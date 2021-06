Suomessa on nyt kuusi kuntaa, joissa perussuomalaiset on suurin puolue. Yksi niistä on Ylöjärvi.

Ylöjärvellä sulatellaan perussuomalaisten saamaa äänivyöryä, jonka seurauksena puolueesta tuli ryminällä valtuuston suurin. Perussuomalaisilla oli aiemmin seitsemän valtuustopaikkaa, mutta nyt paikkamäärä kasvoi jo 13:een.

Ylöjärvi on nyt Suomen suurin perus­suomalaisten johtama kaupunki lähes 24 prosentin enemmistöllä.

Perussuomalaisten vaalivoiton syy ei välttämättä ollut puolueen valtakunnallisissa teemoissa, kuten ilmasto- tai maahanmuuttopolitiikassa, vaan hyvin paikallisessa aiheessa: Ylöjärvelle suunnitellussa raitiotiessä.

Ylöjärvellä kuulee nopeasti, ettei ratikka ole kaikkien suosiossa. Raitiotien vastustaminen ei tosin ole ainoa selitys perussuomalaisten suosiolle.

Marja Leena Komulainen ja Antero Hyytiäinen eivät kaipaa ratikkaa Ylöjärvelle.

”Ihmiset ovat kyllästyneet, kun kaupungilla on ollut päätöksenteossa ongelmia. Toivon mukaan sitä ratikkaa ei tule. Sehän ei tule koskaan tuottamaan mitään, ja se on vanhanaikainen ja äärimmäisen kallis rakentaa”, sanoo ylöjärveläinen Antero Hyytiäinen.

”Täällä on kolme keskustaa, eikä mikään niistä täytä keskustan kriteereitä.”

Vieressä Marja Leena Komulainen tuo esiin kokemukset naapurista.

”Tampereella nähtiin, että siellä oli koko ajan jokin paikka revitty auki, ja autolla piti kiertää kaukaa. Autolla mennään siksi, että sinne saa tavarat mukaan. En näe ratikalle täällä mitään tarvetta. Yrittäjillekin se teki hallaa, kun sitä rakennettiin”, hän sanoo.

” ”En näe ratikalle täällä mitään tarvetta.”

Vanhoilla puolueilla on samansuuntainen näkemys siitä, miksi perussuomalaiset veivät vaalivoiton Ylöjärvellä.

Väistyvän valtuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen (sd) uskoo, että ratikkakeskustelu vaikutti perussuomalaisten nousuun Ylöjärvellä. Keskustelua on käyty siitä, haluaako Ylöjärvikin oman raitiotiepätkänsä, joka liittäisi sen tulevaan, Tampereen länsiosassa kulkevaan ratikkalinjaan.

Hankkeen kallis hinta arveluttaa monia, ja juuri hinnan vuoksi perussuomalaiset ovat vastustaneet ratikkaa.

Lammisen mukaan moni on jo valinnut puolensa ratikka-asiassa selvittämättä ensin tarkasti ratikan hyötyjä ja haittoja. Hanke voi olla kallis, mutta kaupungissa on pohdittu myös sitä, kuinka kallista on jättäytyä hankkeesta pois. Voisiko ratikasta kieltäytyvä Ylöjärvi menettää vetovoimaansa ja jäädä jälkeen kehityksestä?

Perussuomalaisten voitto pääsi yllättämään, vaikka merkkejä siitä oli ilmassa, Lamminen myöntää.

”Tiedossa oli, että nousu tulee, mutta en arvannut sitä näin isoksi.”

Suomen kuntakartalla on nyt kuusi kuntaa, joissa perussuomalaiset kiilasi suurimmaksi puolueeksi. Niitä ovat Ylöjärven lisäksi Suomen perussuomalaisin kunta Kihniö (34,9 prosenttia), Kankaanpää, Orimattila, Hämeenkyrö ja Hamina.

Ylöjärvellä voitto oli selvä, mutta valta­kunnallisesti puolue päätyi neljänneksi suurimmaksi tuloksella 14,5 prosenttia, mikä ei välttämättä puoluetta miellyttänyt. Se ei ole saanut valtakunnallista kannatustaan kääntymään kuntavaalituloksiksi.

”Yksi selitys on se, että kuntavaaleja ei lopulta vain koeta puolueen kannattajien keskuudessa niin tärkeinä kuin eduskunta­vaaleja. Tärkeimmät teemat kuten EU, kansainvälisyys, maahanmuutto, ’vanhan kunnon Suomen äänestäminen takaisin’ ja arvokysymykset ovat enemmän valtakunnan­politiikkaa”, tutkimuslaitos E2:n vaalitutkija Jussi Westinen sanoi HS:lle vaalituloksen ratkettua.

Lue lisää: Perussuomalaisille tulos oli pettymys odotuksiin nähden: Puolue kärsi erityisen paljon heikosta äänestys­aktiivisuudesta

Kuntavaalit tarkoittavatkin Suomessa 293:a erillistä vaalia, joissa paikallisilla kysymyksillä on suuri painoarvo. Ylöjärvellä yksi tällainen kysymys on raitiotie. Ratikka olisi Ylöjärvelle jätti-investointi, jonka hinta olisi nykyarvion mukaan noin 126 miljoonaa euroa. Siihen varaudutaan nyt muun muassa kaavoituksessa, mutta lopullinen ratkaisu rakentamisesta tehtäneen vasta vuosikymmenen lopulla.

