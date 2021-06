Suomeen on tulossa vielä ennen kesäkuun loppua yli miljoona annosta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Valtaosa koronarokotteen haluavista suomalaisista saa ensimmäisen annoksen heinäkuun loppuun mennessä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Kontio kertoi arvionsa THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronavirus­epidemiaa koskevassa tilannekatsauksessa.

Keskiviikkona Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti, että heinäkuussa rokotteita tulee riittämättömästi, joten rokotteet kuluvat pääasiassa tehosteannoksiin eikä ensimmäistä annosta saavien rokotuksia voida toteuttaa.

Kontion mukaan rokotteita on tulossa Suomeen riittävästi. Tällä viikolla annoksia on tulossa yli 300 000, ensi ja sitä seuraavalla viikolla kumpanakin 400 000.

”Suomeen on siis tulossa vielä ennen kesäkuun loppua yli miljoona annosta”, Kontio sanoi.

”Kun näistä määristä katsotaan paljonko rokotteita menee kakkosannoksiin, niin meillä riittää yhä niin paljon rokotteita, että 80 prosenttia 16-vuotta täyttäneistä saisi ensimmäisen annoksen heinäkuun loppuun mennessä.”

Jos rokotteen tahtoo väestöstä 90 prosenttia, ensimmäisten annosten antaminen venyisi Kontion arvion mukaan elokuun alkuun.

THL kertoi torstaina suosittelevansa sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotusten aloittamista.

Riskiryhmät ovat sama kuin aikuisväestöllä. Ylipainon määrittelemisessä käytetään lasten painoindeksiä, kertoi terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen THL:stä katsauksessa.

”Suomessa lasten ja nuorten sairaalahoidon tarve on ollut vähäinen, mutta taustasairaudet tai niiden hoito voi lisätä vakavan koronataudin riskiä myös lapsilla ja nuorilla”, hän sanoi.

Rokotteena on Pfizerin ja Biontechin Cominarty. Salminen painotti, että tutkimusten mukaan rokote estää erittäin tehokkaasti koronatautia ikäryhmässä.

Alaikäinen voi päättää rokotuksen ottamisesta kehitystasonsa mukaisesti. Tarvittaessa huoltajalta voidaan pyytää suostumus.

Koska riskiryhmiä on koko ajan rokotettu etupainotteisesti, lastenkin osalta rokotukset voivat käynnistyä kunnissa heti.

”Mutta täytyy sanoa, että valtaosassa kunnistahan rokoteaikoja annetaan etukäteen viikon tai kahdenkin päähän, jopa pidemmälle. Eli heti kun kunnissa on lisäannoksia sillä tavalla, että he pystyvät avaamaan aikoja näille riskiryhmänuorille, silloin rokotukset voivat alkaa”, Kontio sanoi.

Epidemiatilanne Suomessa on rauhoittunut kahtena viime viikkona. Ilmaantuvuus on puolittunut 14 viime vuorokauden aikana ja arvioitu tartuttavuusluku laskenut 0,55–0,70:een. Myös sairaalahoidon kuormitus on laskenut ja uusien sairaalajaksojen ennuste pienentynyt.

Silti etätyösuositusta jatketaan kesän yli kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Suomessa yksikään alue ei ole tällä hetkellä leviämisvaiheessa, kolme on kiihtymisvaiheessa ja muut perustasolla.

Osastopäällikkö Satu Koskela STM:stä kuitenkin arvioi, että hallituksen exit-strategia on toiminut hyvin.

”Nyt kun leviämisvaiheessa olevia alueita ei ole, niin mitäänhän ei ole ehdottomasti kielletty vaan kyse on siitä, millä tavalla erilaiset toiminnot järjestellään joko turvavälein tai riittävin etäisyyksin. Eli niin kauan kun epidemiatilanne tällä tavalla suotuisasti kehittyy, kyllä tätä vapautta on tulossa koko ajan lisää.”

