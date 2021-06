Norjassa havaittu virus­muunnos on vain yksi monesta, sanoo professori: ”Tästä ei ole syytä huolestua kansain­välisesti tai Suomessa”

Norjassa havaittua varianttia on esiintynyt Suomessakin yksittäisiä tapauksia.

Norjan kansanterveysviranomainen FHI kertoi keskiviikkona, että maassa on havaittu uusi virusvariantti.

FHI:n pääjohtaja Camilla Stoltenberg kertoi Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan, että varianttia, joka on saanut nimen C36, on aiemmin havaittu ainakin Lähi-idässä ja Egyptissä.

”Tämä variantti tietää huonoja uutisia. Sillä on paljon mutaatioita sen piikkiproteiinissa”, Stoltenberg sanoi.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ei pidä C36-virusmuunnosta tämänhetkisten tietojen valossa kovin huolestuttavana.

Muunnoksen piikkiproteiinissa on hieman samanlainen mutaatio kuin Intian-variantiksikin kutsutussa deltavariantissa, mikä voi lisätä tartuttavuutta. Vapalahden mukaan tästä ei kuitenkaan ole vielä mitään näyttöä.

”Näitä erityyppisiä linjoja on varmaan toistatuhatta. Muitakin on, niitä tulee lisää ja niitä seuraillaan. Verrattuna tiedossa oleviin nopeasti leviäviin variantteihin tästä ei ole kansainvälisesti tai Suomessa syytä huolestua.”

Myös Norjan St. Olavin sairaalan virologi Andreas Christensen suhtautuu NRK:n mukaan varianttiin rauhallisesti.

”Trondheimissa ja Steinkjerissä oli rypäs keväällä, mutta se hallittiin tavallisella testaus, eristys, jäljitys ja karanteeni -strategialla kuten brittivarianttikin.”

Maailman terveysjärjestö WHO on linjannut neljä muunnosta erityistä huolta aiheuttaviksi varianteiksi, jotka myös leviävät nopeammin.

Alfa, jota on kutsuttu myös brittivariantiksi, on 6 883 tartuntansa kanssa Suomessakin ylivoimaisesti levinnein virusmuunnos.

”Kyllä meillä näkyy Intian-varianttia, mutta ei niin, että se olisi erityisesti lähtenyt kiertämään. Isossa kuvassa Intian-variantin lisääntyminen ei vielä näy, mutta sen kanssa ollaan vielä varpaillaan”, Vapalahti kertoo.

” ”Etelä-Afrikan variantti on lähtenyt hiipumaan.”

Alustavien brittitutkimuksien mukaan kyseessä on alfavarianttiakin herkemmin leviävä muunnos, johon liittyy suurempi sairaalahoidon riski. Suomessa deltavariantti aiheutti nopeasti levinneen sairaalaepidemian Hämeenlinnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tapauksia oli havaittu Suomessa keskiviikkoon mennessä 141.

Hyviäkin uutisia löytyy. ”Etelä-Afrikan variantti on lähtenyt hiipumaan. Jossain vaiheessa se oli 20 prosentissa, ja sillä on kyky väistää immuniteettia. Se oli huolestuttavaa.”

C36-varianttia ei ole tavattu yksinomaan tai edes eniten Norjassa. Maissa, joissa sekvensoidaan paljon näytteitä, on mahdollista havaita harvinaisempiakin muunnoksia.

”Tällaista ’sälää’ alkaa tulla samalla kun alkuperäiset kannat, jotka eivät ole kovin tarttuvia, ovat kadonneet”, Vapalahti kertoo.

Suomessakin C36-muunnosta on havaittu noin kymmenen tapausta.

”Meillä on Suomessakin siitä yksittäisiä havaintoja, vähän alle kymmenen tapausta, jotka ovat jääneet kiinni sekvensoinnissa.”

Vapalahden mukaan muunnos on mahdollisesti saanut alkunsa Egyptin suunnalla. NRK:n mukaan sitä on havaittu Norjassa jo maaliskuussa. Muunnos ei siis ole erityisen uusi.

”C36:sta on useita alalinjoja. Se on ryhmä erilaisia linjoja, joissa on pieniä eroja piikkiproteiinissa.”

THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa torstaina, ettei uudesta muunnoksesta ole vielä juurikaan tietoja.

Myös Helve korosti, että variantteja on useita.

"Aina on riski, että virus pystyy muuntumaan lisääntyessään. Tämän vuoksi uusia variantteja syntyy runsaasti.”