Kieltenopettaja Laura Heinsuon kesää leimaavat pätkätyöt ja työttömyys. Taustalla on muun muassa pitkäikäinen pattitilanne työmarkkinaosapuolten välillä.

Kun koululaiset lukuvuoden päätyttyä kirmaavat kesälomille, alkaa myös opettajien pitkä, lähes kolmen kuukauden kesäloma tai virallisesti ”kesäkeskeytys”.

Valtaosalla työntekijöistä kesälomaa kertyy neljästä kuuteen viikkoa, opettajien kesäkeskeytys kestää kesäkuulta elokuulle. Tuolta ajalta heille maksetaan täysi palkka.

Palkalliset kesälomat koskevat usein vain vakituisessa virassa olevia opettajia. Osa määräaikaisista opettajista ilmoittautuu kesän ajaksi työttömyyskortistoon.

Samaan aikaan esimerkiksi perhevapaalla oleva opettaja voi keskeyttää vapaansa ja palata kesäksi töihin täydellä palkalla, vaikka käytännössä töitä ei voi tehdä.

Espoolaisessa lukiossa työskentelevän Laura Heinsuon, 26, määräaikainen työsuhde ja palkanmaksu loppuivat kevätlukukauden loppuun. Tulevaksi kesäksi hän on saanut pätkittäisiä opetuspestejä aikuislukiossa, mutta osaksi kesää on ilmoittauduttava työttömäksi.

Uusi määräaikaisuus alkaa taas syyslukukauden alkaessa – samalla työnantajalla.

Kun työkaverit iloitsivat loman alusta, Heinsuon ajatukset siirtyivät jo seuraavaan työhön, joka alkaisi parin päivän päästä.

”Kyse on enemmänkin periaatteesta kuin rahasta. Samaa työtähän me olemme tehneet viimeisen lähes kymmenen kuukauden aikana. Miten on mahdollista, että olemme loppujen lopuksi näin eriarvoisessa asemassa?”, Heinsuo kysyy.

Määräaikaisille opettajille maksetaan työsuhteen päätteeksi lomapäiväkorvaus, mutta se on huomattavasti pienempi verrattuna kesäkuukausien palkkaan. Myös vakituisessa virassa oleville opettajille maksetaan lomaraha kaikilta kalenterikuukausilta, joiden aikana viranhaltija on ollut virantoimituksessa.

Tilanne ei tullut Heinsuolle yllätyksenä. Jo opintojen aikana puhuttiin hänen mukaansa siitä, miten edessä on pitkä määräaikaisten sopimuksien ja pätkätöiden putki.

”Tuntuu siltä, että virka pitää ansaita vuosien ja vuosien työllä. On istutettu ajatus, että virasta voi haaveilla, mutta siihen on vielä pitkä matka valmistumisen jälkeen”

Tasa-arvonäkökulman lisäksi ongelmaksi muodostuu Heinsuon mukaan myös palautuminen. Jos kesäksi löytääkin muita töitä, lomaa tai palautumisaikaa ennen seuraavan lukuvuoden ja työpätkän alkua ei ole. Työttömyyden aikana ei myöskään kerry esimerkiksi eläkettä.

Hän ihmettelee, miksei asiaan ole vuosienkaan saatossa saatu ratkaisua.

”Tilannetta on kestänyt niin pitkään, että jos asia olisi haluttu ratkaista, se olisi jo ratkaistu.”

Useimmiten opettajien määräaikaisuuksien syy on erilaisten virkavapaitten sijaistaminen. Käytännössä virkavapaan syy taas on usein vanhempainvapaa, etenkin naisvaltaisella opetusalalla.

Koska opettajat eivät ole normaalin vuosilomajärjestelmän piirissä, on virassa olevalla opettajalla oikeus palata esimerkiksi vanhempainvapaalta kesäkuukausien ajaksi töihin. Tällöin sijaistavan opettajan työsuhde solmitaan usein vain lukukauden ajalle elokuusta kesäkuun alkuun, ei koko vuodeksi.

Ja vaikka virkavapaalla oleva opettaja ei palaisi kesäkuukausiksi töihin, ei palkkaa silti välttämättä maksettaisi sijaiselle.

Laura Heinsuo uskoo saavansa opettajan viran vielä joskus.

Tilannetta ei ole ratkaistu työmarkkinaosapuolten neuvottelupöydässä, jossa osapuolina ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä kuntien edustaja Kuntatyönantajat (KT).

Virkavapaalta töihin kesäksi paluuta on mahdotonta tai ainakin hyvin hankalaa rajoittaa, sillä kyse on opettajien oikeudesta. Työmarkkinaosapuolten välillä on laintulkinnallisia erimielisyyksiä siitä, voitaisiinko kesän ajalta maksaa palkkaa sekä viranhaltijalle että sijaiselle. Joka tapauksessa tällainen ratkaisu lisäisi työnantajan henkilöstökustannuksia eli kuntien menoja.

OAJ korostaa haluavansa pitää huolta myös vakituisessa työsuhteissa olevien jäsentensä oikeuksista.

