Suurin osa nuorista jatkaa peruskoulun jälkeen lukioon tai ammattikouluun. Aina on silti kourallinen nuoria, jotka eivät lopulta päädy oppilaitoksiin. Heidät halutaan nyt tavoittaa.

Uraohjaaja Tuire Luostarinen neuvoi asiakasta Ohjaamo Helsingissä. Elokuusta alkaen Helsinki keskittää oppivelvollisuusikäisten neuvonnan Ohjaamoon, joka on matalan kynnyksen neuvontapiste kaikille 15–29-vuotiaille.

Peruskoulunsa tänä keväänä päättäneistä suurin osa jatkaa lukioon tai ammattikouluun, kuten aiempinakin vuosina.

Opetushallitus julkaisi torstaina yhteishaun tulokset, joiden mukaan perusopetuksen päättäneistä 95 prosenttia sai opiskelupaikan. Paikan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta sai noin 89 prosenttia.

Paikan saaminen ei vielä takaa, että kaikki ottavat sen vastaan. Vuosittain on aina myös niitä, joita ei näy oppilaitoksessa, kun lukuvuosi elokuussa alkaa.

Kesäkatoamiset ovat ilmiö, jonka oppilaanohjaajat tuntevat. Peruskoulunsa päättänyt nuori saattaa saada toisen asteen opiskelupaikan ja ottaa sen vastaan, mutta ei kesän jälkeen aloitakaan opintojaan oppilaitoksessa. Tapauksia esiintyy kaikissa koulutusmuodoissa.

Joka vuosi kun yhteishaut tulokset kesäkuussa tulevat, oppilaanohjaajat auttavat niitä oppilaita, jotka jäivät ilman paikkaa.

Tänä vuonna voimaan tulleen oppivelvollisuuden laajenemisen tavoite on, että jokainen nuori saisi vähintään toisen asteen koulutuksen. Sen vuoksi kunnat valvovat aiempaa tarkemmin, mihin nuoret peruskoulun jälkeen jatkavat.

”Tässä ei ole sinänsä mitään uutta”, sanoo Helsingin kaupungin peruskoulujen opintojen ohjauksesta vastaava pedagoginen asiantuntija Antti Värtö.

”Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi oppilaitokseen hakeminen erilaisissa lisähauissa tai ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa", Värtö kertoo.

Peruutuspaikat jaetaan varasijoille sijoittuneille suoraan Opintopolku-palvelussa, mutta vapaita paikkoja voi kysyä myös suoraan oppilaitoksista.

Fakta Yhteishaun hakijamäärät kasvoivat Perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakumäärät kasvoivat tänä vuonna.

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haki yhteishaussa 78 297 hakijaa. Heistä 69 490 sai opiskelupaikan.

Perusopetuksen päättävistä eli uuden oppivelvollisuuden piirissä olevista liki kaikki, 99 prosenttia, haki johonkin koulutukseen.

Peruskoulunsa keväällä päättäneillä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea yhteishaussa ja jatkaa opiskelua täysi-ikäisyyteen saakka. Velvoite koskee käytännössä vuonna 2005 syntyneitä.

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 1. heinäkuuta.

Uutta sen sijaan on oppilaanohjaajien velvoite varmistaa paikan vastaanottaminen elokuussa. Aiemmin kun oppilas haki toisen asteen koulutukseen ja oli ottanut paikan vastaan, oppilaanohjaajan ohjausvelvoite lakkasi.

Ohjaaja ei välttämättä saanut edes tietää, jos oppilas ei koskaan aloittanut opintojaan.

Värtön mukaan tieto on tästä on kulkenut paremmin perusasteelta toiselle asteelle silloin, kun koulutuksen järjestäjä molemmilla asteilla on ollut sama, esimerkiksi kunta.

”Kun nuori on vaihtanut opiskelemaan muualle, tieto on jäänyt kulkematta.”.

