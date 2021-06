Mikä lääke­tieteessä on nyt uutta ja kiinnostavaa? Siitä kertoo uusin Teema-lehti

Satasivuinen lehti on täynnä asiaa lääkkeistä ja lääketieteestä. Laajojen artikkeleiden lisäksi mukana on haastatteluja, hyötytietoa, historiaa ja esseitä.

Antibiootit mullistivat tuberkuloosin hoitoa, mutta Teema kertoo, mitä sitten, kun antibiootit eivät enää tehoa. Kuva on Helsingin tuberkuloosisairaalasta.

Teema-lehden kannessa on Anni Saukkola, joka tunnetaan myös somelääkärinä.

Teema-lehden uusi numero ilmestyy tänään torstaina, ja se keskittyy lääkkeisiin ja lääketieteeseen.

Toimittaja Satu Vasantola kirjoittaa laajassa artikkelissaan siitä, miten geenitiedon käyttö terveydenhoidossa tuo koko ajan lisää täsmälääkkeitä ja yksilöllisempiä hoitoja. Ääriesimerkki on Mila Makovec, jolle kehitettiin jopa oma henkilökohtainen lääke.

Lehdessä syvennytään myös siihen, miten koronavirus­rokote kehitettiin ja millaisia ratkaisuja on tarjolla yhä vastustuskykyisempien antibioottien tilalle. Lisäksi kerrotaan, miten Suomen käytetyimmät lääkkeet tarkalleen ottaen kehossamme vaikuttavat.

Toimittaja Anni Pasanen ja kuvaaja Rio Gandara raportoivat Helsingin yliopiston koe-eläinlaboratoriosta, jossa etsitään ratkaisuja muun muassa aivosyövän ja als-taudin hoitoon. Historiallisessa henkilökuvassa kerrotaan unohdetusta suomalaisesta lääketieteen tutkijasta Robert Tigerstedtistä.

Teeman kannessa on somelääkärinä tunnettu Anni Saukkola, joka kaipaa avoimempaa keskustelua lääkkeistä. Entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi kertoo haastattelussa, mitä hän on syöpää sairastaessaan oppinut lääketieteestä. Päivi Hietanen taas kirjoittaa esseessään, mitä hän on syöpälääkärinä ymmärtänyt vakavien sairauksien hoitamisesta.

Teema on Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen toimittajien tekemä, erikseen tilattava aikakauslehti. HS:n tilaajat voivat tilata lehden tai ostaa sen irtonumerona etuhintaan osoitteesta HS.fi/teema. Irtonumeroita myyvät myös lehtipisteet.

Tämän vuoden tulevissa Teema-lehden numeroissa palataan 20 vuoden takaiseen WTC-iskuun, suomen kielen hienouksiin sekä Ranskan tilanteeseen.