Kun ajaa Tampereelta kymmenisen kilometriä länteen avarien peltomaisemien ja hajanaisen asutuksen keskellä, tulee mieleen ajatus, että Ylöjärvi saattaa olla yksi Euroopan pienimmistä kaupungeista, johon suunnitellaan ratikkaa.

Ylöjärven asukasluku on runsaat 33 000. Se on vain hieman enemmän kuin esimerkiksi Helsingin Kalliossa ja vähemmän kuin Espoossa Matinkylän ja Olarin alueella.

Lamminen sanoo, että uudella valtuustokaudella on mielenkiintoista nähdä, miten perussuomalaiset toteuttavat vaalilupauksiaan.

”Pitää olla realisti. Jos velkaa ei saa ottaa eikä veroja korottaa, niin mistä se raha sitten otetaan? Yhteistyö on nyt avainasemassa. Heidän pitää ymmärtää, että yksin ei saa asioita eteenpäin.”

Väistyvä kaupungin­hallituksen puheenjohtaja Katja Luojus (kok) ei osannut ennakoida perussuomalaisille näin isoa voittoa.

”Perussuomalaiset ovat tehneet näyttävää kampanjaa. He ovat arjen päätöksenteossaan kyseenalaistaneet isoja investointeja, kuten ratikan. Toivoisin heiltä kehitys­myönteisempää asennetta, mitään nimiä mainitsematta”, Luojus sanoo.

” ”Perussuomalaiset ovat tehneet näyttävää kampanjaa. He ovat arjen päätöksenteossaan kyseenalaistaneet isoja investointeja, kuten ratikan.”

Asenteista ratikkaa kohtaan Luojus on yhtä mieltä Lammisen kanssa.

”Ensin ratikasta pitäisi kartoittaa kaikki. Päätöksiä ei voi tehdä eikä niitä voi perustella ilman faktoja. Ei voi vain olla jotain mieltä ja lukittua omaan mielipiteeseensä, vaan pitää selvittää asia ensin.”

Hän uskoo, että perussuomalaisten menestystä selittää heidän taktiikkansa, jossa on käytetty hyväksi myös provokatiivista otetta toisten mahdollisten virheiden ja epäkohtien esiintuomiseen.

Yksi uusista perussuomalaisista valtuutetuista on kaivinkoneen­kuljettaja Panu Koski. Hän sai 63 ääntä ja pääsi sillä kevyesti läpi. Kosken mukaan tulevaa perussuomalaisten kautta leimaa nyt tahto tehdä järkevää talouspolitiikkaa, jossa velkaa ei oteta seuraavien sukupolvien kustannuksella. Siksi ratikka ei hänestäkään tunnu luontevalta.

Uusi valtuutettu Panu Koski ei haluaisi ottaa lisää velkaa.

”Me emme ole olleet ratikkamyönteinen puolue. Näen sen niin, että meillä on pieni keskusta, ja ihmiset asuvat laajalla alueella. Ei moni kauempaa tuleva jätä autoaan parkkiin, vaan ajaa perille asti Ylöjärvelle tai Tampereelle”, Koski sanoo.

”Ratikan hinta kuitenkin nousisi, koska ei sitäkään tiedä, millainen maaperä on.”

Henkseleitä paukutellen hän ei tulevaan valtuustoon lähde, eikä hän usko riitelyn vievän pitkälle.

”Toivon, että löytyy hyvää yhteishenkeä muiden puolueiden kanssa”, Koski sanoo.

Toinen pian aloittava ensimmäisen kauden valtuutettu on yrittäjä Juha Alhamo, joka työkseen varustelee matkailuautoja omalla pajallaan. Hän sanoo, ettei laittanut vaalikassaan euroakaan, mutta kävi sentään parturissa. Hän sai 90 ääntä.

Kuntapolitiikkaan ja perussuomalaisiin Alhamon ajoi kyllästyminen päätöksenteon hitauteen. Yksi turhautumisen kohde oli se, miten keskustan liikenne on yhä sumppu, vaikka sitä voisi helposti sujuvoittaa Asuntilan ohitustiellä, jota on vuosia vatvottu.

”Täällä funtsitaan jotain ratikkaa, kun normaali tiestökin on rempallaan, katuvaloja sammutetaan ja lapset kulkevat neljä kilometriä kouluun soratiellä”, Alhamo sanoo.

”Raitiotiehanke tällaisessa pitäjässä on aivan järjetön. Se on aivan absurdi ajatus. Sellaiset kuuluvat miljoona­kaupunkeihin ja vaikka Helsinkiin, mutta ei tällaiseen kylään, jossa asutaan vielä laajalla alueella.”

” ”Täällä funtsitaan jotain ratikkaa, kun normaali tiestökin on rempallaan.”

Hänen mielestään Ylöjärvi on mainio asuinpaikka, jossa moni asia on kohdillaan: on hyvät koulut, hyvä terveydenhoito, iso Tampere vieressä. Sitä hän ei nyt haluaisi romuttaa valtavalla velanotolla.

”Perussuomalaiset ei lähde valtuustoon riitelemään, se pitäisi muidenkin käsittää. Me emme myöskään ole kaikkia vihreitä arvoja vastaan. Jokainen suomalainen on jollakin tavalla luonnon puolella. Mutta me olemme äärimmäisyyksiä vastaan”, hän sanoo.

”Hyvä talous tukee hyvinvointia. Ei vain voi aina ottaa lisää velkaa tai nostaa veroja. Nyt meillä on mahdollisuus laittaa asioita kuntoon.”