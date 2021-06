”Kun fosforirajat saadaan lainsäädäntöön, on mahdollisuus reiluun järjestelmään, joka ei antaisi vapaamatkustajille mahdollisuutta”, sanoo Syken tutkija.

Maatalouden vesiensuojelu on käännekohdassa, toteaa ympäristöpolitiikan erikoistutkija Helena Valve Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Suunnan ratkaisevat isot kansalliset toimet, joilla säännellään maatalouden fosforikuormitusta. Sen leikkaaminen on avainasemassa rehevöitymisen hillitsemisessä sekä Itämerellä että sisävesissä.

EU:n uudessa maaseutuohjelmassa ollaan luopumassa ympäristökorvauksen ehtona olleista lannoitusrajoista, jotka ovat olleet käytössä vuosia.

Lannoitusrajat ovat Valveen mukaan olleet yksi tekijä siihen, että peltojen fosforilannoitusmäärät ovat vähentyneet. Eläinlannan käytössä niillä on usein ratkaisevan tärkeä rooli.

Lannoitusrajojen poistaminen sen sijaan mahdollistaa fosforilannoituksen lisäämisen pelloilla, myös niillä viljelyaloilla, joissa fosforia on jo ennestään yllin kyllin.

”Paljon on kiinni siitä, miten lannoitusrajat sisällytetään korvaavaan lainsäädäntöön”, Valve sanoo.

EU:n maatalouspolitiikkaa pyritään uudistamaan ilmasto- ja ympäristömyönteisemmäksi. Meneillään olevissa neuvotteluissa Suomi hakee joustoa eri tukimuotojen välille.

Jatkossa osa tukirahoista on joka tapauksessa kanavoitava selkeästi osoitettaviin ilmasto- ja ympäristötoimiin, esimerkiksi kasvipeitteisyyden ja viljelykierron lisäämiseen, hiiltä sitovaan viljelyyn tai luonnonmukaiseen viljelyyn.

Itämeri on jäänyt taka-alalle neuvotteluissa, joissa esillä ovat olleet ennen kaikkea ilmastoasiat.

Syken Valveen mukaan lannoitusrajat ovat tärkeitä paitsi vesien- ja merensuojelulle, myös kiertotalouden kehittämiselle.

Kun lantaa saa levittää vain kasvien tarpeen verran, ylijäämälannalle on löydettävä hyötykäyttöä tai sen syntymistä vähennettävä. Yksi mahdollisuus on tukea entistä ponnekkaammin lannan prosessointia niin, että lannan ravinteet ja orgaaninen aines saadaan hyötykäyttöön siellä, missä niistä on pulaa. Samalla lannan energiasisältö voidaan ottaa talteen.

”Lantaa voi olla rajatulla alueella niin paljon, ettei sitä saada siellä järkevästi käytettyä tai kuljetettua pois tilalta. Kun lannoitusrajat poistetaan, paine ylilannoitukseen kasvaa alueilla, joilla lantaa syntyy paljon”, Valve sanoo.

Saaristomeren kansallispuistoa. Itämeren fosforikuormituksen tilanne on vaikea etenkin Saaristomerellä.

Maatalouden fosforivalumat ja niiden vähentäminen ovat sekä Itämeren että sisävesien kannalta avainasemassa.

Suomen ihmisperäisestä fosforikuormituksesta Itämereen maatalouden osuus on lähes 70 prosenttia. Tilanne on vaikea etenkin Saaristomerellä.

Vaikka lannoitusmäärät ovat vähentyneet, takavuosikymmenten ylilannoitusten seurauksena pelloilla on edelleen fosforia monin paikoin yli kasvien tarpeen.

Käännekohdassa paljon on Valveen mukaan kiinni siitä, millainen korvaava lainsäädäntö luodaan ja millaisia tietokäytäntöjä valvonnan tueksi rakennetaan.

Lannoitelainsäädännön uudistus on alkamassa maa- ja metsätalousministeriössä (MMM). Lannoitelain alle on tulossa asetus, johon sisällytetään rajat fosforilannoitukselle, kertoo neuvotteleva virkamies Titta Berlin.

”Fosforirajat eivät ole poistumassa, vaan ne siirretään lainsäädäntöön koskemaan kaikkia viljelijöitä”, Berlin sanoo.

Sen sijaan ympäristökorvausjärjestelmä on vapaaehtoinen. Kaikille tiloille se ei ole kannattava, ja esimerkiksi siipikarjatiloja on jättäytynyt sen ulkopuolelle.

Kasvikohtaiset lannoitusrajat sisältävä asetus on Berlinin mukaan tarkoitus saada voimaan vuonna 2023, kun nykyinen ympäristötukikausi päättyy.

Lakiin perustuvien rajojen etuna on myös Valveen mukaan se, että ne koskisivat kaikkia viljelijöitä eivätkä vain ympäristökorvauksen piirissä olevia.

”Kun fosforirajat saadaan lainsäädäntöön, on mahdollisuus reiluun järjestelmään, joka ei antaisi vapaamatkustajille mahdollisuutta. Suurin osa viljelijöistä kuitenkin lannoittaa peltojaan asianmukaisesti”, Valve sanoo.

”Parhaimmillaan uudistettu lainsäädäntö olisi parannus nykyiseen.”

