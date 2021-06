Vastausta haetaan nyt siihen, milloin kakkostestiä ja karanteenia koskevasta vaatimuksesta olisi turvallista luopua.

Hallitus ei ole vielä sopinut uuden maahantulomallin kaikista yksityiskohdista. Esitystä muokataan yhä lausuntopalautteen perusteella.

Tavoitteena oli, että esitys olisi saatu lähetettyä torstaina valtioneuvoston istunnossa eduskuntaan, jotta sen käsittelylle jäisi riittävästi aikaa ennen kesätaukoa.

Lakiluonnosta käsitellään torstaina sote-ministeriryhmässä.

STT:lle kerrotaan, että näkemyserot eivät ole suuria, eikä luonnokseen ole tullut isoja muutoksia lausuntojen jälkeen.

Ministerit ovat kiistelleet pitkin matkaa siitä, miten paljon esityksessä painotetaan terveysturvallisuutta ja miten paljon matkailun avaamista taloudellisesta näkökulmasta.

Kesäkuun alussa lausuntokierrokselta palanneen luonnoksen mukaan maahantulo sallittaisiin ilman lisätestauksia kaikille, joilla on osoittaa ennakkoon hankittu luotettava todistus täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta koronasta kuuden viime kuukauden ajalta.

Jos matkustaja on liikkeellä pelkällä negatiivisella ennakkotestituloksella tai hän on saanut vain yhden rokotteen, hän joutuisi käymään uudessa testissä Suomessa kolmen vuorokauden kuluttua ja hänen tulisi olla tällä välin omaehtoisessa karanteenissa. Tämä vaatimus on saanut erityisesti matkailualalta voimakasta arvostelua.

Nyt käydään STT:n tietojen mukaan läpi sitä, milloin tästä kakkostestiä ja karanteenia koskevasta vaatimuksesta olisi turvallista luopua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli palautteessaan sitä mieltä, että maahan voisi päästää ilman testausta sellaisetkin, joilla on vasta yksi rokoteannos saatuna, vaikka rokotetta tarvittaisiin kaksi.

Tämä keventäisi testauksista kunnille aiheutuvaa kuormaa ja helpottaisi matkustamista.

”Ehdotuksessa ei riittävästi huomioida Suomen oman väestön rokotuskattavuuden kasvua, joka erityisesti iäkkäiden ja lääketieteellisten riskiryhmien keskuudessa mahdollistaa terveysturvallisuustoimien lieventämisen esimerkiksi siten, että myös osittaisen rokotussarjan saaneiden matkustajien kohdalla voitaisiin luopua testauksista, ilman, että terveysturvallisuus oleellisesti heikkenisi”, THL:n lausunnon allekirjoittanut johtaja Mika Salminen kirjoittaa.

THL ei kuitenkaan ota lausunnossaan kantaa, milloin rokotuskattavuus olisi tällä tasolla. Siihen ajoitukseen nyt haetaan esityksessä vastausta, sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan.

Määräaikaisen lain oli luonnoksen mukaan tarkoitus olla voimassa ensi vuoden toukokuun loppuun asti, mutta tätäkin tarkastellaan vielä.

Heinäkuun alussa on tarkoitus tulla voimaan myös Euroopan unionin yhteinen koronatodistus. Jäsenmaat päättävät kuitenkin jatkossakin itsenäisesti siitä, edellyttävätkö ne esimerkiksi vain yhden tai kaksi rokoteannosta maahanpääsyyn.