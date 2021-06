Avuksi sammutustöihin on tullut helikopteri. Tuli on levinnyt myös läheiseen metsään.

Suonenjoella Pohjois-Savossa sammutetaan suurta maastopaloa turvetuotantoalueella. Isonevalla syttynyt palo luokiteltiin aluksi keskisuureksi, mutta mittaluokka todettiin myöhemmin suureksi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen turvealueen palosta puoliltapäivin.

Laajassa palossa on syntynyt niin runsaasti savua, että se on estänyt palomiesten sammutustyötä. Avuksi sammutustyöhön on tullut helikopteri.

Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, eikä siitä ole vaaraa sivullisille. Tuli ei myöskään uhkaa rakennuksia, mutta se on levinnyt turvetuotantoalueelta läheiseen metsään. Palorintama on noin kilometrin levyinen.

Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että palo levittää savua Tervon, Pielaveden eteläosien, Vesannon sekä Keiteleen itäosien alueelle.

Pelastuslaitos ohjeistaa, että mikäli edellä mainituilla alueilla havaitaan savun hajua mutta selkeää lähdettä sille ei näy, ei ole tarvetta tehdä hätäilmoitusta.

Mikäli havaitsee selvää savua, savun muodostus voimistuu selkeästi tai savun lähteen voi paikallistaa, on toimittava normaalisti ja soitettava hätänumeroon 112.