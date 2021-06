Mies aikoo viedä irtisanomisen hallinto-oikeuteen. Hän kuvailee viestejään mustaksi poliisihuumoriksi ja turhautumisen purkamiseksi.

Helsingin poliisilaitos on irtisanonut jo toisen epäasiallisia viestejä lähettäneen poliisin. Poliisilaitoksen mukaan ylikonstaapeli on siinä määrin soveltumaton virkaansa, että hänet on irtisanottava.

Irtisanomisesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Ylikonstaapeli on epäiltynä vyyhdissä, jossa on kyse turvallisuusalaan liittyvistä äärioikeistolaisepäilyistä. Jo aiemmin Helsingin poliisilaitos on irtisanonut toisen jutussa epäiltynä olevan poliisin.

Helsingin poliisilaitos on salannut irtisanomispäätöksen perusteet lähes kokonaan. Loppupäätelmänä se kuitenkin toteaa, että ottaen huomioon miehen aseman ja tehtävät ylikonstaapelina hälytys- ja valvontayksikössä, hän on menettelyllään vakavasti vaarantanut luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Sen takia miehen virkasuhteen päättämiseen on laissa tarkoitettu erityisen painavan syy.

Irtisanottu ylikonstaapeli myöntää lähettäneensä rankkoja viestejä kollegansa kanssa. Hän sanoo, että kyse oli yksityisviesteistä ja kuvailee viestejä mustaksi poliisihuumoriksi.

”Tässä luodaan narratiivia siitä, että olen maailman pahin ihminen. Se ei todellisuudessa pidä paikkaansa. Minua vastaan ei ole koskaan esitetty epäilyjä siitä, että kohtelisin ihmisiä töissä tai vapaa-ajalla epätasa-arvoisesti.”

Miehen mukaan kollegojen kanssa viestittely oli eräänlainen venttiili, jossa on purettu turhautumista yhteiskunnalliseen tilaan.

Mies kertoo arvostelleensa viesteissään maahanmuuttopolitiikkaa, ulkomaalaisten tekemiä rikoksia sekä sitä, että vakaviakin rikoksia tehneiden poistaminen maasta on käytännössä mahdotonta.

Mies sanoo valittavansa irtisanomispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Rikosepäilyjen tutkinta on vielä kesken. Tutkinnanjohtajien mukaan se valmistuu aikaisintaan elokuussa.