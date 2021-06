Molemmissa ketjuissa altistuneet ovat nuoria, perusterveitä ja toistaiseksi rokottamattomia. Ketjuihin ei ole liittynyt sairaalahoidontarvetta eikä kuolemantapauksia.

Jyväskylässä on levinnyt kaksi uutta koronavirus­tartuntaketjua, jotka saivat alkunsa, kun sairastunut luuli oireitaan allergiaksi tai muuksi ylähengitystie­infektioksi ja lykkäsi koronatestiin menoa.

”Ketjuissa on samoja henkilöitä, eli siltä pohjalta ketjujen voidaan sanoa liittyvän toisiinsa”, sanoo Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

Tapauksesta uutisoi aiemmin Keskisuomalainen.

Jyväskylä on luokittelultaan koronaepidemian perustasolla, ja tartuntoja on todettu tasaisen vähän huhtikuusta asti. Kaupungin omien laskujen mukaan kuluvalle viikolle on kirjattu yhteensä 17 tartuntaa. Näistä suurin osa liittyy ketjuihin. Lauantaihin mennessä ketjuihin liittyviä tartuntoja on todettu yhteensä hieman yli 20.

”Nelisen viikkoa sitten tartuntoja todettiin viikossa vain neljä. Siitä on tultu viikko kerrallaan ylöspäin. Tilanne on kuitenkin yhä rauhallinen”, Käsmä sanoo.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ehti altistaa toukokuun lopulla noin 50 ihmistä yksityistilaisuudessa ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla noin sata ihmistä työpaikalla.

Molemmissa ketjuissa ihmisissä altistuneet ovat nuoria, perusterveitä ja toistaiseksi rokottamattomia. Ketjuihin ei ole liittynyt sairaalahoidontarvetta eikä kuolemantapauksia.

Jo varhaisessa vaiheessa syntyi kaksi ketjua, jotka alkoivat levitä toisistaan irrallisina. Käsmän mukaan tauti ehti levitä hitaanpuoleisen alkutestaamisen takia.

Ketjun alkulähde alkoi selvitä, kun sieltä täältä alkoi ilmetä positiivisia testituloksia. Lauantaihin mennessä Jyväskylässä on asetettu yhteensä noin 50 ihmistä karanteeniin. Myös karanteeneihin asetetuilla on ilmennyt tartuntoja. Yhteensä ainakin 150 ketjuihin liittyvää ihmistä on testattu.

Käsmän mukaan vielä ei tiedetä, mikä koronaviruksen variantti tartuntaketjun takana on. Hänen veikkauksensa on Suomessa laajalti yleistynyt Britannian- eli alphavariantti.

”En osaa ketjun tartuntojen perusteella sanoa, onko leviämistapa ollut erityisen ärhäkkä. Enemmänkin tässä on kyse siitä, että kaikki ne [variantit] leviävät jos ei pidetä välimatkaa muihin ihmisiin, käytetä maskeja tai huolehdita muista terveystoimista.”

Intian- eli deltavariantin, joka muun muassa aiheutti Hämeenlinnassa sairaalaepidemian toukokuun lopulla, on Jyväskylässä todettu aiheuttaneen vain yhden ryppään maaliskuun loppupuolella. Tuolloin rypäs saatiin Käsmän mukaan taltutettua perustoimilla.

Käsmä painottaa testiin hakeutumisen tärkeyttä allergiakautena.

”Käytännössä allergiaoireiden erottaminen koronaoireista on mahdotonta. Jos allergialääke ei auta oireisiin, viimeistään siinä vaiheessa kannattaa hakeutua koronatestiin.”