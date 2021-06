Lasten somekuvia on päätynyt pedofiilien sivustoille – Asiantuntija kertoo, miten omaa lastaan voi suojata sosiaalisessa mediassa

Vanhemman olisi hyvä kysellä lapsen tai nuoren ”somepäivästä” samaan tapaan kuin koulupäivästä, sanoo erityisasiantuntija Mika Pietilä Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksesta.

Kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalisen häirinnän kokeminen netissä on lisääntynyt yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden parissa.

Maanantaina uutisoitiin, että sosiaaliseen mediaan ladattu lapsen tai nuoren kuva voi päätyä pedofiilien käyttämälle pornosivustolle. Pelastakaa Lapset ry:n tanskalainen sisaryhdistys selvitti asiaa vihjepuhelimeensa tulleiden yhteydenottojen perusteella.

Lue lisää: Pelastakaa lapset: Lapsista otettuja arkisia some¬kuvia on päätynyt porno¬sivuille, ilmiön laajuudesta Suomessa ei ole tietoa

Tanskalaisraportin mukaan lasten tai lasten läheisten julkaisemia kuvia on kopioitu sosiaalisesta mediasta ja liitetty seksualisoivaan kontekstiin toisaalle. Muokattuja kuvia on levitetty luvattomasti esimerkiksi erilaisilla pornografiaa sisältävillä sivustoilla.

Tämänkaltaisiin kuviin liittyviä ilmoituksia tuli vuoden 2019 aikana 110. Tanskalaisjärjestön vihjepuhelimeen tuli vuoden aikana yli 5 000 puhelua, joten arkisiin kuviin liittyvien ilmoitusten määrä oli alle kaksi prosenttia kaikista ilmoituksista.

Erityisasiantuntija Mika Pietilä Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksesta korostaa, että ilmoitusten määrästä ei pysty tekemään arviota ilmiön laajuudesta.

”Ilmiön kohdalla on samoin kuin kaikessa seksuaaliväkivallassa, eli vain pieni osa ilmiöstä tulee näkyviin. Ilmiö on lisääntyvä, joten siitä puhuminen on tärkeää”, Pietilä sanoo.

KOULUTERVEYSKYSELYN mukaan seksuaalisen häirinnän kokeminen netissä on lisääntynyt yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden parissa. Netissä koettu seksuaalinen häirintä on lisääntynyt kaikilla luokka-asteilla.

Erityisasiantuntija Paula Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta korostaa, että vanhempien on pysähdyttävä miettimään lastensa somejulkaisuja.

”Meidän vanhempien on hyvä tiedostaa, että vaikka joku asia ei ole meille seksuaalinen, se voi olla jollekin toiselle”, Aalto sanoo.

Harva ajattelee, että jos lapsi tekee videosovellus Tiktokiin tanssivideon, joku ulkopuolinen voi ottaa videosta kuvakaappauksia.

”Itse video ei ole seksuaalinen, mutta kun tietystä asennosta tai ilmeestä otetaan kuvankaappaus, se voidaan seksualisoida”, Aalto sanoo.

Youtube on pyrkinyt estämään lapsia sisältävien videoiden aikamerkinnät juuri kuvakaappausten vaikeuttamiseksi.

Arkisten kuvien päätyminen pornosivustoille ei ole uusi ilmiö. Belgian poliisi tiedotti vuonna 2018, että venäläiselle kuvasivustolle on ladattu jopa kolme miljoonaa kuvaa lapsista ja nuorista. Kuvat on käyty hakemassa lasten vanhempien Facebook- ja Instagram-tileiltä. Kuvissa näkyi muun muassa uimapukuisia lapsia kesäleireillä, uimarannoilla ja uima-altailla.

” ”Oleellista on se, kenelle kuvia jaetaan.”

Pitääkö vanhempien poistaa kiireellisesti kaikki lapsistaan julkaisemat kuvat sosiaalisesta mediasta?

”Jokaisen vanhemman täytyy tehdä se päätös itse. Kaikki vanhemmat eivät ole niin tietoisia siitä, mihin kaikkialle lapsesta julkaistu kuva- tai videomateriaali voi päätyä”, Mika Pietilä sanoo.

Kuvia julkaisevien vanhempien on hyvä pitää mielessä muutama seikka. Kuvia ei saa lähtökohtaisesti julkaista ilman lapsen lupaa. Lapsesta tai nuoresta ei ainakaan kannata jakaa vähäpukeisia kuvia.

