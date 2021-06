Päätöksellä ei ennakoida olevan suuria vaikutuksia matkustaja­liikenteeseen. Rokotetodistus ei myöskään vapauta matkustajia rajalla tehtävistä terveystarkastuksista.

Suomesta liikennöivien laivojen kyytiin pääsee tiistaista alkaen esittämällä todistuksen koronavirusrokotteen ottamisesta. Päätöksen taustalla on Suomen Varustamojen työmarkkinajuristin Maija Mattilan mukaan halu luoda käytäntöjä rokotettujen ihmisten matkustamiselle.

Mukana ovat Mattilan mukaan suomalaiset matkustaja­laivavarustamot eli Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line, Finnlines ja Wasaline

Päätös tehtiin Mattilan mukaan hieman ennakoiden, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole antanut omaa ohjeistustaan laivamatkustukselle. THL ei myöskään ole antanut hänen mukaansa ohjeistusta rokotusten asemasta matkustamisessa.

THL:n tavoitteena on antaa johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan päivitettyjä maahantuloon liittyviä ohjeistuksia tällä viikolla.

Suomalaiset matkustajat pääsevät laivoihin rokotetodistuksen lisäksi esittämällä negatiivisen koronatestituloksen tai todistuksen vasta sairastetusta covid-19 -taudista.

”Olemme nyt viimeiset kolme kuukautta tarkistaneet negatiivisia ennakkotestejä tai todistuksia sairastetusta koronasta. Iso osa suomalaisista aikuisista on jo saanut yhden rokotusannoksen.”

”Olemme odottaneet THL:n ohjeita, että miten suhtaudutaan yhteen rokotukseen ja tuleeko heiltä ohjeita. Finnair teki jo kuukausi sitten ratkaisun, että heidän kyytiinsä pääsee yhdellä rokotuksella. Kun ohjeita ei THL:ltä tullut, siirryimme samaan menettelyyn Finnairin kanssa.”

Mattila pitää todennäköisenä, että THL:n uudet ohjeet ovat vähintään samansuuntaisia varustamoiden oman linjauksen kanssa.

”Jos Finnairin on sallittu toimia näin kohta kuukauden, on vaikea nähdä, ettemmekö myös me saisi tehdä näin. Pitää myös muistaa, että kaikki perustuu suosituksiin, kun meillä ei lainsäädäntöä ole tästä asiasta saatu valmiiksi.”

Rajavartiolaitos sai tietää Suomen Varustamoiden linjauksesta rajatarkastusyksikön päällikön Tuomas Laosmaan mukaan maanantaina ilmoitusluonteisesti.

”Se on ilmeisesti Suomen Varustamoiden piirissä tehty itsenäinen päätös.”

Varustamoiden päätös hyväksyä rokotetodistus ei kuitenkaan vaikuta Laosmaan mukaan maahantulon edellytyksiin laivaliikenteen kannalta. Maahan pääsyn rajoitukset pätevät edelleen.

”Esimerkiksi työmatkoihin liittyvä maahan saapuminen on sallittua ainoastaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömässä työliikenteessä. Se ei vapauta niitä maahan pääsyn edellytyksiä yhtään.”

”Laivalle pääsee, mutta se pääseekö Suomeen ja minkälaisiin terveysturvallisuusprosessiin joutuu, on toinen tarina.”

Koronarokotetodistus ei Laosmaan mukaan myöskään vapauta matkustajia rajalla tehtävistä terveysturvallisuus­tarkastuksista. Lisää työtä se voi kuitenkin teettää satamissa.

”Arvioni on, että päätös lisännee terveysviranomaisten kuormitusta Suomen satamissa.”

”Yhden rokotteen todistus ei nykyisen ohjeistuksen mukaan vapauta terveystarkastuksesta, joka pitää toteuttaa Suomen päässä. Tällöin yhdellä rokotetodistuksella matkustavat ohjautuvat siihen terveysturvallisuustarkastukseen.”

Ennakkotestillä tai todistuksella viimeisen kuuden kuukauden aikana sairastetusta ja jo parantuneesta koronavirusinfektiosta maahan tultaessa on Suomen Varustamoiden Mattilan mukaan vapautettu rajalla suoritettavasta testistä.

Päätös rokotetodistuksen käyttöönotosta seuraa Mattilan mukaan EU:n antamia ohjeistuksia. EU ei tosin määrää, pitääkö matkustajilla olla otettuna yksi vai kaksi rokoteannosta, vaan tästä päättävät jäsenvaltiot.

Varustamot toivovat Mattilan mukaan, että Suomessa hyväksyttäisiin yhden rokoteannoksen ottaminen edellytyksenä matkustamiselle.

”Toivomme toki, että se olisi yksi annos Suomessa, koska maassa on lähdetty tähän strategiaan, että ensin annetaan laajasti ykkösrokotus kaikille. Sen jälkeen annetaan toinen annos.”

Rokotetodistuspäätöksellä ei Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan ole välttämättä suurempia vaikutuksia matkustajaliikenteeseen.

”Nythän suomalaiset varaavat matkoja näille risteilyille, joilla ei käydä maissa. Ne ovat karanteenivapaita risteilyjä, eikä niissä tarvitse mitään testituloksia tai rokotetodistuksia.

”Kyllähän tämä suomalaiselle matkustajalle helpottaa tilannetta, mutta muiden maiden kansalaisille ei tule mitään helpotuksia. Heitä koskee edelleen se, että vain välttämätön matkustus on sallittua.”

”Mutta suomalainen saa lähteä ja palata Suomeen, joten siinä mielessä päätös voisi helpottaa Viron matkailua.”

Myös Nöjd toivoo EU:n yhteisestä rokotetodistuksesta piristystä matkailuun.

”Totta kai toivomme, että tämä yhteinen eurooppalainen rokotetodistus muutenkin tulee helpottamaan matkailua, nyt kun ihmisiä rokotetaan kuitenkin kiivaaseen tahtiin.”

”Näitä sääntöjä varmaan kehitetään tulevina viikkoina. Tämä varustamojen yhteinen päätös on yksi hyvä edistysaskel tässä asiassa.”

Laivamatkustaminen on Mattilan mukaan turvallista ja varustamot ovat tehneet laajasti yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa.

”Olemme tehneet mahdollisimman paljon yhteistyötä viranomaisten kanssa ja kuunnelleet heitä. Tutkimustulokset näyttävät myös, ettei laivoilla ole todettu uusia tartuntaketjuja. Eiköhän se THL:n arvioissakin oteta huomioon, uskomme näin. ”