Kanta-Hämeen sairaala­epidemia on selätetty – ”Tänään on ensi kertaa viikkoon sellainen tilanne, että covid-potilaat ovat yhdellä osastolla”

Huolta alueella herättävät edelleen korkea ilmaantuvuusluku sekä epäselvien tartuntojen määrä.

Toukokuussa Kanta-Hämeessä nopeasti levinnyt sairaalaepidemia on johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan selätetty. Maakuntaryhmä neuvottelee torstaina illalla mahdollisesta siirtymisestä leviämisvaiheesta kiihtymis­vaiheeseen.

Ilmaantuvuusluku Kanta-Hämeessä on viikon sisällä laskenut puolella. Pahimmillaan ilmaantuvuus oli toukokuussa lähellä 130:tä, mutta keskiviikkona se oli 54,4.

”Ilmaantuvuus on toki edelleen leviämisvaiheen puolella, mutta positiivisten näytteiden määrä on laskenut”, Leskinen kertoo.

Kanta-Hämeen keskussairaalan torstaina pitämässä tiedotus­tilaisuudessa tuli ilmi, että sairaalaepidemiaan liittyviä koronakuolemia on maakunnassa nyt 18. Viime viikolla kuolemantapauksia oli 17.

Kanta-Hämeessä on todettu viikon sisään 32 uutta koronavirus­tartuntaa. Kaksi viikkoa aiemmin sairaalaepidemian aikana niitä todettiin yli sata. Kokonaisluku sairaanhoito­piirissä on tällä hetkellä 2 058.

Huolta koronavirus­tilanteesta herättää kuitenkin epäselvien tartuntojen määrä, joiden osuus tartunnoista on noussut tällä viikolla 20 prosenttiin. Viime viikon tartunnoista seitsemän on epäselviä paikallisia tartuntoja.

”Tämä pitää meitä hieman varpaillaan, vaikka lisäjatko­tartuntoja ei ole tullut merkittävästi lisää”, Leskinen toteaa.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidettavana tällä hetkellä viisi potilasta, joista yksi on tehohoidossa. Heistä kaikki eivät Leskisen mukaan liity toukokuun sairaalaketjuun, vaan he ovat yksittäisiä potilaita. Lisäksi terveyskeskus­sairaaloissa on hoidettavana viisi koronapotilasta.

”Tänään on ensimmäistä kertaa viikkoon sellainen tilanne, että covid-potilaat ovat yhdellä osastolla. Pahimmillaan heitä oli neljällä eri osastolla”, Leskinen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Rokotukset Kanta-Hämeessä ovat hyvällä mallilla. Tällä hetkellä jo yli 16-vuotiailla on mahdollisuus varata rokotusaikoja.

Leskisen mukaan suuri osa varatuista rokotuksista menee heinäkuussa niin sanottuihin kakkosrokotuksiin, mutta kesäkuun aikana rokotetaan myös iso osa uusia rokotettavia.

18,2 prosenttia kantahämäläisistä on saanut täyden rokotussarjan. Ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 64 prosenttia maakunnan väestöstä.