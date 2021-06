Nuoret heittivät poliiseja pulloilla ja tölkeillä nuorten suosimilla kokoontumispaikoilla Vaasassa ja Seinäjoella.

Poliisilla oli tavalliseen tapaan kiirettä koulujen päättäjäisviikonloppuna, johon yhdistyi tänä vuonna vielä jääkiekon MM-kisojen huipentuma. Työtä riitti muun muassa Pohjanmaan poliisilaitoksella, jolle kirjattiin viikonloppuna kaikkiaan 756 tehtävää.

Erityistä huomiota herättivät tapahtumat Seinäjoen Tanelinrannassa sekä Vaasan Hietasaaressa. Poliisi joutui molemmilla nuorison suosimilla paikoilla aggressiivisen käytöksen kohteeksi, Pohjanmaan poliisista kerrotaan.

”Tämä on melko harvinaista ainakin täällä Pohjanmaan leveysasteilla. Yksittäisiä tapauksia on kyllä ollut, mutta se, että nuoriso toteuttaa tällaista joukolla, on harvinaista – onneksi”, toteaa ylikomisario Vesa Ojanperä Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Seinäjoella poliisi kertoo yli sadan ihmisen nuorisojoukon riehaantuneen Tanelinrannassa leikkimieliseksi oletetun joukkotappelun seurauksena.

Poliiseja kohti heitettiin lasipulloja ja täysiä tölkkejä. Osa nuorista myös yllytti toisia hyökkäämään poliiseja vastaan.

”Myös yllyttäjä saattaa syyllistyä teollaan rikokseen samalla tavoin kuin varsinainen tekijäkin”, poliisin tiedotteessa muistutetaan.

Tilanne saatiin kuriin melko nopeasti. Poliisi käytti tilanteen rauhoittamiseksi kaasua. Kiinni otettiin viisi nuorta, joista kahta epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

”Poliisi joutuu käyttämään kaasua tämän tästä, mutta nuoriin kohdistuvana se on poikkeuksellista varsinkin tällaisissa tapahtumissa”, Ojanperä kertoo.

Vaasassa tapahtumat olivat alkaneet siitä, kun poliisipartio oli takavarikoinut alaikäiseltä alkoholijuomia.

Nuoren aggressiivisen käyttäytymisen seurauksena poliisi oli joutunut ottamaan tämän kiinni. Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että kiinnioton aikana ympärillä olleet nuoret olivat alkaneet heittämään alkoholijuomia kohti poliiseja.

Poliisi kuvailee viikonloppuna havaittua ilmiötä huolestuttavaksi. Ylikomisario Ojanperä sanoo, että asiasta tiedottaminen oli erityisen tärkeää, jotta ongelma tulisi julki.

”Kyse on asennekasvatuksesta ja siitä, miten poliisiin suhtaudutaan. Poliisi on se, joka tuo tilanteisiin rauhan ja turvan. Lisäksi poliisilla riittää tehtäviä ilman, että se joutuu ratkomaan tämänkaltaisia ongelmia”, Ojanperä toteaa.

Vastaavat tapahtumat ovat olleet Suomessa harvinaisia. Yksi sellainen koettiin viime juhannuksena, kun Helsingissä Hietaniemen rannalla nuoret heittelivät poliisia kohti pulloja ja kiviä sekä ampuivat heitä ilotulitusraketeilla.

Tapauksessa loukkaantui lievästi kaksi poliisia. Rannalle tarvittiin jopa 30 poliisipartiota rauhoittamaan tilannetta.

Ennen Hietaniemen tapahtumia edellinen vastaava poliisin ja nuorten yhteenotto oli Töölönlahden makasiinipalojen yhteydessä vuonna 2006.

