Luonnossa maasto­pyöräilijällä on samat joka­miehen­oikeudet kuin kävelijälläkin, silti renkaan­jäljistä satelee palautetta Metsä­hallitukselle

Esimerkiksi Nuuksion kansallispuistoon ja Helsingin Keskuspuistoon saadaan maasto­pyöräilijöille omat reitit. Syynä tähän ovat esimerkiksi pyörien maastoon jättämät jäljet.

Vaikka virallisia lukuja ei vielä ole, eri arvioiden mukaan maastopyöräilyn suosio on koronapandemian aikana kasvanut.

Renkaanjälkiä, mutavelliksi muuttuneita kuoppia, yhtäkkiä puun takaa esiin suhahtelevia pyöräilijöitä.

Maastopyöräily jättää auttamattomasti jälkensä puistojen ja viheralueiden polkuihin, etenkin maaston märissä kohdissa. Kovissa nopeuksissa maastopyöräilijät voivat tuntua muista ulkoilijoista uhkaavilta. Jotkut ovat jopa kyseen­alaistaneet sen, kuuluvatko pyörät ylipäätään luontoon.

Jokamiehenoikeudet takaavat maasto­pyöräilijöille luonnossa kuitenkin samat oikeudet kuin kävelijöillekin. Ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että maastopyöräily kuluttaisi enemmän maastoa kuin muut lajit.

Poluilla syntyy vain harvoin kahnauksia muiden liikkujien kanssa, kertoo maastopyöräilyharrastaja ja Mountain bike club Finland -yhdistyksen olosuhdeasioista vastaava Pasi Maaranniitty. Hänen mukaansa vaaratilanteita ehkäisee alhainen tilannenopeus.

”Kun tuolla möyritään tasamaastossa, niin vauhti on sama kuin polku­juoksijalla tai hölkkääjällä”, Maaranniitty sanoo.

Maastopyöräilyn alle voi lukea erilaisia alalajeja, joista yleisimpiä on cross country -tyyppinen rauhallinen metsäajo. Muita muotoja ovat esimerkiksi enduro- ja alamäkipyöräily. Vauhtia hakevat harrastajat suuntaavat Maaranniityn mukaan alamäkipyöräilijöille suunnattuihin bike parkeihin, joissa harrastajille on tarjolla erilaisia varta vasten rakennettuja ajoreittejä.

Maaranniitty myöntää, että maastopyörät jättävät jälkiä, mutta hänen mukaansa ne eivät tuhoa luontoa sen enempää kuin muutkaan luonnossa liikkujat. Maaranniityn mukaan kyse on ennemminkin esteettisestä haitasta.

”Jos kosteikossa on paljon renkaanjälkiä, saattaa syntyä mielessä sellainen tulkinta, että pyöräilijät ovat tuhonneet luonnon”, Maaranniitty sanoo.

Maastopyöräilyn mahdollisia haittavaikutuksia voi ehkäistä oikean­laisilla käyttäytymisohjeilla. Niiden mukaan pyöräilijän tulisi esimerkiksi välttää lukko­jarrutuksia ja hallita tilannenopeus. Lukkojarrutusten välttäminen ehkäisee maastoon syntyviä jälkiä ja eroosiota.

Usein maastopyöräilijät ja muut ulkoilijat liikkuvat samoilla reiteillä ja poluilla. Pelkästään maastopyörille tarkoitetut reitit Maaranniitty toivottaa tervetulleiksi, mutta hän toteaa myös, että pyöräilijät ja muut liikkujat mahtuvat kyllä samoille poluille.

”Isoin ongelma uusien harrastajien kesken tuntuu olevan se, ettei oikein uskalleta mennä minnekään, kun ei tiedetä reittejä ja pelätään eksymistä.”

Lisääntynyt maastopyöräily on johtanut toimenpiteisiin kansallispuistoissa ja muun muassa Helsingissä, jossa Keskuspuistoon ollaan rakentamassa uutta maastopyöräily­reittiä.

Pienillä paikkakunnilla erilaisille liikkujille todennäköisesti riittää reviiriä, mutta esimerkiksi pääkaupunki­seudulla yhä suurempien ihmismäärien ulkoilupaine kohdistuu pienille viheralueille.

Suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen Helsingin kaupungilta kertoo, että maastopyörien maastoon jättämistä jäljistä on tullut palautetta.

Palaute oli Saukkosen mukaan yksi syy parhaillaan Keskuspuistoon rakenteilla olevalle reitille, jonka toteutus aloitettiin juhannuksen jälkeen puiston eteläosasta. Reitti on osa laajempaa Keskuspuiston opastus­suunnitelmaa.

Ongelmana on ollut jälkien lisäksi ihmisten eksyminen Keskuspuistossa.

”Jos ei tehdä mitään, nykymeno jatkuu: siellä ajellaan missä sattuu ja ihmiset helposti eksyvät. Toivon, että jatkossa opastettu reitti parantaa tilannetta”, Saukkonen toteaa.

Luonnon kuluminen maastopyöräilyn seurauksena on noussut esille myös kansallispuistoissa.

Puistonjohtaja Harri Karjalainen Metsähallituksesta kertoo, että maastopyöräilyn suosion kasvun myötä reittejä aiotaan lisätä joihinkin kansallispuistoihin.

Lähtökohtaisesti maastopyörällä saa ajaa vapaasti myös kansallispuistossa, mutta Karjalaisen mukaan pyöräilyä voidaan rajoittaa luonnonsuojelu- tai asiakasturvallisuus­syistä. Hän toivoo, että maastopyörällä ajettaisiin niille osoitetuilla reiteillä.

”On kansallispuistoja, joissa ei saa maastopyöräillä. Se voi johtua siitä, että vanhojen sääntöjen takia maastopyöräilyä ei ole tunnistettu, eikä sääntöjä ole päivitetty tähän päivään”

Karjalaisen mukaan muut ulkoilijat suhtautuvat maastopyöräilyyn yleensä suvaitsevasti. Palautetta on tullut lähinnä maastopyörän jättämistä rumista jäljistä ja liian suurista tilanne­nopeuksista.

Pyöräilyn vaikutukset maastoon ovat Karjalaisen mukaan verrattavissa kävelyyn. Hän kertoo polkuverkkojen laajenevan kävelemisen kautta, joten maastopyöräilyn aiheuttama mahdollinen haitta syntyy jo olemassa oleville poluille.

Etenkin jyrkissä rinteissä maastopyörät tosin voivat Karjalaisen mukaan aiheuttaa enemmän eroosiota kuin kävely.

Kriittisin tilanne on Karjalaisen mukaan Nuuksion kansallis­puistossa, jossa maastopyöräily on sallittua vain tietyillä reiteillä. Puistoon on kuitenkin valmisteilla uusi hoitosuunnitelma, jossa otetaan nykyistä paremmin huomioon myös maastopyöräilijät.

Vanhan hoitosuunnitelman mukaan maastopyöräily on sallittu vain muutamalla tieosuudella, mikä on johtanut siihen, että maastopyöräilijät ovat ajaneet pitkin metsiä poluilla.

”Nyt on mietitty sellaista ratkaisua, että suosituimmilla poluilla reitit virallistetaan ja osoitetaan ne maastopyöräilylle”, Karjalainen kertoo.

Juttua varten on haastateltu myös Suomen Ladun yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaa Anne Rautiaista.