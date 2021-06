Jalkapallon EM-kisoja tulisi seurata kotona, suositteli STM:n johtaja Pasi Pohjola. Koulujen päättäjäisten vaikutusta epidemiatilanteen kehitykseen on vielä liian aikaista arvioida

KORONAVIRUKSEN tartuntamäärät laskevat huomattavan nopeasti, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat torstaina tiedotustilaisuudessa.

Viime viikolla tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 716 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla tapauksia ilmoitettiin 888.

Taudin ilmaantuvuus on miltei puolittunut kuukauden aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden oli kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 28, kun näitä edeltävän kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 49.

Uusia tartuntoja kirjattiin eilen 93, joista yksi oli vanha tapaus.

”Tartuntojen laskunopeus on huomattavan suuri, ja siinä mielessä tilanne muistuttaa kevät-kesää viime vuonna”, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.

SUURIN osa alueista on epidemian perustasolla.

Kiihtymisvaiheessa olivat 9. kesäkuuta Keski-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit, ja leviämisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Torstaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Voipio-Pulkki korosti edelleen testauksen, jäljityksen ja tartuntaketjujen katkaisun tärkeyttä.

Kotimaassa saaduista tartunnoista tartunnanlähde saatiin selvitettyä 60 prosentissa tapauksista.

Karanteeniin asetettiin noin 3 500 henkilöä. Neljäsosa tartunnoista todettiin henkilöillä, jotka olivat karanteenissa.

Testausmäärät ovat edelleen korkealla tasolla. Positiivisten testitulosten osuus on enää 0,7 prosenttia.

”Tämä lisää luottamusta siihen, että viruksen määrä väestössä laskee.”

THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoi, että koulujen päättäjäisten vaikutusta epidemiatilanteen kehitykseen on vielä liian aikaista arvioida. Epidemia kokonaisuudessaan on hiipunut ja siten tartunnan saamisen riski on laskenut.

”Mutta edelleen on todettu tapauksia, joissa yksittäisistä tilanteista on lähtenyt laajoja tartuntaketjuja liikkeelle.”

Helve mainitsi, että epidemian pahimmassa vaiheessa tartuntoja esiintyi erityisesti nuorilla. Tilanne on kevään aikana muuttunut ”dramaattisesti”.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila halusikin kiittää nuoria tautitilanteen kohentumisesta.

”Jos on tullut sellainen mielikuva, että heitä erityisesti on syytetty, syyllistetty, suomittu tästä tilanteesta, niin nyt heitä pitää erityisesti kiittää.”

EPIDEMIAN kehittyminen ja rajoitusten purkaminen riippuvat rokotusten edistymisestä.

Huolena on, että osassa kunnista nuoria päästään rokottamaan vasta loppukesällä tai syksyllä.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi, että tilanne kesän rokotetoimitusten suhteen on tällä hetkellä epävarma. Hänen mukaansa toimitukset saattavat jäädä toukokuun tasolle, jolloin ensimmäisiä rokote-eriä ei pystyttäisi antamaan yhtä paljon.

ULKOMAILTA saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista on kasvanut.

Viime viikolla niiden osuus oli 16 prosenttia, kun se edeltävällä viikolla oli 7,5 prosenttia. Jatkotartunnat on kuitenkin pystytty estämään hyvin.

Huolenaiheena on huomenna käynnistyvät jalkapallon EM-kisat. Kisapaikoilla Venäjällä ja Tanskassa ilmaantuvuusluvut ovat melko korkeita.

”Suositus on, että kisat katsottaisiin enemmin kotitelevision kautta”, STM:n johtaja Pasi Pohjola totesi.

Lue lisää: Jalkapallo­turistit voivat tuoda EM-kisoista Pietarista ja Kööpenhaminasta mukanaan uuden epidemia­ryöpsähdyksen, uskoo Husin asiantuntija

Kysymykseen sisärajan valvonnan päättämisestä STM:n Varhila vastasi, että EU-jäsenmaat ovat todenneet, että niillä pitää olla mahdollisuus arvioida tilannetta itsenäisesti. Vielä ei hänen mukaansa tiedetä, mihin asti Suomi rajoittaa maahan pääsyä.

Takaraja ei välttämättä ole EU:n vihreän todistuksen käyttöönotto heinäkuun puolivälissä. Varhilan mukaan parhaillaan käydään keskustelua siitä, millainen poliittinen ratkaisu asiasta tehdään ja millaisella saatteella mahdollinen esitys aiheesta eduskunnalle annetaan.