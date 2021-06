Suomalainen tutkimus: Nopea palautumiskyky on suojannut vanhempia uupumukselta poikkeus­aikana

Tutkimuksessa selvisi, että pienten lasten vanhemmilla, etenkin äideillä, on riski uupua. Se on tutkijan mukaan hälyttävää.

Resilienssi on suojannut suomalaisia vanhempia uupumukselta koronavirus­epidemian aikana, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Resilienssi tarkoittaa kykyä palautua nopeasti stressistä ja vastoinkäymisistä.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos selvitti perheiden hyvinvointia epidemian aikana. Kyselyyn vastasi 1 105 vanhempaa eri puolilta Suomea.

Selvisi, että riskiä uupumukselle poikkeusaikana lisäsi vanhemman nuori ikä, lasten nuori ikä, lasten erityistarpeet sekä ajankäytössä tapahtuneet muutokset lasten jäätyä poikkeustilan vuoksi kotiin päivähoidosta tai koulusta.

”On hälyttävää, että pienten lasten vanhemmilla, etenkin äideillä, on riski uupua”, sanoo dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän yliopistosta.

Sorkkila vastaa hankkeesta yhdessä professori Kaisa Aunolan kanssa.

Uupuminen on yhteydessä lasten kaltoinkohteluun ja heihin kohdistuvaan väkivaltaan. Sorkkilan mukaan tiedetään, että uupumus myös lisää päihteiden käyttöä, itsetuhoisia ajatuksia, parisuhdekonflikteja ja pakoajatuksia eli halua jättää perhe.

"Olemme jo aiemmin huomanneet, että stressitekijät pyrkivät kasautumaan. Onkin tärkeää tunnistaa riskiperheet, jotta asiaan voidaan puuttua ajoissa ja perheitä voidaan tukea.”

Tutkimustulosten perusteella vanhemmat voitiin jakaa kolmeen erilaiseen profiiliin. Puolet vastaajista kuului resilientteihin, yksi seitsemäsosa uupuneisiin ja noin kolmannes täydellisyyteen pyrkiviin.

Resilienteillä oli vain vähän uupumusoireita tai täydellisyyteen pyrkimistä. He olivat muita vanhempia useammin iäkkäämpiä tai miespuolisia ja kokivat taloudellisen tilanteensa paremmaksi.

Resilientit ihmiset ovat optimistisia, neuvokkaita, omat voimavaransa tunnistavia, joustavia ja tilanteisiin mahdollisuutena asennoituvia. Osa ryhmään kuuluvista oli toimintakykyisempiä kuin toiset.

”Resilienssin on ajateltu olevan suhteellisen pysyvä, osin periytyvä luonteenpiirre. Mutta on myös osoitettu, että sitä pystyy harjoittamaan esimerkiksi omia ajattelutapoja muuttamalla”, Sorkkila sanoo.

Uupuneista vanhemmista useilla oli etenkin ulkoapäin tulevaa perfektionismia, pieniä lapsia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. He myös viettivät enemmän aikaa lastensa kanssa.

Väliryhmä eli täydellisyyteen pyrkivät vanhemmat eivät olleet uupuneita mutta eivät myöskään erityisen resilienttejä. Heidän lapsensa olivat yleensä yli 10-vuotiaita.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että etenkin ulkoapäin tulevat vaatimukset voivat altistaa uupumiselle.

”Tässä tutkimuksessa havaitsimme, että täydellisyyteen pyrkiminen ei kaikkien vanhempien kohdalla ole kuitenkaan yhteydessä uupumukseen”, Sorkkila sanoo.

Hänen mukaansa muun muassa siitä tarvittaisiin lisätutkimuksia, ovatko ryhmään kuuluvat vanhemmat olleet aiemmin uupuneita.

Tutkimus on jatkoa Belgian Louvainin yliopiston vuonna 2018 käynnistämälle International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -tutkimukselle. Tuolloin vertailu 42 maan kesken osoitti, että suomalaiset vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpien vanhempien joukkoon.

Tutkimuksessa selvisi, että vanhempia altistaa uupumukselle kulttuurin yksilökeskeisyys, joka tarkoittaa väljiä sosiaalisia verkkoja ja oletusta siitä, että ihminen pärjää yksin ja pitää huolta itse itsestään.

Toisin kuin nyt, edeltävässä tutkimuksessa lasten iällä tai lasten kanssa vietetyllä ajalla ei ollut vaikutusta vanhemman uupumiseen. Sorkkila arvelee suomalaisten osalta eron selittyvän epidemian vaikutuksilla. Poikkeusaikana esimerkiksi päivähoitoa tai muuta hoitoapua ei ole ollut samalla tavalla saatavilla.

”Uupumus syntyy siitä, että vaatimukset ylittävät jatkuvasti voimavarat. Kun epidemian aikana siirryttiin etäkouluun ja omat työt siirtyivät kotiin, palautuminen on vähentynyt.”

Sorkkilan mukaan erityisesti pienten lasten äideille olisi tärkeää opettaa armollisuutta itseä kohtaan sekä itsensä hyväksyntää. Myös resilienssitaitoja voisi opettaa.

"Vanhemman on tärkeää välittää myös itsestään ja ottaa aikaa itselleen sekä huomioida, että vanhempi on yhtä lailla ihminen kuin muutkin omine tunteineen ja tarpeineen.”

Tuore tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi vertaisarvioidussa The Family Journal -lehdessä. Suomalainen aineisto on osa vastaavaa maailmanlaajuista kansainvälistä vertailua.

”Vaikka pandemia on koskettanut kaikkia maita, muun muassa ulkonaliikkumiskiellot ovat vaihdelleet maittain. Kansainvälisessä vertailussa saamme tuloksia sen vaikutuksesta”, Sorkkila sanoo.