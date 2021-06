Kaupat suhtautuvat toistaiseksi uudistukseen varauksella, sillä asiakkaina on myös allergisia. Kauppias voi estää tai rajata lemmikkien sisäänpääsyä ruokakauppaan.

Lemmikkieläimen, kuten koiran voi ottaa jatkossa mukaan ruokaostoksille. Maa- ja metsätalousministeriön tuoreen elintarvikehygienia-asetuksen mukaan lemmikin voi tuoda mukanaan esimerkiksi kauppaan tai kioskiin.

Aiemmin avustavan koiran kuten opaskoiran on saanut tuoda rekisteröidyn elintarvikehuoneiston, kuten kaupan asiakastiloihin.

Keskon palvelupäällikkö Marita Hätönen kertoo, että asia on kaupoille vielä uusi.

”Asia on uusi, joten toistaiseksi tähän sekä mahdollisiin tuleviin käytäntöihin on vielä vaikea ottaa tarkemmin kantaa”, Hätönen painottaa.

Kesko antaa kauppiaiden tehdä paikallisen päätöksen.

”Päätökset tehdään ainakin tällä hetkellä kauppakohtaisesti paikallinen tilanne tuntien ja huomioiden”, Hätönen kertoo.

SOK suhtautuu asiaan varauksellisesti. Suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen SOK:lta kertoo, että SOK ei katso tällä hetkellä tarpeelliseksi sallia lemmikkien pääsyä ruokakauppoihin

”Toki me seuraamme tilannetta. Olemme pohtineet asiaa asiakkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden näkökulmasta. Meillä on asiakkaiden joukossa eläimille allergisia henkilöitä ja sellaisia, jotka eivät muuten halua olla eläinten lähettyvillä.”

Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan noin 15 prosenttia suomalaisista saa allergiaoireita lemmikeistä. Tyypillisin oire on aivastelu, mutta lemmikkieläimistä voi saada myös vakavia astmaoireita.

”Moni asiakas saattaa pelätä koiria, joten eläinten päästäminen ruokakauppaan olisi haasteellista. Haluaisimme, että kaikki voisivat tulla meidän kauppoihimme tasavertaisesti”, Lyytikäinen sanoo.

Yli 300 ihmistä vastasi alkuvuonna HS:n kyselyyn lemmikkieläimistä. Allergiahuolien lisäksi vastauksista nousi esiin muun muassa pelko eläimiä kohtaan.

Ravintoloitsija on jo aiemmin voinut sallia lemmikin tuomisen asiakastiloihin. Tämän mahdollista asetusmuutos astui voimaan vuonna 2012.

Koiraystävällisiä ravintoloita voi etsiä Tassut kartalla -sivustolta. Sivuston mukaan Helsingissä on yli 200 ravintolaa, joiden asiakastiloihin koirat ovat tervetulleita. Osassa ravintoloista lemmikki pääsee vain terassille, osassa myös sisätiloihin. Monessa ravintolassa luvataan koiralle ainakin vettä ja rapsutuksia.

Ruokakaupassa asioiva lemmikinomistaja on kuitenkin joutunut jättämään koiransa kaupan ulkopuolelle. Ilmiö on niin tuttu, että omistajaansa odottavat koirat ovat päässeet jopa sometähdiksi. HS kertoi helmikuussa Instagram-tilistä, jossa on kuvattu kaupan ulkopuolella odottavia koiria.

Koiran tuominen kauppaan ei ole jatkossakaan aina mahdollista. Kauppias voi antaa lemmikeille sisääntuloluvan tai porttikiellon ilmoittamalla asiasta sisäänkäynnin luona.

Vastaava kyltti on pitänyt olla koiraystävällisen ravintolan sisäänkäynnin luona.

Kyltissä voi esimerkiksi rajoittaa sisään sallittavat eläimet lajin tai koon mukaan. Kauppias voi esimerkiksi sallia vain alle viisikiloisten lemmikkien sisäänpääsyn.