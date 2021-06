Uusimmat tutkimustulokset ovat lupaavia. Kaikkein tehokkain suoja saavutetaan kuitenkin kahdella rokoteannoksella.

Jo ensimmäinen annos sekä Astra Zenecan että Pfizerin rokotetta suojaa todennäköisesti tehokkaasti delta- eli Intian virusmuunnoksen aiheuttamalta sairaalahoitoa vaativalta koronataudilta, selviää tuoreiden englantilais- ja skotlantilaistutkimusten alustavista tuloksista.

Kaksi rokoteannosta näyttää kuitenkin antavan myös maanantaina julkaistujen tutkimusten perusteella deltamuunnoksen aiheuttamalta taudilta kaikkein parhaan suojan.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) tutkitaan parhaillaan koronarokotteiden tehoa, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Suomalaistutkimuksen tulokset julkaistaan lähiaikoina.

Suomalaistutkimus on Nohynekin mukaan toteutettu samalla tavalla terveysviranomaisten rekisteritietoja yhdistelemällä kuin maanantaina julkaistut laajat englantilais- ja skotlantilaistutkimukset.

Englannin terveysviranomaisten (PHE) toteuttamassa tutkimuksessa ensimmäinen Pfizerin ja Biontechin rokoteannos vähensi 94 prosenttia deltamuunnoksesta sairastuneen riskiä joutua sairaalahoitoon verrattuna rokottamattomaan sairastuneeseen. Kaksi annosta puolestaan vähensi riskiä 96 prosenttia.

Astra Zenecan rokotteessa vastaavat lukemat olivat 71 prosenttia ja 92 prosenttia.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että rokotteiden suoja deltavarianttia vastaan voi olla verrattavissa suojaan, jonka rokotteet tarjoavat aiemmin vallalla olleen alfa- eli brittivariantin aiheuttamaan vakavaan tautimuotoon.

Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu, mutta Hanna Nohynekin mukaan tulokset ovat erittäin lupaavia.

”Tutkimuksen tärkein viesti on, että rokotteet toimivat sairaalahoitoa vaativaa koronatautia vastaan tehokkaasti väestössä, ja se on erittäin hyvä asia. Tutkimuksessa on tarkasteltu tuoreimpia mahdollisia lukuja, joten sen tuloksia voi pitää luotettavina”, Nohynek kertoo.

Aiemmassa, toukokuussa valmistuneessa brittitutkimuksessa havaittiin, että Pfizerin ja AstraZenecan rokotteet tarjoavat ensimmäisen annoksen jälkeen vain noin 33 prosentin suojan deltavatiantin aiheuttamaa oireista infektiota vastaan. Toisen annoksen jälkeen suoja on tutkimusten mukaan noin 88 prosenttia.

Aiemmat tulokset koskevat kuitenkin oireisia tartuntoja ylipäätään, kun taas tuoreissa englantilais- ja skotlantilaistutkimuksissa tarkastellaan nimenoman sairaalahoitoa vaativia vakavia tautimuotoja.

Myös skotlantilaisen tutkimuksen mukaan rokotteet antavat vahvan suojan sairaalahoitoa vaativaa tautimuotoa vastaan.

Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan deltavarianttiin sairastuneen riski joutua sairaalahoitoon on kaksinkertainen brittimuunnokseen verrattuna. Kaksi rokoteannosta vähensi sairaalaan joutumisen riskiä noin 70 prosenttia rokottamattomiin verrattuna.

Skotlantilaistutkimuksen tulosten mukaan rokotteet eivät siis alentaisi deltamuunnokseen sairastuneen sairaalahoitoon joutumisen riskiä aivan yhtä paljon kuin englantilaistutkimuksen tulokset osoittavat.

Nohynekin mukaan tarkkoja prosenttilukuja ei kuitenkaan kannata tuijottaa liikaa, sillä tutkimuksen tulokset eivät ole suuressa kuvassa ristiriidassa keskenään.

”Tutkimusten tehokkuustulosten luottamusvälit asettuvat aika lailla päällekkäin, mikä tarkoittaa sitä, että tulokset ovat lopulta hyvin samansuuntaisia eli rohkaisevia”, Nohynek sanoo.

Oikaisu 15.6.2021 kello 17.13. Toisen tutkimuksen teki Englannin terveysviranomainen, ei Britannian, kuten jutussa aiemmin virheellisesti luki.