”Oleellista on se, kenelle kuvia jaetaan. Jos toimit omassa sosiaalisessa mediassa itsellesi tärkeiden ihmisten kanssa, tuskin sellaiset henkilöt jakavat lapsestasi kuvia eteenpäin minnekään”, Aalto sanoo.

Hän korostaa, että julkisuudessa käytävässä keskustelussa on haasteena se, että vanhempia ei saisi pelotella sairaiksi.

”Meidän lapsilla ja nuorilla on oikeus toimia digitaalisessa ympäristössä. Se on osa-alue, jossa he voivat oppia ja saada tietoa omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja ilmiöstä”, Aalto sanoo.

Vanhemman muistilista – Käy nämä asiat lapsesi kanssa läpi Kuka tahansa voi saada häiritseviä viestejä ja kohdata seksuaalista houkuttelua netissä. Seksuaalisesti lähestyvä tai seksuaalisiin tekoihin houkutteleva tai painostava aikuinen toimii lainvastaisesti ja väärin. Puhu nuoren kanssa median käytöstä ja sosiaalisten medioiden toiminnasta. Muistuta nuorta pitämään huolta yksityisyydestään digitaalisissa ympäristöissä. Ohjeista nuorta estämään häiritsevä ja ahdisteleva käyttäjä. Kannusta nuorta tekemään ilmianto myös alustan ylläpidolle. Jos häiritsijä on aikuinen, kehota nuorta tekemään ilmoitus poliisille ja auta häntä siinä tarvittaessa. Häirinnästä kertovaa lasta ei saa rangaista esimerkiksi rajoittamalla puhelimen käyttöä. Muistuta nuorta ottamaan viesteistä ja videoista tallenteet ja kuvakaappaukset. Snapchat-viestin voi ottaa talteen kuvaamalla puhelimen näyttöä jollain toisella laitteella. Lähde: Kysy, kohtaa, kuuntele -opas.

Arkiset kuvat päätyvät pedofiilien sivustoille myös suoraan lapsilta. Pelastakaa Lapset ry:n toukokuussa julkaistuun kyselyn vastanneista lapsista 62 prosenttia kertoi, että heihin oli ollut netin välityksellä yhteydessä henkilö, jonka he tiesivät tai epäilivät olleen aikuinen tai vähintään lasta viisi vuotta vanhempi henkilö.

Pedofiili esiintyy usein ikäistään nuorempana. Englantilainen pedofiili David Wilson esiintyi Facebookissa teinityttönä. Hän sai houkuteltua kuvia jopa 500 lapselta ja nuorelta. Wilson tuomittiin 25 vuoden vankeusrangaistukseen alkuvuonna.

Paula Aalto korostaa ennakoinnin tärkeyttä ja puheyhteyttä lapsen kanssa. Lapsi voi kuvitella olevansa kokonaan turvassa toimiessaan digitaalisessa maailmassa. Hän voi myös kuvitella verkossa tapaamiensa vieraiden ihmisen olevan hänen ystäviään. Lapsi tai nuori voi myös hakea huomiota tuntemattomilta.

”Puhu lapsen kanssa myös netin käytöstä kuin muistakin lapselle tärkeistä asioista ja kiinnostuksen kohteista. Lasta ei saa pelotella kuoliaaksi tai syyllistää median käytöstä vaan mieluummin ihmetellä ilmiötä yhdessä lapsen kanssa”, Aalto neuvoo.

Puhuminen ja ongelmatilanteisiin reagointi voivat olla vaikeita vanhemmalle, joka ei tunne toimintaympäristöä. Pietilä korostaa, että lapsen ja nuoren somepäivästä on hyvä kysellä samaan tapaan kuin tämän koulupäivästä.

”Kun vanhempi on kiinnostunut lapsen somesta, se luo lapselle turvallisuuden tunnetta. Jos somessa sitten tapahtuu jotain ikävää, lapsi pystyy kertomaan asiasta matalalla kynnyksellä”, Pietilä sanoo.

Aikuisen ensimmäinen reaktio ei saa olla, että ”puhelimen käyttö on kielletty”.

”Tämänkaltainen reaktio voi johtaa siihen, että vanhempi ei olekaan ensimmäinen, jolle kerrotaan, jos joku menee pieleen digitaalisessa maailmassa”, Paula Aalto korostaa.

Pietilä kertoo, että kuviaan aikuiseksi osoittautuneelle henkilölle lähettäneet nuoret voivat piilotella asiaa häpeissään tai syyllisyydentunnoissaan jopa vuosikausia.

”Tällaisen asian kohtaava lapsi tai nuori ei ole koskaan syyllinen, vaan syyllinen on aina aikuinen tekijä”, Pietilä sanoo.