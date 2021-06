THL suosittelee, että sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirus­taudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitetaan. Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin vanhemman roolista ja rokotteen turvallisuudesta.

Koronavirus­taudin riskiryhmiin kuuluvat 12–15-vuotiaat voivat saada Suomessa koronarokotteen sairautensa tai terveydellisen tilansa vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti uudesta suosituksestaan torstaina.

Suomessa rokotusten etenemisessä on hieman eroja kunnittain. Helsingissä ajanvaraus aukeaa 21. kesäkuuta jo 16–24-vuotiaille.

Päättääkö 12-vuotias lapsi itse rokotteen ottamisesta vai tekeekö päätöksen vanhempi? Voiko rokotteella olla lapselle pitkäaikaisia haittavaikutuksia? HS kysyi muun muassa näitä asioita THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta ja Tampereen yliopiston Rokotetutkimus­keskuksen johtajalta Mika Rämetiltä.

Rokotetutkimuskeskus osallistuu kansainväliseen Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteen tutkimukseen alle 12-vuotiailla lapsilla. Maailmanlaajuisesti tutkimukseen osallistuu 4 500 lasta. Rämet vastaa tutkimuksen Suomen-osuudesta.

Mikä on vanhemman rooli lapsen rokottamis­päätöksessä?

Lähtökohtaisesti alaikäinen saa tehdä päätöksen itse. Jos nuori ei ole terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan kykenevä päättämään hoidostaan itse tai ei halua tehdä päätöstä itse, rokotuspäätökseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Lapsen itsemääräämis­oikeudelle ei ole laissa ikärajaa ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

”12- ja 15-vuotiaiden kypsyydessä on suuria eroja. Osa on hyvinkin kehittyneitä ja itsenäisiä päätöksen­teossaan, osa ei. Lapselle on tärkeää kertoa rokotuksesta niin, että hän ymmärtää, mistä on kyse”, Nohynek sanoo.

Miksi päätös tehtiin nyt?

Euroopan komissio hyväksyi 28. toukokuuta Comirnatyn myyntiluvan laajentamisen koskemaan myös 12–15-vuotiaita. Rämetin mukaan annoskoko yli 12-vuotiaille on sama kuin aikuiselle.

THL teki suositus­päätöksensä Euroopan lääkeviraston (Ema) suosituksen ja näytön perusteella.

”Päätös voitiin tehdä, sillä valtioneuvoston asetus koronarokotusten antamisen järjestyksestä huomioi ennen muuta väestöä ja ikään katsomatta ne ihmiset, joilla on vakavalle koronataudille altistavia perussairauksia”, Nohynek sanoo.

”Kaikkien lasten rokottaminen ei ole ajankohtaista juuri nyt, sillä heidän rokottamisensa vaatii erillisen selvityksen ja asetuksen muutoksen.”

Paljonko rokotetta on tutkittu lapsilla ja onko se turvallinen?

Myyntilupaa edelsi New England Journal of Medicinessä julkaistu tutkimus, jossa Comirnatyn vaikutuksia lapsiin tutkittiin 2 260:lla 12–15-vuotiaalla nuorella Yhdysvalloissa. Nuoret saivat kaksi rokotetta tai lumerokotetta kolmen viikon välein aivan kuten rokotteen aiemmassa, yli 16-vuotiailla toteutetussa tutkimuksessakin. Tutkijat havaitsivat tartuntoja vain niillä, jotka olivat saaneet lumerokotuksen. Tutkimuksessa rokote esti taudin sataprosenttisesti.

Tutkimuksessa havaitut haitat, kuten pistoskohdan kipu, kuume ja päänsärky, olivat ohimeneviä ja samanlaisia kuin jo aiemmin rokotetuilla ikäryhmillä. Ema arvioi rokotteen hyödyt mahdollisia riskejä suuremmiksi 12–15-vuotiailla, erityisesti lapsilla ja nuorilla, jotka voivat saada perustautinsa vuoksi vakavan koronataudin.

Jos rokote on ollut turvallinen yli 16-vuotiaille, ei ole mitään erityistä syytä odottaa, että siitä tulisi haitta­vaikutuksia alle 16-vuotiaille.

THL:n mukaan Yhdysvalloissa miljoonat 12–17-vuotiaat ovat saaneet Comirnaty-rokotteen, eikä turvallisuus­seurannassa ole ilmennyt erityisesti tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia.

”Jos rokote on ollut turvallinen yli 16-vuotiaille, ei ole mitään erityistä syytä odottaa, että siitä tulisi haittavaikutuksia alle 16-vuotiaille”, Rämet sanoo viitaten Yhdysvaltojen tutkimustuloksiin.

Voiko rokotteella olla lapselle elinikäisiä haittavaikutuksia?

Tutkimuksessa ei ollut mahdollista havaita harvinaisia haitta­vaikutuksia tutkittujen pienehkön määrän vuoksi. Nohynekin mukaan Comirnaty-rokotteella on tullut ilmi hyvin harvinaisia, äkillisiä ja anafylaktisia eli vakavia allergisia reaktioita.

Lisäksi on epäilty, että rokotteeseen liittyisi toinen harvinainen haittavaikutus.

