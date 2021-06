Tänä vuonna vieraskielisiä valittiin erityisesti Turusta ja pääkaupunki­seudulta. Tutkijan mukaan vieraskieliset ovat edelleen aliedustettuina valtuustoissa.

Tämän vuoden kuntavaaleissa vieraskielisiä ehdokkaita oli 953, mikä tarkoittaa odotetusti ennätysmäärää. Vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdolla oli 729 vieraskielistä.

Vieraskielisellä tarkoitetaan henkilöä, joka puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Tällä kertaa vieraskielisiä valtuutettuja valittiin pääkaupunki­seudun lisäksi etenkin Turussa, jossa vieraskielisten edustus kasvoi kahdella uudella nimellä. Sosiaali­demokraattien listalta valtuustoon valittiin Yusuf Mohamed ja vasemmistoliiton listalta Abdullahi Sultan.

Helsingissä uutena valtuustoon valittiin sosiaali­demokraattien listalta muun muassa Mahad Ahmed ja Vantaalta Naima el Issaoui. Espoosta sen sijaan tuoreen valtuustopaikan sai muun muassa Mohamed Jama, niin ikään sosiaali­demokraattien listalta.

Tutkijatohtori Josefina Sipinen Tampereen yliopistosta kertoo, että vieraskielisten ehdokkaiden määrän kasvu on luonnollista seurausta vieraskielisten äänioikeutettujen määrän kasvusta. Ehdokkaiden kasvava määrä ei kuitenkaan tarkoita, että vieraskieliset olisivat suhteessa yhtä edustettuina kuin valtaväestö.

”Trendi on ollut viime vaaleissa se, että vieraskielisten ehdokkaiden määrä suhteessa vieraskielisiin äänioikeutettuihin on selkeästi matalampi, jolloin voidaan puhua aliedustuksesta”, Sipinen sanoo.

Ehdokkaista vieraskielisiä oli 2,7 prosenttia, kun Suomessa vakituisesti asuvista noin 7,8 prosenttia on vieraskielisiä.

Vielä merkittävämmästä aliedustavuudesta on Sipisen mukaan kyse valittujen valtuutettujen kohdalla. Vuoden 2017 kuntavaaleissa vain 0,7 prosenttia valtuutetuista oli vieraskielisiä. Tämän vuoden kuntavaaleissa määrä lienee samaa luokkaa.

Yksi syy aliedustavuudelle on hänen mukaansa se, että vieraskielinen väestö on keskittynyt Suomessa etelän suuriin kaupunkeihin, missä vaalit ovat paljon kilpailullisemmat kuin muissa kunnissa keskimäärin. Näin ollen vieraskielisten on vaikeampi tulla valituksi valtuustoon kuin väestön keskimäärin.

”Toisaalta jotkut vieraskieliset ehdokkaat suurimmissa kaupungeissa voivat tehdä kampanjaa kohdennetusti, jolloin he pystyvät tavoittelemaan ääniä esimerkiksi omalta kieliryhmältään”

Kieliryhmien välillä onkin eroja. Esimerkiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa somalinkielisistä yli puolet äänesti, kun taas vironkielisistä niin teki vain noin yksi kymmenestä, käy ilmi Sipisen tuoreesta väitöskirjasta.

Äänestysaktiivisuuden eroista ei Sipisen mukaan ole tarkkaa tutkimuksellista tietoa, mutta voidaan olettaa, että somalinkieliset ehdokkaat keskittyivät maantieteellisesti pienemmälle alueelle, jossa he pystyivät kampanjoimaan kohdennetummin omalla äidinkielellään.

”On todella mielenkiintoista nähdä, miten viime vaalien aktiivisuus kantoi näihin vaaleihin”.

Suhteellisesti eniten vieraskielisiä ehdokkaita tämän vuoden vaaleissa oli vihreillä ja Rkp:llä, vähiten taas perussuomalaisilla. Absoluuttisesti eniten vieraskielisiä ehdokkaita oli sosiaali­demokraattien listoilla.

”Taipumuksena on, että vasemmistopuolueet asettavat suhteessa enemmän vähemmistö­ehdokkaita”, Sipinen toteaa.

Puolueet ovat Sipisen mukaan motivoituneita asettamaan ehdokkaita vähemmistö­ryhmistä niissä kaupungeista, joissa heidän osuutensa väestöstä on merkittävä. Vieraskieliset ehdokkaat ovat hänen mukaansa puolueille tärkeitä sekä strategisesti että viestinnällisesti.