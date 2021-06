Etelä- ja Itä-Suomessa on varmistunut yhteensä yli 20 lintuinfluenssatapausta, mutta Ruokavirasto arvioi tautia esiintyvän enemmänkin.

Lintuinfluenssaa on löydetty kahdesta kuolleesta merikotkan poikasesta Kirkkonummella sekä valkoposkihanhista Lappeenrannassa, Imatralla ja Tohmajärvellä, kertoo Ruokavirasto.

Euroopassa on Ruokaviraston mukaan meneillään yksi pahimmista koskaan todetuista lintuinfluenssaepidemioista. Viime lokakuusta lähtien 28:ssa Euroopan maassa on raportoitu yli 3 500 lintuinfluenssatapausta. Yli 22 miljoonaa siipikarjalintua on kuollut tai jouduttu lopettamaan viruksen takia.

Suomessa lintuinfluenssaa on havaittu yli 20 luonnonvaraisessa linnussa. Tapaukset on varmistettu Etelä- ja Itä-Suomessa, mutta Ruokavirasto uskoo, että tautia esiintyy enemmän ja myös muualla Suomessa.

Tautitapaukset luonnonvaraisissa linnuissa aiheuttavat leviämisriskin siipikarjatilojen lintuihin. Ruokavirasto ohjeistaakin siipikarjatiloja tarkkaavaisuuteen.

Helmikuussa 2021 Venäjä kertoi tapauksesta, jossa lintuinfluessa olisi tarttunut linnuista siipikarjatilan työntekijöihin. Henkilöt olivat oireettomia, eikä viruksen uskota tarttuneen tapauksessa ihmisten välillä, kertoo Ruokavirasto.

Lintuinfluenssavirukset eivät tartu helposti ihmiseen. Jotta virus voisi tarttua, ihmisen tulisi olla läheisissä tekemisissä sairastuneen linnun tai sen eritteiden kanssa.

