Tampereella ja Kuopiossa tuhatpäiset nuorisokokoontumiset, Helsingissä poliisi tyhjensi suositun Hietaniemen uimarannan ja keskustassa sijaitsevan Sinebrychoffin puiston ihmisistä.

Lämmin koulujen päättäjäisviikonloppu on saanut ihmiset liikkeelle ja nostanut poliisitehtävien määrät paikoin korona-aikaa edeltävälle tasolle.

Helsingissä poliisi kertoi alkuyöstä ennen kello yhtä tyhjentävänsä Sinebrychoffin puiston ihmisistä. Twiitissään poliisi kertoi, ettei sillä ole mahdollisuutta puuttua yksittäisiin häiriöihin pimeän tultua ja siksi alue on päätetty tyhjentää.

Helsingin poliisi julkaisi aiemmin Twitterissä ilmakuvan Sinebrychoffin puiston juhlinnasta. Kuvassa näkyy, miten osassa puistoa juhlijat ovat ryhmittyneet hajanaisemmin, kun taas toisaalla juhlinta näyttää olevan tiiviimpää.

Poliisi kertoi jo aiemmin tyhjentävänsä samoin perustein Hietaniemen uimarannan ja Tervasaaren. Alueille oli kerääntynyt runsaasti nuoria.

Puoliltaöin julkaistussa twiitissä poliisi kertoi Tervasaaressa räjäytellyn ilotulitteita. Alueella oli muutenkin ollut järjestyshäiriöitä.

Myös Hietaniemessä oli ollut levotonta ja merkittävän paljon järjestyshäiriöitä. Alueella oli ammuttu myös ilotulitteita.

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella merkittävin yksittäinen nuorten kokoontuminen oli Kuopiossa. Lähes kahdentuhannen nuoren arvioitiin kokoontuneen Kuopion keskustaan Väinölänniemeen ja erityisesti alueella sijaitsevalle uimarannalle.

”Selkeästi varmaan tämän vuoden vilkkain vuoro ja uskaltaisin sanoa, että varmaan koko maassa”, kertoo komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisilaitokselta alkuyöstä kello kahden aikoihin.

”Ainakin hätäkeskus­tietojärjestelmän perusteella varmaan koronan alkamisen jälkeen kovimmat tehtävämäärät koko maassa ja meilläkin.”

Koulujen päättyminen on saanut nuoret kokoontumaan isoin joukoin ympäri maata.

Jo lauantaina iltakymmenen aikoihin alueella oli useampi pahoinpitely. Väinölänniemi saatiin tyhjennettyä Joutjärven mukaan lopulta alkuyöstä yhden aikoihin. Ennen sitä ihmisiä oli jo ehtinyt poistua alueelta.

Puolenyön aikoihin myös Itä-Uudenmaan poliisilaitos twiittaili kovaa tahtia päättäjäishumusta. Poliisi kertoi Twitterissä useista nuorten kokoontumisista muun muassa Porvoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Kokoontumiset olivat äityneet tappeluiksi muun muassa Hyvinkään Jussintorilla ja Järvenpäässä Järvenpää-talon edustalla.

Loviisassa oli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan Laivasillan alueella edelleen noin satakunta juhlivaa nuorta ja tunteet olivat paikoin käyneet kuumina. Tiedot perustuivat nuorisotyöntekijöiden tekemiin havaintoihin. Osan paikallaolijoista kerrottiin olevan täysikäisiä.

Rähinää on ollut myös Varsinais-Suomessa. Naantalissa alkoi Nunnalahden rannan tuntumassa puolenyön aikaan joukkotappelu. Lounais-Suomen poliisilaitos kertoi paikalla olleen useita poliisipartioita.

Noin puolta tuntia myöhemmin poliisi twiittasi tilanteen päättyneen. Useita joukkotappeluun osallistuneita oli otettu kiinni.

Lounais-Suomen poliisi kertoi myös, että Turun pääpoliisiaseman selviämisasemalle oli tullut illan aikana ”valitettavan huonokuntoisia” nuoria. Poliisin mukaan huoltajia pyydetään hakemaan omat nuorensa pois ja jokaisesta tapauksesta tehdään lastensuojeluilmoitus.

Ympäri Sisä-Suomea on puolestaan tehty ilmoituksia häiritseväksi yltyneestä juhlinnasta kotona tai ulkosalla. Juhlijoiden joukossa kerrotaan olleen myös lapsia ja nuoria. Asiasta kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos Twitterissä.

Ennen yhtä ihmisten kerrottiin alkaneen poistua Tampereen Pyynikiltä. Aiemmin alueella sanottiin olleen noin neljä tuhatta nuorta.

Jyväskylän Tuomiojärvellä puolestaan oli Sisä-Suomen poliisin mukaan ennen yhtä arviolta vielä parisataa nuorta.

Pohjanmaan poliisilaitos kertoi Twitterissä poliisille tulleen häiriöihin ja meteliin liittyviä tehtäviä ympäri aluetta.

”Puolenyön jälkeen meno on muuttunut erittäin levottomaksi ympäri Pohjanmaata”, poliisi kirjoitti.

Kalajoella puolestaan tapahtui puukotus illalla noin kymmenen aikoihin. Oulun poliisin tiedotteen mukaan poliisi on ottanut rikoksesta epäillyn kiinni.

Oulun poliisin johtokeskuksesta ei lähdetty kommentoimaan tapahtumia. Tiedossa ei esimerkiksi ole, kuinka monta henkilöä tapaukseen liittyy tai onko joku haavoittunut. Ei ole myöskään tietoa siitä, liittyvätkö tapahtumat koulujen päättäjäisiin.

Johtokeskuksesta kerrottiin alkuyöstä, että ihmisiä on ollut liikkeellä runsaasti ja tehtävien osalta on palattu normaaliin kesäviikonloppuiltaan.

Itä-Suomen poliisilaitoksen komisario Joutjärven mukaan järjestelmien kanssa on ollut jonkin verran teknisiä ongelmia, minkä vuoksi tarkkoja tehtävämääriä on vaikea sanoa. Arvio on kuitenkin, että Itä-Suomessa tulisi kuluvan yövuoron aikana pitkälti yli 300 tehtävää. Itä-Suomen osalta ennätyslukemat ovat parin vuoden takaa, jolloin juhannuksen aikoihin tehtävämäärä nousi yli 400:n.

Joutjärven mukaan lauantai-illan ja sunnuntain vastaisen yön tilanne vastaa jotakuinkin parin vuoden takaisia koulujenpäätös- ja kesänpäätös­viikonloppuja.

”Koronasta huolimatta vietettiin aika normaali koulujenpäätöslauantai”, hän summaa.