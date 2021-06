Karanteeniin ei tarvitse myöskään jäädä, jos on oireeton ja sairastanut koronataudin kuuden kuukauden sisällä.

Oireettoman ja koronarokotteen saaneen henkilön ei tarvitse enää jäädä omaehtoiseen karanteeniin, jos hän saa Koronavilkun altistumisilmoituksen, linjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Altistumisilmoituksen saaneen ei tarvitse oireettomana välttää lähikontakteja eikä häntä yleensä testata, jos hän on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko. Lisäksi lähikontakteja ei tarvitse välttää, jos henkilöllä on aiemmin todettu koronatartunta ja sen jälkeen hän on saanut yhden rokoteannoksen vähintään viikkoa ennen altistumisilmoitusta.

Koronavilkun käyttäjät saavat altistumisilmoituksen mukana sovelluksessa toimintaohjeet, jotka sisältävät yleisten ohjeiden lisäksi kohdennettuja ohjeita rokotetuille tai koronavirustaudin sairastaneille. Tarvittaessa voi myös olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Koronavilkku on tartunnanjäljitykseen tarkoitettu puhelinsovellus. Kun sovelluksen käyttäjällä todetaan koronatartunta, hänelle lähetetään terveydenhuollosta kertakäyttöinen avauskoodi sovellukseen syötettäväksi. Tartunnan saaneen aiemmin kohtaamat sovelluksen käyttäjät saavat ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, kun tartunnan saanut syöttää koodin sovellukseen.