Sitoutumaton YP-ryhmä sai lähes 70 prosenttia varsinaissuomalaisen kunnan äänistä.

Eläkeläinen Antero Pesola oli käymässä Pyhärannan keskustan Salessa ruokaostoksilla maanantaina aamupäivällä. Pesola oli liikkeellä uudella kolmipyöräisellä sähköpolkupyörällään.

”Katselin ääntenlaskua alkuillasta, mutta en jaksanut seurata laskentaa loppuun asti”, Pesola kertoo.

Valtakunnallisen tuloksen lisäksi Pesolaa kiinnosti paikallinen äänestystulos.

Pieni Pyhärannan kunta oli vielä neljä vuotta sitten Suomen kokoomuslaisin kunta. Vuoden 2017 vaaleissa kokoomusta äänesti yli puolet kuntalaisista.

Varsinaissuomalaisessa kunnassa riideltiin neljä vuotta, ja nyt valtuustoon valittiin ennätysmäärä sitoutumattomia ehdokkaita. Yhteislista Yhteinen Pyhäranta (YP) -lista keräsi äänistä 66,8 prosenttia.

”Kansa on näin päättänyt”, Pesola painottaa.

Sillä äänimäärällä YP-ryhmän ehdokkaista 13 valittiin 19 hengen kunnanvaltuustoon. Kokoomuksen ryhmä puolittui viiteen valtuutettuun. Viimeinen valtuustopaikka meni perussuomalaisille.

Antero Pesola suhtautuu uuteen valtuustoon varauksellisesti, sillä riitely on Pyhärannan kuntapolitiikassa arkipäiväistä.

”Kähinät vaan jatkuvat. Vaikka valtuutetut ovat sitoutumattomia, mikä tekee heidät sitoutumattomiksi? Ihan taatusti heidän sielussaan on se sama puolue, jota he ovat tähänkin saakka kannattaneet”, Pesola arvioi.

YP-ryhmän valtuutetuista kahdeksan on ensikertalaista.

Alle kahdentuhannen asukkaan kunnan kunnallispolitiikka on ollut viime vuosien aikana poikkeuksellisen tulehtunutta. Jo vuonna 2015 kunnassa riideltiin tuulivoimalapäätöksistä.

Lue lisää: Tuulivoimariita repi pikkukunnan kahtia – "Päivää ei takuulla sanota, kun vastaan kävellään"

Toissa vuonna kokoomuksen valtuustoryhmästä erosi kolme valtuutettua, jotka perustivat Yhteinen Pyhäranta -ryhmän. Puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä asetti vaaleihin ehdokkaita Pyhärannan jokaisesta kylästä.

Jyrki Niemi peräänkuuluttaa Pyhärannan kunnallispolitiikkaan avoimuutta ja luottamusta.

”Halusimme saada ehdokkaita jokaisesta kylästä, sillä nyt keskitymme omaan kuntaamme. Valtakunnan politiikkaa jää kokonaan pois, sillä meillä on täällä ihan omat ongelmat”, valtuustoon valittu YP-ryhmän Jyrki Niemi kertoo.

Nyt päättyvällä valtuustokaudella kunnan päätöksenteko on ollut sulkeutunutta. Päätöksistä ei tiedotettu eikä niitä perusteltu.

”Pyhäranta on leimattu riitteleväksi kunnaksi. Kun päättäjät toimivat jatkossa lojaalisti ja avoimesti, silloin ei ole aihetta riidellä”, Niemi sanoo.

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Pyhärannassa asuu alle kaksi tuhatta asukasta.

Pyhäranta ei ole ainoa kunta, jossa sitoutumattomat saivat eniten ääniä. Sitoutumattomat saivat eniten ääniä myös Enontekiöllä, Karkkilassa, Kärkölässä, Kolarissa, Nousiaisissa, Pelkosenniemellä, Pihtiputaalla, Ruovedellä ja Vimpelissä.

YP-ryhmän tavoitteena on päätöksenteon avoimuus.

”Tappiolle jääneet ovat tervetulleita ryhmämme palavereihin, ja kaikki tiedot jaetaan kaikkien kuntalaisten saataville”, Niemi lupaa.

Päätöksentekoa on tarkoitus myös jakaa mahdollisimman monen harteille. Viime valtuustokaudella kunnan lautakunnat korvattiin jaostoilla, joissa oli vain muutamia jäseniä. Nyt kunnassa palataan lautakunta-malliin.

”Kunnalla on pieni organisaatio, ja esimerkiksi rakennustarkastajalla on älyttömästä hommia. Hänen työnsä helpottuu, kun tekninen lautakunta on tukemassa hänen työtään”, Niemi sanoo.

Marja Syrjäkallio-Ylitalo kaipaisi kuntaan lisää pyöräteitä. Vasemmalla Henry Penttilä Pyhärannan puutarhasta.

Pyhärantalainen Marja Syrjäkallio-Ylitalo oli maanantaina aamupäivällä kukkaostoksilla Pyhärannan puutarhalla. Hän kertoi, että seurasi vaaleja vain toisella silmällä, sillä valtuustoon valittiin muutama hänen tuttavansa.

Hän toivoo, että uusi valtuusto päättäisi investoida keskustan viihtyvyyteen.

”Tänne pitäisi saada enemmän pyöräteitä”, Syrjäkallio-Ylitalo sanoo.

Jyrki Niemi kertoo, että kunta joutuu tekemään lähivuosina päätöksiä eritoten rakennuskannasta. Esimerkiksi kunnanvirasto kärsii sisäilmaongelmista, ja rakennuksen pohjakerros on nyt käyttökelvoton.

”Kunnan rakennuskanta on jäänyt muutenkin alakynteen, joten rahaa tulee menemään väkisinkin”, Niemi sanoo.