Kun oppivelvollisuus laajenee kaikkiin alle 18-vuotiaisiin, velvollisuuden toteutumista täytyy myös valvoa.

Valtaosa koulutuksen järjestäjistä on kuntia, joille valvontavelvollisuus oppivelvollisuuden toteutumisesta tuo velvoitteita kolmella eri tavalla: perusopetuksen järjestäjinä, toisen asteen koulutuksen järjestäjinä ja oppivelvollisen asuinkuntina.

Lain ajatus on, että nuori ikään kuin saatetaan perusopetuksesta toiselle asteelle.

Perusopetuksessa tehtävää hoitavat käytännössä oppilaanohjaajat, joilla on vastuu nuoresta siihen asti kun nuori aloittaa opinnot toisella asteella, kertoo opetusneuvos Kaisa Räty Opetushallituksesta.

”He tuntevat nuoren tilanteet parhaiten ja osaavat huomata, jos hakeutumisessa on jokin kynnys tai muu este”, Räty sanoo.

Jos nuori ei elokuun loppuun mennessä ole hakenut mihinkään, vastuu hänestä siirtyy perusopetuksen järjestäjältä nuoren asuinkunnalle. Päivämäärä vahvistetaan vuosittain. Tänä vuonna määräpäivä on 27. elokuuta.

Tiedonkulkua ja valvontaa varten Opetushallitus on rakentanut uuden sähköisen palvelun, jossa oppivelvollisuutta valvovat voivat seurata nuoren tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan.

Oppilaanohjaajat voivat nähdä palvelusta, onko nuori saanut paikan ja vastaanottanut sen.

Oppilaitokset puolestaan näkevät palvelun kautta, onko nuori aloittanut oppilaitoksessa tai opiskeleeko hän toisessa oppilaitoksessa. Lisäksi ne voivat ilmoittaa asuinkunnalle, jos nuori on ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa.

”Koko ajan on olemassa joku taho, joka valvoo oppivelvollisuuden toteutumista”, kertoo palvelusta vastaava Opetushallituksen erityisasiantuntija Kaisa Karvonen.

Asuinkunta voi viime kädessä osoittaa nuorelle opiskelupaikan. Kunnissa on erilaisia käytäntöjä siitä, miten tämä tehdään.

Äärimmäisessä tapauksessa nuoren tilanteeseen voivat puuttua myös sosiaali­viranomaiset, kuten lastensuojelu.

Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Terhi Päivärinta muistuttaa, että kunnissa sekä opinto-ohjaajat että nuorisotyö ovat aiemmin tehneet vastaavaa ohjausta.

”Sinänsä asiassa ei ole mitään uutta, paitsi se, että nyt myös laki velvoittaa kuntia sitä tekemään ja siten selkeyttää vastuita”, Päivärinta sanoo.

Ohjaamo Helsinkiin palkataan oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi muun muassa lisää opinto-ohjaajia.

Helsinki keskittää nuorten ohjaamisen Ohjaamoon, joka on matalan kynnyksen neuvontapalvelu nuorille.

Ohjaamoiden yhteyteen perustetaan ryhmä, johon kuuluu eri ammattilaisia, kuten opinto-ohjaajia, nuorisotyöntekijöitä ja sosiaalialan ammattilaisia.

”Koko oppivelvollisuuden laajentamisen ajatus on, että sellaista tilannetta ei nyt tulisi, että on nuoria, joilla ei ole opiskelupaikkaa”, Ohjaamosta vastaava palvelupäällikkö Annukka Sorjonen muistuttaa.

Suuressa kaupungissa nuorten moninaiseen joukkoon mahtuu aina myös niitä, joilla ei ole opiskelupaikkaa.

”Näitä nuoria ei välttämättä ole montaa. Osalla ratkaisu voi olla tiedossa, mutta varmasti on myös nuoria, jotka tarvitsevat vähän enemmän apua tilanteeseensa”, Sorjonen sanoo.