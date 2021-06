Laitetta markkinoidaan retkeilyyn sopivaksi, vaikka sitä ei saa Tukesin ohjeen mukaan käyttää metsässä.

Hyttyskarkotuslaite Thermacellin vaikuttavan aineen pralletiini-kemikaalin vaikutuksia luontoympäristöön ei tunneta vielä tarkkaan.

Näin arvioivat sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes että Jyväskylän yliopiston kemian professori Petri Pihko.

Tukesin arviossa ei ole pystytty vielä määrittelemään, millainen vaikutus laitteesta höyrystyvällä pralletriini-kemikaalilla tarkalleen on ympäristöön ja esimerkiksi pölyttäjiin.

Thermacell-laitteen sisältämän pralletriini-kemikaalin turvallisuus on aiheuttanut runsaasti keskustelua viime päivinä. Laitteen on väitetty olevan ympäristölle ja eläimille haitallinen sen erittämän kemikaalin vuoksi.

Thermacell-laite on käynyt läpi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin riskiarvion, jonka mukaan laitteen käyttö on turvallista rakennusten ulkopuolella, kuten terassilla ja pihapiirissä.

Tukesin ylitarkastaja Elina Rydmanin mukaan kansallisen lainsäädännön mukaisessa riskiarviossa on arvioitu kemikaalin riskit ihmiselle mutta ei ympäristölle. Laitteen asianmukainen käyttö on todettu ihmisen terveydelle turvalliseksi.

“Kyseessähän on kemikaali, joka on nesteenä erittäin myrkyllinen esimerkiksi vesieliöille. Aiemmilla laskentamalleilla ei ole pystytty tutkimaan tarkasti, kuinka höyrystynyt kemikaali vaikuttaa ympäristöön. Siksi laitetta ei saa viedä luontoon, kuten metsään tai kalareissulle”, Rydman sanoo.

Myös Jyväskylän yliopiston kemian professori Petri Pihko kertoo, että pralletriini on joillekin eliöille erittäin vaarallinen aine.

”Jos meillä olisi tällaista ainetta laboratoriossa, niin ilman muuta sitä käytettäisiin vetokaapissa ja suojavarusteissa”, hän toteaa.

Thermacell-laitteen toimintaperiaatteen mukaisesti kemikaali vapautuu lämmetessään ilmaan höyrynä, jolloin se on valmistajan ja maahantuojan mukaan turvallista käyttää. Pihkon mukaan on hyvin mahdollista, että kemikaali haihtuu ilmakehässä täysin ja nopeasti, mutta hän ei ole nähnyt tutkimusta, jossa näin yksiselitteisesti todistettaisiin.

Hän pohtii, miksi käyttö sallitaan, jos näyttö on puutteellista.

Kemikaali voisi Pihkon mukaan periaatteessa jäädä hajoamatta, jos vapautunutta höyryä pääsisi vaikkapa sateen mukana luontoon.

Hänen mukaansa aine ei ole ihmisille, nisäkkäille tai linnuille vaarallinen, sillä hyönteisten ja nisäkkäiden hermokanavat ovat erilaisia.

”Ihmisen näkökulma on sellainen, että ajatellaan vain muutamaa lajia, ja jos aine ei juuri vaikuta niihin, niin kaikki on ok. Eihän se näin mene.”

Jälleenmyyjän mukaan pakkaus tulisi hävittää vaarallisen jätteen mukana, jos siinä on jäljellä tehoainetta. Muutoin laitteen voi hävittää sekajätteen mukana. Pihkon mukaan kuluttajalla ei ole mahdollisuuksia selvittää, onko tehoainetta jäljellä.

Rydmanin mukaan pralletriinin mahdollisia ympäristöriskejä on pyritty hallitsemaan tuotteisiin kiinnitettävillä tarroilla, joissa laitteen käyttöä kehotetaan välttämään mehiläispesien ja kukkivien kukkien läheisyydessä.

