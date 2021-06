Syksyllä ammattikoulussa ja lukioissa aloittavat saavat oppimateriaalit ja tarvikkeet käyttöönsä oppilaitokselta. Vielä ei tarkalleen tiedetä, kuinka paljon se tulee kunnille maksamaan.

Tuhansia tietokoneita, satoja saksia, kymmeniä föönejä, kampauspäitä, muistitikkuja ja mittoja. Muun muassa tällaisia tarvikkeita on Helsingissä hankittu lukioihin ja ammattikouluihin ensi lukuvuotta varten.

Tänä keväänä peruskoulunsa päättäneet nuoret säästävät jatkossa satasia, sillä syksystä lähtien toisen asteen koulutus on heille maksutonta.

Lukioissa kaikille opiskelijoille hankitaan tietokone ja oppikirjat. Ammatillisessa opetuksessa maksuttomuus koskee myös henkilökohtaisia työvälineitä ja varusteita.

Koulutuksen järjestäjille, joista suurin osa on kuntia, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on aiheuttanut harmaita hiuksia: kukaan ei tarkkaan tiedä, paljonko kaikki tulee maksamaan.

Tämän on myöntänyt myös opetusministeri Jussi Saramo (vas).

Helsingin sanomat kertoi tammikuussa, miten oppivelvollisuuden laajentaminen aiotaan käytännössä toteuttaa kolmessa erikokoisessa esimerkkikunnassa.

Tuolloin maksuttomuuden kuluista oli vain karkeita arvioita. Nyt tarvikkeiden hankintoja, tai vähintään niiden kilpailutuksia, on kunnissa jo tehty. Tarkat kulut selviävät silti vasta myöhemmin, sanoo Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen.

Helsingin lukio- ja ammatillisen koulutuksen johtaja Arja Kukkonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että oppivelvollisuuden laajentamiseen kuluu vuoteen 2024 mennessä 129 miljoonaa euroa. Kuntaliitto puolestaan on arvioinut, että kulut olisivat 10 miljoonaa euroa suuremmat.

Kukkosen mukaan on jo nähtävissä, etteivät ammatilliseen koulutukseen varatut varat tule riittämään.

”Valtio arvioi ammatilliseen koulutuksen kuluiksi 401 euroa ja lukion 1 418 euroa opiskelijaa kohden. Ero on aikamoinen”, hän sanoo.

Todelliset kustannukset Helsingissä ovat hänen mukaansa ammatillisessa koulutuksessa 525 euroa opiskelijaa kohden.

Ammatillisessa koulutuksessa koulutusalat edellyttävät eri tarvikkeita. Esimerkiksi hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat saavat opintojen ajaksi käyttöön sakset ja kampauspäät, kokkiopiskelijat veitset. Logistiikka-alalla ja ensihoitajilla maksuttomuuden piiriin kuuluu myös ajokortti.

Kaikissa ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa esimerkiksi tietokoneita ei kuitenkaan hankita henkilökohtaiseen käyttöön.

Helsinki päätti hankkia tietokoneet myös ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville.

”Heilläkin valtaosa oppikirjoista on tätä nykyä sähköisiä”, Kukkonen kertoo.

Tietokoneen hankintakuluiksi Helsinki on arvioinut lukioissa 438 euroa ja ammatillisessa koulutuksessa 425 euroa. Ylläpitokuluiksi konetta kohden on arvioitu 35 euroa vuodessa.

Koronapandemia on tuonut hankintoihin omat haasteensa. Maailmalla elektroniikassa on ollut saatavuusongelmia.

Tämä näkyy esimerkiksi kaarinalaisen lukiolaisen elämässä siten, että hän saa ensi syksynä käyttöönsä hieman kalliimman tietokoneen.

”Me teimme kilpailutuksen ja sopimuksen yhdestä tietokonemallista jo helmikuussa, kunnes yhtäkkiä saimme tiedon, että tilaamamme koneet voidaan toimittaa vasta marraskuussa”, Kaarinan lukion rehtori Kimmo Laitinen kertoo.

Kaarinan lukion rehtori Kimmo Laitinen

Monilla lukion kursseilla käytetään vain sähköistä oppimateriaalia, joten tietokonetta tarvitaan jo elokuussa. Kaarina joutui vaihtamaan tietokonehankintansa 80 euroa kalliimpaan.

Hankintahinnaksi tulee siten kuulokkeineen ja laskinohjelmineen 574 euroa. Se ylittää reilusti valtion arvion lukiolaisten tietokoneesta, joka on 306 euroa.

”Päälle tulevat vielä ylläpitokustannukset, mutta ne meillä tehdään kunnan oman IT-yksikön voimin”, Laitinen kertoo.

Monien kasvukuntien tapaan Kaarina rahoittaa lukiokoulutuksensa kokonaan itse, sillä kaupungin saamat valtionosuudet ovat pienemmät kuin sen lakisääteinen kuntarahoitusosuus.

Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset tulevat siten joka tapauksessa kaarinalaisten maksettaviksi.

”Valtuustossa on oltu asian suhteen ymmärtäväisiä, sillä meillä on lakisääteinen velvoite nämä tarvikkeet tarjota”, Laitinen kertoo.

Maksuttomuus on ollut pienten lukioiden valtti, ja ne ovat olleet huolissaan kilpailuetunsa menettämisestä. Petäjävedellä ainakin osa tästä uhkakuvasta on kevään yhteishaun perusteella käymässä toteen.

Lukion rehtori Ville Metsäpelto kertoo, että tänä keväänä lukioon hakeneiden osuus romahti. Lukioon haki vain 26 prosenttia ikäluokasta, kun vuosina 2013–2020 määrä on vaihdellut 44 ja 55 prosentin välillä.

Petäjäveden lukion rehtori Ville Metsäpelto

”Suurimman hakijajoukon meiltä veti ammatillinen koulutus, etenkin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ammatilliset oppilaitokset”, Metsäpelto kertoo.

Mitään yksittäistä syytä hakijakatoon Metsäpelto ei osaa sanoa. Kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan on saattanut kasvaa, toisaalta maksuttomuus on saattanut houkuttaa. Lisäksi koronapandemia on saattanut vaikuttaa asiaan.

”Meillä on jäänyt kaikki yhteisölliset tapahtumat, kuten yhteiset retket, lukiokoulutuksen puolelta nyt väliin”, Metsäpelto kertoo.

Kyse voi toki myös olla vain yksittäisen vuoden vaihtelusta. Mikäli ilmiö muuttuu pysyväksi, on Metsäpellon mukaan syytä olla huolissaan.

”Meillä on tavoite saada tietty prosentti ikäluokasta korkeakoulutettua. On huolestuttavaa, jos lukioihin ei hakeuduta.”

Tilanne voi myös parantua yhteishaun tulosten selviämisen jälkeen.

”Joka kesä saan soittoja opiskelijoilta, jotka on valittu muualle, ja he kysyvät, voisivatko he sittenkin tulla meidän lukioon”, Metsäpelto kertoo.