”Tähänastiset ratkaisumallit eivät ole olleet sellaisia, jotka turvaisivat sekä perhevapaalla olevan että kesäajan palkattomana olevan sijaisen aseman”, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Petri Lindroos

Ratkaisua on haettu jo vuosia ja tullaan Lindroosin mukaan hakemaan seuraavallakin neuvottelukierroksella.

”Tämä ei ole pelkkä tahdon asia”, hän sanoo.

Kuntatyönantajien näkemyksen mukaan tilanne ei ole niin epätasa-arvoinen kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä.

KT:n neuvottelupäällikkö Hannu Freund kertoo, että vakituisten ja määräaikaisten opettajien aseman vertailu ei ole oikea lähestymistapa vaan määräaikaisia opettajia tulisi verrata muihin kunta-alan työntekijöihin, jotka ovat normaalin vuosilomajärjestelmän piirissä.

Hannu Freund

Työnantajilla ei ole tarjota tilanteeseen suoraa ratkaisua.

"Kuntia on turha syyllistää, sillä ne eivät voi asialle mitään. Sopimustasolla tehtävät ratkaisut taas olisivat juridisesti epävarmalla pohjalla”, Freund sanoo.

Sijaisuudet eivät ole ainoa syy määräaikaisuuksille. Opetusalalla työnantajat perustelevat määräaikaisuuksia myös muun muassa toiminnan vakiintumattomuudella. Oppilasmäärät vaihtelevat, kouluja saatetaan yhdistää tai lakkauttaa.

Suomalaisen työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.

Länsi-Suomessa työskennellyt opettaja kertoo Helsingin Sanomille työskennelleensä saman työnantajan palveluksessa noin kymmenen vuotta ainoastaan määräaikaisissa työsuhteissa. Hän on opettanut luonnontieteitä perus- ja lukioasteella.

Hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, sillä hän arvioi sen mahdollisesti heikentävän omia työllistymismahdollisuuksiaan.

”Asenne on vähän se, että jos alat penätä oikeuksiasi, niin sen jälkeen on turha ajatella, että saisit enää mistään töitä”, opettaja toteaa.

Hän kertoo työskennelleensä usean vuoden ajan normaaleissa, perustelluissa sijaisuuksissa. Myöhemmin määräaikaisuuden tarve luotiin hänen mukaansa siirtämällä erään pitkällä virkavapaalla toisessa koulussa olevan opettajan virka hänen kouluunsa, jotta saataisiin näin luotua tarve määräaikaiselle sijaiselle.

Hän kertoo olleensa muutamaa kesää lukuun ottamatta työttömänä joka kesä. Joskus koko kesän, joskus ainakin osan kesästä.

Määräaikaisuuksien perusteita voi halutessaan riitauttaa. Muun muassa OAJ riitauttaa omien sanojensa mukaan noin 10–20 tapausta vuodessa. Esimerkiksi kuluvan vuoden huhtikuussa Itä-Suomen hallinto-oikeus määräsi Lappeenrannan kaupungin maksamaan opettajalle korvauksia laittomaksi tulkitusta määräaikaisuudesta. OAJ ei ollut kyseisessä tapauksessa osapuolena.

Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja Tuija Willberg kertoo, ettei kaupunki käytä määräaikaisuuksia säästökeinona. Sijaisuuksien ohella yksi syy määräaikaisuuksille on hänen mukaansa se, että tarvittavien opettajien määrää on hankala arvioida esimerkiksi erilaisten hankerahoitusten vuoksi.

On useampia tapauksia, joissa riitauttaminen on ollut työntekijän näkökulmasta voitollinen. Suuri opettajien ja näin ollen työsopimusten määrä johtaa väistämättä välillä virheisiin palkkauskäytännössä, Kuntatyönantajien Hannu Freund sanoo.

Länsi-Suomessa työskennellyt opettaja ei koe, että liitto olisi tehnyt tarpeeksi kaikkien opettajien etujen ajamiseksi.

”En henkilökohtaisesti ajattele, että OAJ olisi minun etuani ajanut. Siellä on tavallaan kuitenkin virassa olevat ensisijaisia. Määräaikaisuusongelmalle ei ole oikein yritetty tehdä mitään. Palkkauksessa ylipäänsä on paljon epäkohtia, joille OAJ ei mielestäni yritä tehdä juuri mitään”, hän sanoo.

Hän kertoo, että viimeisin viran peruuntuminen sai hänet katselemaan muita töitä ja ainakin toistaiseksi jättämään opettajan työt. Hän sai juuri uuden työpaikan yksityiseltä sektorilta.

”Tällä hetkellä ajattelen, että jos rahkeet riittävät, en ole opetusalalle palaamassa, ellei alalle sitten tule isoja muutoksia resurssien ja työmäärän suhteen.”

Hieman nuorempaa opettajasukupolvea edustava Laura Heinsuo sen sijaan suhtautuu työtilanteeseensa kaikesta huolimatta positiivisesti.

”Itseasiassa seuraavasta määräaikaisuudesta, joka tulevana syksyllä alkaa, saan myös ensi vuoden kesän palkan. Se tietysti lämmittää jonkin verran”, Heinsuo sanoo.

”Vaikka viran saaminen on hankalaa, uskon ja toivon, että se jossain vaiheessa vielä tulee.”