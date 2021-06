Suomen pohjoisimman kunnan ääniharava oli Rkp:n ainoa ehdokas – Vesa Länsman on utsjokelainen poroisäntä

Vesa Länsman on yksi Lapin harvoista ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaista.

Utsjoki on Suomen pohjoisin kunta, jonka valtuustossa on 15 jäsentä.

Suomen pohjoisimman kunnan Utsjoen ääniharavaksi on nousemassa Rkp:n ainoa ehdokas Vesa Länsman.

Länsman on poroisäntä Kaldoaivin paliskunnassa, joka sijaitsee aivan kunnan pohjoiskärjessä Norjan rajalla.

Äänikuningas Länsman sai 56 ääntä, kun seuraavaksi eniten ääniä kerännyt sai 46 ääntä. Utsjoella valtuutetuksi pääsi 19 äänellä.

”Arvelen, että tämä puolueen valinta on vaikuttanut äänimäärään, sillä täällä on paljon vähemmistöjen edustajia ja he saattavat valita muita puolueita mieluummin Rkp:n”, Länsman sanoi puhelinhaastattelussa HS:lle vaali-iltana.

Länsmanin vaalimenestyksestä kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

Hänen mukaansa koronapandemia on saanut rajakaupan Utsjoella sakkaamaan pahasti.

”Tavoitteina valtuustossa on kohentaa kunnan taloustilannetta ja työllisyyttä”; Länsman kertoo.

Hän oli toissa valtuustokaudella myöskin Utsjoen kunnanvaltuustossa, mutta silloin keskustan listalta.

”Pidän tärkeänä myös porotalouden ja muun yhteisön kanssakäymistä”, Vesa Länsman sanoo.

Kunnanvaltuuston suurin puolue on keskusta 29,3 prosentin ääniosuudella, toiseksi suurin on kokoomus 21,3 prosentin ääniosuudella.

Utsjoella on jo laskettu kaikki kuntavaaleissa annetut äänet. Valtuustossa on 15 paikkaa.

Utsjoki on yksi Suomen harvaan asutuimmista kunnista ja asukkaita siellä on noin 1 200. Ruotsalaisella kansanpuolueella oli Lapissa Länsmanin lisäksi yksi ehdokas Inarissa ja yksi Enontekiöllä.