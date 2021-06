THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Suomessa päästäneen EU:n asettamaan 70 prosentin kattavuus­tavoitteeseen.

Koronarokotusten onnistujana juhlittu Israel aloitti rokotukset virusta vastaan viime joulukuussa ensimmäisten valtioiden joukossa. Maa onnistui rokottamaan kymmenesosan väestöstään vain kymmenessä päivässä, ja jo helmikuun puolivälissä lähes 45 prosenttia kansasta oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Nyt vauhti on kuitenkin hyytynyt. Kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen noin 63 prosenttia israelilaisista on saanut rokotteen, vaikka 60 prosentin rokotuskattavuus ylitettiin maassa jo maaliskuun puolivälin jälkeen.

Myös esimerkiksi Britanniassa vauhdikkaasti käynnistyneet rokotukset ovat kevään ja kesän edetessä hidastuneet ja kattavuus kiivennyt vasta noin kuuteen­kymmeneen prosenttiin. Luvut perustuvat Oxfordin yliopiston tutkijoiden Our World in Data -sivuston tilastoihin.

Miksi hyvin rokotuksissaan edenneiden maiden vauhti näyttää tyssänneen? Onko länsimaiden kohtalona tyytyä runsaan 60 prosentin kattavuuteen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan rokotuskattavuuden kasvun jumittuminen nopean edistymisen jälkeen on monien asioiden summa.

”Yleensä on niin, että ne, jotka ensimmäisenä haluavat rokotteen, käyvät sen myös hakemassa. Lopuksi jäävät ne ihmiset, jotka empivät. Sitten on niitä, jotka ovat ihan rokotevastustajia.”

Voiko rokotuskattavuus siis jäädä länsimaissa 60–70 prosenttiin?

”Se on tietenkin yksi mahdollinen skenaario.”

Israel aloitti 12—15-vuotiaiden nuorten rokotukset Pfizerin ja Biontechin rokotteella kesän alussa.

Rokotushalukkuuteen ja sen myötä -kattavuuteen vaikuttaa Suomessa muun muassa ikä. Mitä vanhemmasta ihmisestä on kyse, sitä todennäköisemmin hän on kyselyiden mukaan halukas ottamaan koronavirusrokotteen.

”Nuoremmissa ikäryhmissä halukkuus ei ole enää siellä 90 prosentissa vaan ennemminkin lähempänä 60—70 prosenttia”.

Nohynekin mukaan rokotuskattavuutta ja -halukkuutta tarkastellessa on otettava huomioon myös se osa väestöstä, joka on jo sairastanut koronavirus­taudin. Monissa Euroopan maissa iso osa väestöstä voi olla immuuni sairastetun koronainfektion myötä.

”Taudista toipuneelle voi syntyä ajatus, että tarvitsenko sitä rokotetta oikeasti, kun taudin on jo sairastanut.”

Ripeästi rokotuksissaan edenneessä Israelissa monia rokotuspaikkoja on kevään aikana suljettu, kun päivittäiset rokotusmäärät ovat vähentyneet.

”Kun niin moni on jo rokotettu, on hankalaa saada ihmisiä tulemaan rokotuksiin”, lääkäri Ian Miskin sanoi The Times of Israelin artikkelissa huhtikuussa.

Israelin tapauksessa rokotustahdin hidastumista selittävät myös tietyt yhteiskunnalliset ominaispiirteet. Nohynek nostaa esimerkiksi Israelin ortodoksi­juutalaisten roolin maan rokotustilastoissa.

”Israelissa on paljon ortodoksijuutalaisia, joiden elämänkatsomukseen rokotteet eivät aina ole kauhean hyvin istuneet. Se voi olla yksi syy, miksi rokotustahti hidastuu.”

Palestiinan rokotukset ovat puolestaan Our World in Data -sivuston lukujen perusteella kaukana Israelin valtion rokotusmääristä. Rokotukset aloitettiin Palestiinassa vasta maalis–huhtikuun taitteessa, ja kesäkuun alkuun mennessä palestiinalaisista ainoastaan runsaat seitsemän prosenttia on saanut rokotteen.

Vaikka Israel on antanut rokotteita palestiinalaisille, jotka työskentelevät Israelissa, maa ei esimerkiksi The Times of Israelin mukaan usko olevansa lain mukaan velvollinen rokottamaan palestiinalaisia. Palestiinassa rokotteiden saatavuus on ollut merkittävästi heikompaa kuin Israelin valtiolla.

Euroopan unioni on asettanut rokotuskattavuudelle 70 prosentin tavoitteen. Nohynekin mukaan vanhemmissa ikäryhmissä kattavuus on Suomessa yli 90 prosenttia ja rokotteen tehosteannoksia on otettu paljon.

”Kyselyiden valossa uskoisin, että kattavuus tulee hyvinkin sinne EU:n asettamaan 70 prosentin tavoitteeseen. Voisin kuvitella, että kattavuus olisi kuitenkin korkeampi kuin mitä se nyt on, jos olisimme saaneet enemmän annoksia.”

Tällä hetkellä kyse onkin Nohynekin mukaan pitkälti rokotteiden saatavuudesta. Tilanne näyttää kuitenkin vuoden loppupuoliskon osalta lupaavalta, sillä Pfizerin uuden tehtaan Belgian Puursissa odotetaan kasvattavan rokotteiden tuotantokapasiteettia merkittävästi. Lisäksi loppuvuonna ja ensi vuoden alussa tulossa on uusia rokotteita nyt käytössä olevien rinnalle.

Globaalisti oleellista on Nohynekin mukaan juuri se, että rokotteita on aivan liian vähän suhteessa rokotettavien määrään. Tuotantokapasiteetin vajavaisuus johtuu hänen mukaansa siitä, ettei rokotteita ole yksinkertaisesti varauduttu tuottamaan lyhyessä ajassa niin paljon kuin tarvitsisi.

”Jos katsoo maailman keskimääräistä rokotuskattavuutta ensimmäisen annoksen osalta, joka on vähän yli 11 prosenttia, niin onhan se ihan liian vähän. Se on fakta.”

Rokotuskattavuuden kasvuun vaikuttanee tulevaisuudessa paitsi epidemian kehitys ja virusmuunnosten leviäminen myös se, millaisia vaatimuksia valtiot tulevat asettamaan.

Nohynek arvioi, että mikäli maat alkavat vaatia esimerkiksi kahta rokoteannosta matkustamista varten, moni kiinnostuu rokotteen ottamisesta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa hidastuvaa rokotusvauhtia on pyritty kiihdyttämään muun muassa rahapalkintojen arvonnoilla. Lisäksi se, miten elämä mahdollisesti vapautuu rokotteen ottamisen jälkeen saattaa motivoida rokotukseen.

”Esimerkiksi Israelissa oli hirveän tärkeä merkitys sillä, että kun ihmisellä oli rokotus, pääsi elokuviin ja ravintoloihin ja niin edelleen. Eli kyllä tällaisia erilaisia koukkuja on varmasti syytä myös miettiä.”