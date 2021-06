Pääministeri Sanna Marin kertoi perjantaina, että Suomi neuvottelee ensi viikolla matkustus­rajoitusten keventämisestä.

Veronica Viiolin alaisena työskentelee useita virolaisia siivoojia, jotka asuvat vakituisesti Virossa. “Heille tilanne on epäreilu”, Viiol sanoo.

VIROLAINEN Rain Anni on lähdössä ensi viikon lauantaina pitkästä aikaa perheensä luokse Viroon.

Anni työskentelee Suomessa rakennusalalla. Hän on ryhmäjohtajana korjaus­remontti­ryhmässä. Perheen luokse on päästävä juhlan vuoksi.

”Poikani pääsee lukiosta ja siirtyy opiskelemaan yliopistoon. Eihän sellaista perhejuhlaa voi jättää väliin”, Anni sanoo.

Monet virolaiset työntekijät ovat joutuneet olemaan erossa perheestään koronaepidemian aikana Suomen tiukkojen matkustusrajoitusten takia. Suomi on sallinut tammikuun lopusta lähtien vain välttämättömän työmatkaliikenteen Schengen-alueelta.

Maiden välisessä matkustamisessa pienempituloiset ovat tällä hetkellä tavallistakin heikommassa asemassa varakkaampiin nähden.

Työmatkaliikenne Suomen ja Viron välillä on ollut maanantaista lähtien sallittua – mutta vain lentäen. Laivateitse Suomenlahden yli matkustaminen sallitaan yhä vain yhteiskunnalle kriittisissä tehtävissä tai erityisin perustein.

Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi perjantaina Helsingin Sanomissa Suomen pääministeriin Sanna Mariniin (sd) meriliikenteen vapauttamiseksi matkustusrajoituksista.

Suomessa asuu Tilastokeskuksen mukaan yli 50 000 Viron kansalaista. Arvion mukaan Suomessa käy Virosta töissä jopa noin 20 000 työntekijää.

Kallas kirjoitti virolaisten olevan mukana rakentamassa ja siivoamassa Suomea, pitämässä huolta Suomesta sekä panostamassa suomalaiseen hyvinvointiin.

Viron europarlamentaarikot tekivät torstaina rajoituksista valituksen EU-komissiolle.

Pääministeri Marin vastasi perjantaina, että Suomi pohtii ensi viikolla työmatkaliikenteen avaamista.

Rain Anni aikoo matkustaa ensi viikolla perhejuhlan takia Viroon.

Rain Anni on kotoisin Rakveresta Tallinnan itäpuolelta. Virosta hänen on tarkoitus tulla takaisin Suomeen jo ennen juhannusta. Nykyisen työmaan, putkiremontin Helsingin Siltamäessä, pitäisi valmistua heinäkuun lopussa.

Anni on varautunut jopa lentämään takaisin Suomeen, jos matkustaminen ei onnistu laivalla.

”Eihän tällä ole järjenkäytön kanssa mitään tekemistä. En näe mitään syytä siihen, että korona tarttuu laivalla matkustaessa, mutta kun ostaa lentolipun, yhtäkkiä korona ei tartu.”

Hän uskoo pääsevänsä takaisin, koska on nykyään Suomessa kirjoilla.

”On vähän Rajavartiolaitoksen työntekijöistä kiinni, miten asiaa tulkitaan, mutta minulla on vuokrasopimus Suomeen ja olen väestö­rekisterissä, eli minun pitäisi olla nyt maassa vakituisesti asuva.”

EU-maiden kansalainen voi oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa kolme kuukautta. Tätä pidempää oleskelua varten on haettava EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä.

Anni pääsi aiemmin keväällä käymään Virossa juuri vakituisen asukkaan statuksen turvin. Riitti, kun näytti satamassa vuokrasopimusta ja koronatestin tulosta.

”On se ihme, että kun on vakituisesti kirjoilla, yhtäkkiä korona ei tartu. Moni Suomessa työskentelevä virolainen ei pysty siirtämään kirjojaan tänne, joten heillä on paljon vaikeampi tilanne. Ketään ei voi pakottaa tulemaan tälle puolelle vakituisesti asumaan, jos perhe asuu Virossa”, Anni sanoo.

Hän osoittaa syyttävällä sormella Suomen valtiota ja Helsingin kaupunkia. Satamaan pitäisi järjestää riittävä kontrolli, jotta matkustaminen voitaisiin sallia.

”Riittävän kontrollin järjestäminen pitäisi olla valtion ja kaupungin ongelma, mutta nyt se on sysätty tavallisten ihmisten ongelmaksi.”

Anni on työskennellyt Suomessa jo 16 vuoden ajan. Hän sai ensimmäisen koronarokotteen keväällä Suomessa, ja toinen rokotuspäivä on heinäkuussa. Toisen rokotteen saaminen on vain yksi syy takaisin tuloon.

”Pakkohan minun on päästä takaisin Suomeen. En voi vain soittaa pääpomolle, että en pääse töihin, kun en pääse laivaan – katsokaa joku muu tekemään työt. Ei ole ketään muuta”, Anni painottaa.

Helen Mäll ajattelee, että tiukat matkustusrajoitukset olivat aikaisemmin tarpeen.

Sol-yhtiössä siivouspalveluiden esimiestehtävissä työskentelevät Veronica Viiol ja Helen Mäll ovat joutuneet sekä kokemaan että näkemään vierestä virolaisten työntekijöiden tuskan.

Viiol ja Mäll ovat asuneet Suomessa jo pitkään vakituisesti. Molemmilla on kuitenkin perhettä ja sukua edelleen Virossa. Korona-aikana heitä ei ole päässyt tapaamaan normaaliin tapaan.

”Se on tuntunut surulliselta ja kurjalta. Äitini sairastui, enkä päässyt sinne. Kun toinen lapsenlapseni syntyi, en päässyt häntäkään katsomaan”, Viiol kertoo.

Viime vuonna hän ei päässyt myöskään setänsä hautajaisiin.

Normaalioloissa Viiol kävisi Virossa kuukausittain. Iäkkäiden vanhempien kunto huolettaa. Erityisen pahalta erossaolo tuntuu juhlapyhien aikaan.

”Tulee ajateltua, että toivottavasti se ei ole viimeinen joulu.”

Viime viikolla järjestyi kuitenkin nopea viikonloppureissu, jolloin Viiol viimein näki lapsenlapsensa.

Mäll kävi Virossa viimeksi vuonna 2019. Vanhempiin voi pitää yhteyttä video­puheluilla, mutta isovanhempien kanssa se ei onnistu.

Jos rajoitukset puretaan, Mäll aikoo käydä Virossa heinäkuussa kesäloman aikana.

Sekä Mäll että Viiol ovat pitäneet tiukkoja matkustusrajoituksia tarpeellisina, mutta nyt niitä pitäisi heidän mielestään löysätä. Pahimman koronatilanteen aikaan he eivät olisi välttämättä uskaltaneetkaan matkustaa.

”Minä en halua olla se henkilö, joka vie tartunnan isovanhemmille”, Mäll sanoo.

Hänen mukaansa erossa olo perheestä on aiheuttanut hänen virolaiselle alaiselleen yksinäisyyttä. Viiol taas kertoo, että yksi hänen alaisistaan irtisanoutui, jotta pystyisi viettämään aikaa perheensä luona Virossa.

Viiolin alaisena työskentelee noin viisitoista virolaista, joista suurin osa asuu vakituisesti Virossa.

“Heille tilanne on epäreilu. Kaikki odottavat, että rajat aukeavat.”