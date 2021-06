Poliisin mukaan nyt tutkitussa rikosepäilyssä on kyse siitä, oliko hankkeeseen liittyvät riskit arvioitu. Oikeus on jo aiemmin arvioinut muun muassa yhtiökikkailua, jonka tavoitteena oli valtionavun ehtojen täyttäminen.

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy keskisuomalaisten kuntien laajakaista­hankkeeseen. Kymmenen kunnan hankkeesta tuli sotku, jota on puitu jo nyt useampaan otteeseen korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Rikostarkastaja Mikko Kiiski kertoo, että tutkinnassa on nyt ollut yhden kunnan johtohenkilön toiminta. Henkilö toimi esittelijänä kunnan tekemissä tukipäätöksissä, joiden tavoitteena oli tukea kymmenen keskisuomalaisen kunnan yhteistä laajakaistahanketta.

”Ydinlaiminlyönnit liittyvät tiettyihin taloudellisten riskien selvittämiseen, ennen kuin kunta on antanut taloudellista tukea ja osallistunut erilaisiin taloudellisiin velvoitteisiin tähän laajakaista­hankkeeseen liittyen. Eli antanut erilaisissa muodoissa taloudellista tukea tälle yhtiölle, joka on sitten sitä operatiivista laajakaista­hanketta toteuttanut ja rakentanut”, Kiiski sanoo.

Hanketta ja siihen liittyviä epäselvyyksiä on ehditty arvioida juridisesti jo useampaan otteeseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden viimeisin kokonaisuuteen liittyvä päätös on marraskuulta 2020. Tämä sotku sai alkunsa siitä, että liikenne- ja viestintävirasto oli päättänyt vuonna 2017 hylätä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n maksu­hakemuksen valtionavun loppuerän maksamisesta. Ideana oli rakentaa rahalla laajakaistaa Multialle.

Multia on yksi kymmenestä keskisuomalaisesta kunnasta, jotka olivat mukana yhteisessä laajakaista­hankkeessa. Keski-Suomen Valokuituverkot on puolestaan yhtiö, jonka on pitänyt vastata hankkeen toteuttamisesta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Keski-Suomen valokuituverkkojen valituksen, joka koski silloisen viestintäviraston päätöstä olla maksamatta valtionavun loppuerää. Päätöksessään hallinto-oikeus arvioi muun muassa sitä, että vaadittavien omarahoitus­osuuksien täyttämiseksi oli perustettu väliyhtiö hakemaan markkinaehtoista lainaa kuntien takauksilla.

”Multian kunnan asiakirjoista voidaan päätellä, että laajakaista­hankkeeseen aikaisemmin valittu toimija ei saanut kerätyksi vaadittua omarahoitus­osuutta. Tästä syystä ja valtiontuen saamiseksi perustettiin väliyhtiö, jolle haettiin kuntien takaama markkinaehtoinen laina annettavaksi edelleen yhdessä perustetun uuden operaattorin toiminnan rahoitukseksi.”

Korkein hallinto-oikeus tuli samalle kannelle hallinto-oikeuden kanssa ja totesi, että hallinto-oikeuden päätös oli oikea. Se katsoi, että myöskään Keski-Suomen Valokuituverkkojen rahoitusjärjestelyjen myöhemmillä muutoksilla ei ollut vaikutusta asiaan.

Keskusrikospoliisi ei ole yksilöinyt, minkä kunnan johtohenkilöä sen esitutkinta on koskenut. Epäiltynä rikosnimikkeenä on poliisin epäilemässä rikoksessa virkavelvollisuuden rikkominen, mikä viittaa tahalliseen tekoon.