Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi insuliinin kulutusta ihmisillä, jotka käyttivät sekä diabeteslääkettä että insuliinia. Tämän ryhmän insuliinin käyttö väheni, vaikka insuliinin korvattavuus pysyi ennallaan.

Tyypin 2 diabetes­lääkkeiden kulutus väheni vuonna 2017, kun lääkkeiden korvausluokkaa muutettiin, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvausluokkaa muutettiin ylemmästä 100 prosentin korvausluokasta alempaan 65 prosentin korvausluokkaan vuoden 2017 alussa.

Tutkimuksen mukaan muutoksen jälkeen ostajaa kohden laskettu keskimääräinen kuukausittainen kulutus väheni määrällä, joka vastaa noin kuuden päivän lääkkeitä.

”Havaitut muutokset kulutuksessa ovat pieniä, mutta kertovat kuitenkin siitä, että korvaustason leikkaus muutti ainakin jossain määrin lääkkeiden käyttäjien ostokäyttäytymistä”, Kelan tutkija Hanna Rättö ja Turun yliopiston tutkijatohtori Katri Aaltonen kirjoittavat Kelan tutkimusblogissa.

Leikkaus oli osa Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman linjausta, jonka tavoitteena oli vähentää Kelan vuotuisia lääkekorvaus­menoja 150 miljoonalla eurolla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös insuliinin kulutusta sellaisilla ihmisillä, jotka käyttivät sekä diabetes­lääkettä että insuliinia. Insuliinin korvaustaso pidettiin vuoden 2017 muutoksessa ennallaan eli 100 prosentin korvausluokassa.

Ennen insuliini­lääkkeiden korvaustason muutosta julkisuudessa esitettiin huolestuneita puheenvuoroja, joissa epäiltiin diabetes­lääkkeiden korvattavuuden heikentämisen johtavan siihen, että potilaat siirtyisivät omatoimisesti pelkkään insuliinihoitoon.

Tutkimuksen tulosten mukaan myös insuliinin kulutus kuitenkin laski keskimäärin noin kahden päivän lääkkeitä vastaavan määrän kuukaudessa.

Rättö ja Aaltonen muistuttavat Kelan tutkimusblogissa, että muutosten taustalla voi olla monenlaisia syitä, eikä kulutuksen perusteella voida päätellä esimerkiksi sitä, miten muutokset vaikuttivat diabetes­potilaiden terveydentilaan.

Osa lääkkeiden käyttäjistä on esimerkiksi voinut pidentää ostovälejä tai jättää joitakin lääkkeitä käyttämättä. On myös mahdollista, että lääkettä on ostettu varastoon juuri ennen korvaustason muuttumista.