”Sydänlihaksen tulehdus on mahdollisesti liittynyt tähän rna-rokotteeseen. Se havaittiin ensimmäiseksi Israelissa, ja sitä on havaittu enimmäkseen nuorilla ja miehillä ja toisen annoksen jälkeen. Ema perehtyi Israelissa, Yhdysvalloissa ja muualla raportoituihin tapauksiin, ja heidän johtopäätöksensä oli, että syy-seuraussuhdetta ei voida osoittaa ja että asia vaatii lisäselvitystä.”

Yleensä sydänlihastulehdukset ovat lieviä ja niistä toivutaan hyvin.

THL selvittää parhaillaan eri ikäisten sydänlihas­tulehdusten tausta­ilmaantuvuutta Suomessa, jotta mahdollisia rokottamisen jälkeen ilmaantuvia tulehduksia voitaisiin nykyistä paremmin suhteuttaa niin sanottuun odotusarvoon ja jotta syy-seuraussuhdetta voidaan arvioida.

Suomessa vuosien 2009–2010 sikainfluenssa­pandemiaa seuranneet narkolepsia­tapaukset ovat herättäneet huolta rokotusten harvinaisista mutta elinikäisistä haittavaikutuksista. Suomessa Pandemrix-rokotteen haittavaikutuksena 235 lasta ja nuorta sai narkolepsian.

Nohynekin mukaan tapausten ilmi tuleminen tutkimuksissa olisi vaatinut 300 000 ihmisen tutkimus­otoksen.

”Näin isoja tutkimuksia ei yleensä tehdä ennen myyntiluvan myöntämistä. Korona­tutkimuksessa otokset ovat olleet yleensä 40 000–60 000 ja seuranta-aika vähintään kaksi kuukautta toisesta annoksesta. Sen takia myyntiluvat ovat ehdollisia.”

Rämetin mukaan koronarokotteen kanssa tilanne on eri kuin Pandemrix-rokotusten kohdalla. Tuolloin WHO julisti pandemia­uhan toukokuussa 2009, ja saman vuoden lokakuussa Suomessa aloitettiin rokotukset.

”Aikataulutus oli paljon koronarokotuksia kireämpi. Nyt tutkimuksia on tehty valtavasti, ja tähän mennessä Comirnatyä on annettu yli 16-vuotiaille satoja miljoonia annoksia. Jos tässä kohtaa tulisi ilmi uusia vakavia haitta­vaikutuksia, se olisi hyvin yllättävää”, Rämet sanoo.

Päätöksen lasten rokottamisesta tekee viime kädessä valtio­neuvosto.

Rokotetaanko seuraavaksi kaikki 12–15-vuotiaat?

Nohynek ei kommentoi tarkemmin sitä, milloin Suomessa voitaisiin tehdä päätös kaikkien 12–15-vuotiaiden rokottamisesta. Suomessa Kansallinen rokotus­asiantuntijaryhmä (KRAR) ja THL selvittävät asiaa parhaillaan. Rämetin käsityksen mukaan suositus on todennäköisesti tulossa kesäkuun aikana. Hän ei itse ota kantaa siihen, pitäisikö lapsia rokottaa.

”Lapsilla tehtävä rokotustutkimus mahdollistaa keskustelun lasten mahdollisesta rokottamisesta. Esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien osalta tutkimusta tarvitaan tietoon perustuvan päätöksen­teon pohjaksi. Mitä laadukkaampaa tietoa on olemassa, sitä helpompi viranomaisten on tehdä päätöksiä.”

Päätöksen lasten rokottamisesta tekee viime kädessä valtio­neuvosto.

Nohynekin mukaan lapsia koskevassa rokotus­päätöksessä on oleellista pohtia, mikä on päämäärä: suojata lasta sairastumiselta vai myös tartunnalta ja siten estää viruksen levittäminen ja suojata muita.

”Esimerkiksi influenssa­rokotteita annetaan myös sen vuoksi, että rokotus suojaa paitsi rokotettavaa myös hänen lähipiiriään. Poliorokotuksen päämääränä on taudin hävittämiseen pyrkiminen. Koronarokottamisessa hävittäminen voi olla epä­realistinen päämäärä, sillä ainakin toistaiseksi näyttää siltä, ettei tätä virusta saada kokonaan juurittua pois.”

Tähän asti Suomen koronarokote­strategian tavoitteena on ollut estää viruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveyden­huollon kantokykyä.

Lapset kuitenkin harvoin sairastuvat vakavaan koronatautiin, joutuvat sairaalaan tai kuolevat. Silti esimerkiksi Ruotsissa lapsilla on todettu long covidia, jonka lieväkin tauti tai oireeton tartunta voi aiheuttaa, Nohynek kertoo. Long covid tarkoittaa pitkittyneitä koronaoireita.

”Hyvä, jos rokottaminen estää harvojakin tautitapauksia ja long covidia lapsilla.”

Esimerkiksi Yhdysvalloissa lasten korona­rokottamis­päätöksissä on nähty tärkeänä se, että kouluun palaaminen helpottuu, jos sekä opettajilla että koululaisilla on rokotteen tuoma suoja.