Tällä hetkellä laitteen vaikuttavasta aineesta eli pralletriinista tehdään tarkempaa tutkimusta EU:n tasolla. Tulevaisuudessa jokaisen valmistajan täytyy hakea EU:n biosidiasetuksen mukainen lupa aineen käytölle.

”EU:n tutkimuksessa pralletriinin vaikutusta ympäristöön pystytään arvioimaan huomattavasti aiempaa paremmin”, Rydman kertoo.

Rydmanin mukaan on vaikeaa arvioida, kuinka kauan EU:n tutkimusprosessi kestää. Vielä ei tiedetä, tarvitaanko asiasta lisätutkimuksia ennen johtopäätösten tekemistä.

Rydman kehottaa käyttämään ensisijaisesti kemikaalittomia hyttysenkarkotusmuotoja.

“Tukesissa linjaamme, että biosidivalmisteiden tulisi olla viiimeinen keino. Biosidit ovat lähtökohtaisesti vaarallisia kemikaaleja, joten niitä ei kannata huvikseen käyttää jos ei ole pakko”, Rydman sanoo.

Väitöskirjatutkija Lotta Kailan mukaan hyönteismyrkkyjä on erilaisia, ja toiset niistä ovat karkottavia, toiset tappavia. Pralletriini on hänen mukaansa hermomyrkky, joka kuuluu jälkimmäisiin.

Tappavuus taas riippuu siitä, kuinka suurelle määrälle kemikaalia hyönteinen altistuu. Vaikka annos ei olisi tappava, se voi silti olla haitallinen.

”Tutkimuksissa olemme huomanneet, että kimalainen saattaa näyttää ihmissilmälle ihan normaalilta ja hyvinvoivalta, mutta kemikaali vaikuttaa sen aivotoimintaan, esimerkiksi muistiin.”

Jos kimalaisten muisti heikkenee, se vaikeuttaa ruoanhankintaa.

Autiolla terassilla hyttyskarkotin todennäköisesti aiheuttaa vähemmän harmia kuin kansallispuistossa laite kaulalla kävellessä.

”Onhan se vähän nurinkurista, että toisella kädellä pelastetaan pörriäisiä ja toisella kädellä saatetaan käyttää tällaista valmistetta samalla pihalla.”

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt huomiota myös se, että moni Thermacell-laitteen jälleenmyyjä markkinoi laitetta retkeilyyn sopivaksi, vaikka laitetta ei Tukesin ohjeen mukaan saa käyttää metsässä.

Esimerkiksi Clas Ohlsonin, Bauhausin, Retkitukku.fi:n ja Puuilon verkkosivuilla julkaistuissa tuotekuvauksissa Thermacell-laitteen kuvaillaan sopivan ”erinomaisesti” retkeilyyn.

Verkkokauppa.comissa tuotteen mainostetaan sopivan esimerkiksi metsässä tai kalareissulla käytettäväksi. Myös esimerkiksi Prisman verkkosivujen tuotekuvauksessa mainitaan asiasanana ”retkeily”.

Thermacellin omilla verkkosivuilla laitetta kannustetaan käyttämään pihalla ja terassilla eikä retkeilyä mainita. Yrityksen Instagram-tilin mainoskuvissa tuotetta on kuitenkin esitelty esimerkiksi leirinuotiolla ja kalareissulla laiturilla.

Tukesin Elina Rydmanin mukaan Tukesin tietoon ei ole tullut ilmoituksia käyttöohjeiden vastaisesta markkinoinnista. Sen sijaan Tukesissa on huomattu, että laitteen lisävarusteena myytävää kantopussukkaa on käytetty käyttöohjeen vastaisesti.

”Jotkut ovat pitäneet laitteita käynnissä kantopussukoissa luonnossa liikkuessaan Näin ei saisi tehdä, vaan pussukkaa on tarkoitus käyttää ainoastaan laitteen säilyttämiseen ja kuljettamiseen”, Rydman sanoo.