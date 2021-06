Useita jengi­pomoja ja juristi on vangittu Suomessa FBI:n sala­operaation seurauksena

FBI pääsi käsiksi viestintään, jota alamaailma piti täysin salattuna. Oikeus on vanginnut Suomessa muun muassa juristin sekä United Brotherhoodia, Helvetin enkeleitä ja Cannonballia johtaneita henkilöitä eri puolilta Suomea.

Yhdysvaltain keskusrikos­poliisi FBI viritteli alamaailman käräyttämiseksi salajuonen, joka osuu vangitsemistietojen perusteella myös Suomen alamaailman johtohahmoihin.

Eri oikeudet ovat vanginneet Suomessa viime viikolla muun muassa liivijengien johtajistossa toimineita ihmisiä. Lisäksi vangittuna on 33-vuotias juristi.

FBI sai ujutettua myyränsä avulla alamaailmaan puhelimia, joiden viestintää se pystyi seuraamaan. Tästä seurasi kansainvälinen suuroperaatio, jonka jäljet näkyvät muun muassa vangitsemisina Suomessa.

Juristin pidättämisestä FBI:n operaation seurauksena kertoi perjantaina Ilta-Sanomat. Myöhemmin perjantaina Helsingin käräjäoikeus vangitsi hänet epäiltynä avunannosta törkeään huumausaine­rikokseen, osallistumisesta järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan ja kahdesta salassapito­rikoksesta.

Oikeus uskoo, että juristin epäillyt rikokset päättyivät vasta viime viikon maanantaina. Avunannon törkeään huumerikokseen ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisen epäillään alkaneen tammikuussa ja salassapito­rikosten maalis- ja huhtikuussa.

HS:n tietojen mukaan puhelimista saadun datan epäillään tällä hetkellä osoittavan, että huumeita hankittiin Suomessakin puhelimilla useita eri kanavia pitkin. FBI:n salajuoneksi paljastuneet puhelimet olisivat siis toimineet vain sen mahdollistajana, että eri henkilöt hankkivat kontakteiltaan huumeita eri kanavista toistaan tietämättä.

Oikeudet eri puolilla Suomea ovat vanginneet viime viikon aikana muun muassa törkeistä huumerikoksista epäiltyinä useita henkilöitä, jotka ovat toimineet historiansa aikana liivijengien johtajistossa joko paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Vangittuina on tällä hetkellä ainakin Lahdessa ja Jyväskylässä korkeassa asemassa olleita United Brotherhood -jengiläisiä sekä koko jengin johtajistoon kuulunut mies. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt United Brotherhoodin lakkautettavaksi laittomana, mutta asia on etenemässä kohti ylempien oikeusasteiden harkintaa.

United Brotherhood ja sen alajengi Bad Union määrättiin ensin väliaikaiseen toimintakieltoon, mutta viranomaiset uskoivat jengin jatkavan toimintaansa muun muassa vankiloissa. Jengi tiedotti medialle toimintansa lakkauttamisesta juuri lakkauttamis­oikeudenkäynnin kynnyksellä.

Helvetin enkeleistä on vangittu ainakin mies, joka johti pitkään jengin osastoa Lappeenrannassa. Moottoripyöräjengi Cannonballista puolestaan on vangittu koko jengin nokkamiehenä toiminut heinolalainen mies ja muita jengiläisiä.

Tulli puolestaan kertoi jo viime viikolla ratsanneensa poliisin kanssa moottoripyöräjengi Bandidosin tilat Tuusulassa kansainvälisen operaation seurauksena. Näin ollen Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n aloittama suuroperaatio on aiheuttanut viranomais­toimenpiteitä, jotka ovat kohdistuneet kaikkiin suurimpiin liivijengeihin Suomen jengikartalla.

Kansainvälinen jättioperaatio sai alkunsa siitä, että FBI onnistui jymäyttämään alamaailmaa Anom-merkkisessä puhelinpalvelussa. Alamaailmassa kyseisiä puhelimia pidettiin huippusalaisina, mutta palveluun oli ujutettu salausavain. Siksi viestintä ei ollutkaan salattua.

Viestintäalusta toimi lokakuusta 2019 ja kesäkuuhun 2021. Alustalla oli kansainvälisesti noin 12 000 käyttäjää sadassa maassa. FBI keräsi ja käsitteli kaikkiaan 27 miljoonaa alustalla ollutta viestiä.

FBI toimitti kalifornialaiselle oikeusistuimelle hakemuksen, josta paljastuu sen joukko sen epäilemiä henkilöitä. FBI muun muassa uskoo, että Espanjassa asuva suomalaismies levitti puhelimia alamaailmaan. Miehellä on vahvat kytkökset United Brotherhoodiin.

FBI jakoi operaationsa tietoja suomalaisille, minkä seurauksena Suomessa on poliisin mukaan otettu kiinni lähes 100 henkeä. Takavarikkoon jäi poliisin mukaan Suomessa yli 500 kiloa huumeita, kymmeniä aseita ja satojen tuhansien eurojen edestä käteistä rahaa.