsiin ja nuoriin kohdistuneita seksuaalisia tekoja, jo ennen kuin asia nousi julkisuuteen viime viikolla.

Turun eläinsuojeluyhdistys omistaa SR Tallin tilat ja tallin toimintaa pyörittänyt pariskunta on ollut yhdistyksessä aktiivinen. Käräjäoikeus vangitsi pariskunnan todennäköisin syin epäiltynä kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Turun Sanomien mukaan yhdistyksen johtokunnan keväällä jättänyt jäsen sai jo viime syksynä tallilla käyneiltä nuorilta tietoja, joiden mukaan tallin omistaja pakottaa lapsia lyömään hevosia. Samalla hän sai tietää väitteistä, joiden mukaan nuoreen aikuiseen ja alaikäiseen tyttöön kohdistui seksuaalista ahdistelua. Johtokunnan jäsenelle asiasta uskoutunut nuori sai lehden mukaan porttikiellon tallille.

Entinen johtokunnan jäsen kertoi Turun sanomille, ettei ota kantaa esitettyihin väitteisiin ja painotti, ettei häntä epäillä rikoksesta.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja sai 17. toukokuuta hevostallilla käyneen vanhemmalta yhteydenoton, jossa kerrottiin että ahdistelu- ja pakkotyöepäilyt on viety poliisin tietoon. Varapuheenjohtaja vastasi yhteydenottoon kertoen välittävänsä sen sisällön johtokunnan jäsenille.

Tesyn toiminnanjohtaja on kertonut saaneensa tietää syytöksistä vasta Turun Sanomien 25. toukokuuta ilmestyneestä uutisesta. Lehden tietojen mukaan toiminnanjohtaja on viime vuosina käynyt SR Tallilla viikoittain.

Toiminnanjohtaja on Turun Sanomien mukaan yrittänyt aiemmin saada selville, kuka on esittänyt syytöksiä tallia pyörittäneestä pariskunnasta. Hän myönsi lehden haastattelussa, että on pyytänyt erään tallitytön vanhempia erittelemään sähköpostitse, mitä tallilla on tehty ja keille nuorille ja lapsille.

Toiminnanjohtajan mukaan hän on toiminnallaan yrittänyt tukea tapaukseen liittyviä nuoria.