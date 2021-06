Keski-Pohjanmaan alue palasi kiihtymis­vaiheeseen, vaikka alueen ilmaantuvuus­luku on vieläkin yli 25.

Helsingin ja Uudenmaan alueen koronavirus­epidemian tilanne on kohentunut viime viikkoina niin hyvin, että alueella pohditaan nyt epidemiatilanteen laskemista leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen.

Jos alueella palataan takaisin kiihtymisvaiheeseen, myös rajoituksia aletaan purkaa.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan alueen lisäksi enää Päijät-Häme ja Kanta-Häme.

Varsinais-Suomi siirtyi viime viikolla leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Sen myötä Lounais-Suomen aluehallintovirasto kevensi alueella voimassa olevia kokoontumis­rajoituksia. Samalla ravintoloiden aukioloaikoja pidennettiin.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu kello 07–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–23.

Nyt Varsinais-Suomessa ei enää tarvitse rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäis­yleisömäärää, jos niissä on mahdollista välttää lähikontakteja.

Lue lisää: Korona­tilanne helpotti juuri sopivasti, ja turkulaiset pääsivät kuin pääsivätkin katsomaan lätkä­finaalia baariin – tältä siellä näytti

Keski-Pohjanmaan maakunta siirtyi leviämisvaiheeseen toukokuun puolessa välissä, sillä Intian variantti levisi siellä nopeasti. Nyt tartunnat on kuitenkin saatu laskuun.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu­kuntayhtymän alueella on todettu kahden viikon aikana vain 29 koronavirustartuntaa.

Alueellinen viranomaistyöryhmä päätti maanantaina ylimääräisessä kokouksessa, että alue siirretään kiihtymisvaiheeseen. Alueellisia rajoituksia kevennetään harrastustoiminnan ja kuntien ylläpitämien tilojen osalta.

Mitä leviämisvaiheesta pois pääsemiseen tarvitaan? Alla vertailu kahden epidemiavaiheen välillä.

Näin kiihtymisvaihe eroaa leviämisvaiheesta Kiihtymisvaiheen kriteerit Kahden edellisen viikon ilmaantuvuusluku on enintään 25 sataatuhatta asukasta kohden. Yli prosentti koronavirustestien tuloksista on positiivisia. Tartuntaketjuja esiintyy ajoittain, mutta niiden lähteet pystytään pääsääntöisesti jäljittämään. Selvitettävissä on yli kaksi kolmasosaa tartuntalähteistä. Sairaalahoidossa ei tarvita erityistoimia. Leviämisvaiheen kriteerit Kahden edellisen viikon ilmaantuvuusluku on yli 25 sataatuhatta asukasta kohden. Yli kaksi prosenttia koronavirustestien tuloksista on positiivisia. Suurinta osaa tartuntaketjuista ei pystytä jäljittämään. Sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

HUS-alue täyttää kaikki kiihtymisvaiheen kriteerit ilmaantuvuus­lukua lukuun ottamatta. Tiistaina ilmaantuvuusluku oli lähes 60 tapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) väläytti HS:n jutussa tiistaina, että Hus-alue voisi tehdä muokatun päätöksen.

”Alue voisi myös ilmoittaa, että kaikkien muiden tunnuslukujen paitsi yhden osalta ollaan kiihtymisvaiheessa”, hän sanoi.

Keski-Pohjanmaan alue palasi kiihtymisvaiheeseen, vaikka alueen ilmaantuvuusluku on vieläkin yli 25.

Epidemian eri tasojen (perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe) kriteerit ovat valtakunnallisia suosituksia. Sairaanhoitopiirit määrittelevät itse sen, mihin tasoon alue kuuluu.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ihmetteli ministeriön ulostuloa koronavirus­epidemian määrittelyssä Uudellamaalla. Mäkijärvi sanoi HS:lle keskiviikkona aamulla, että Uudellamaalla ”ollaan joko leviämisvaiheessa tai kiihtymisvaiheessa”.

”Eikä ole olemassa mitään poikkeusvaiheessa olemista”, hän totesi.

Lue lisää: Husin johtajaylilääkäri toppuuttelee toiveita ravintoloiden anniskelun vapauttamisesta – ”Ei kannata lähteä hosumaan”

Hus-alueen lisäksi leviämisvaiheessa on enää kaksi sairaanhoitopiiriä. Myös niiden alueilla epidemia on rauhoittumassa.

Päijät-Hämeen alueen koronavirus­epidemia on rauhoittunut, vaikka alue on edelleen leviämisvaiheessa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteis­työryhmän mukaan alueen on mahdollista siirtyä takaisin kiihtymisvaiheeseen jo ensi viikolla.

Kuluvalla viikolla Päijät-Hämeessä mahdollistui aikuisten ryhmäliikunnan järjestäminen ulkotiloissa. Sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku oli tiistaina 38,2.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa nopeasti levinneessä sairaalaepidemiassa on todettu sata tartuntaa. Tartuntaketju lähti liikkeelle toukokuun alussa sairaalahoidossa olleesta potilaasta, jonka tartunta liittyi matkustamiseen.

Lue lisää: Tämä tiedetään Intian-variantin aiheuttamasta epidemiasta Kanta-Hämeessä: 17 yli 60-vuotiasta kuollut, ketju lähti ulkomaan matkasta, moni sairastuneista oli rokotettu

Kanta-Hämeen ilmaantuvuus nousi toukokuussa lähelle 130:tä. Tällä viikolla ilmaantuvuus on laskenut 50,9:ään.