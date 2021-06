Täyden rokotussarjan saaneet turistit voivat tulla nyt Suomeen.

Maanantaista lähtien Suomeen pääsee taas lomailemaan, sillä ulkomaalaisten maahantulorajoituksia lievennetään merkittävästi. Rajoituksia karsitaan sekä koronavirusta vastaan rokotettujen että rokottamattomien osalta.

Ketkä pääsevät matkustamaan Suomeen ja millä ehdoilla?

Maahantulo ilman rajoituksia

Maahantuloon liittyvät rajoitukset linkittyvät lähtömaan koronaepidemiatilanteeseen. Schengen-maista Islannin ja Maltan lisäksi nyt myös Puolassa ja Unkarissa on koronatartuntojen ilmaantuvuus niin pieni, että näistä maista Suomeen saapuviin matkustajiin ei kohdisteta epidemiaan liittyviä rajoituksia.

Rajoituksia ei ole myöskään Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä.

Jos lähtömaan ilmaantuvuus on 25 tapausta 100 000 henkilöä kohden 14 päivän aikana, maahantulopisteillä ei tarvitse järjestää terveysturvallisuustoimia kuten koronatestejä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositus.

Esimerkiksi Puolasta Suomeen saapuvan matkustajan ei tarvitse edes esittää todistusta negatiivisesta testituloksesta maahantulon yhteydessä. Lentoyhtiö yleensä kuitenkin sellaisen vaatii. Maahantulon yhteydessä ei tarvitse myöskään osallistua koronatestiin.

Maahantulon rajoituksia poistetaan myös muiden kuin Schengen-maiden liikenteestä. Monacossa, Romaniassa ja San Marinossa on niin vähäinen tartuntailmaantuvuus, että maahantulon rajoitukset poistetaan näistä maista saapuvassa liikenteessä.

Aiemmin rajoitukset oli jo poistettu Australian, Etelä-Korean, Israelin, Singaporen, Ruandan ja Uuden-Seelannin liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta suorilla lentoyhteyksillä.

Rokotetut lomamatkailijat

Valtioneuvosto antoi torstaina päätöksen, jonka mukaan lomamatkailijoiden saapuminen Suomeen sallitaan EU- ja Schengen-maista.

Nämä maat ovat: Alankomaat, Belgia, Espanjan Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki ja Viro.

Tämän lisäksi lomamatkailijoiden maahantulo sallitaan Schengen-alueen ulkopuolisista Andorrasta, Bulgariasta, Irlannista, Kroatiasta ja Kyprokselta.

Näistä maista tulevien lomamatkailijoiden maahantuloon on asetettu kolme kriteeriä, joista ainakin yhden tulee täyttyä.

Lomamatkailija on sairastanut koronataudin alle puoli vuotta sitten tai hän on sairastanut koronataudin ja saanut yhden rokoteannoksen vähintään viikko sitten.

Kolmas kriteeri on se, että matkailija on saanut täyden rokotussarjan ja viimeisestä rokotuksesta on vähintään kaksi viikkoa.

Rokotussarja-kriteerin täyttää, jos on saanut Johnson&Johnsonin rokotteen, sillä sitä annetaan vain yksi annos. Kriteeri täytyy myös, jos on saanut kaksi eri valmistajan rokotetta kuten vaikkapa ensin Astra Zenecan rokotteen ja tehosteeksi Modernan rokotteen.

Turistilla on oltava todistus rokotussarjasta tai sairastetusta koronataudista mukana, sillä Rajavartiolaitos jatkaa näistä maista tulevan matkustajaliikenteen valvontaa.

Jos matkustajalla on täysi rokotussarja, hänen ei tarvitse osallistua maahantulon yhteydessä terveysturvallisuustoimenpiteisiin kuten pakolliseen koronatestiin.

Rokottamattomat matkustajat

Myös rokottamattomien EU- ja Schengen-maista tulevien matkustajien Suomeen saapuminen helpottuu. Maanantaista alkaen maahantulo työssäkäynnin perusteella on sallittua kaikissa muodoissa, eli esimerkiksi laivaliikenteessä, EU- tai Schengen-maista.

Maahantulo sallitaan myös muiden välttämättömien syiden kuten opiskelun ja perheasioiden takia. Kun perhe matkustaa lastensa kanssa Suomeen, alle 16-vuotiailta ei vaadita rokotustodistuksia.

Maahantuloon liittyvät terveystarkastukset ovat edelleen voimassa, ja koskevat matkustajia maista, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Aluehallintoviraston päätöksestä riippuen terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista.

Jos matkustajalla on esittää maahantulon yhteydessä alle kolme vuorokautta vanha negatiivinen testitulos, häneltä ei vaadita testiä välittömästi. Koronatesti otetaan tällöin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

Jos matkustajalla on osittainen rokotussarja, häneltä otetaan vain yksi testi aikaisintaan kolmen vuorokauden kuluttua.

Lue lisää: Tukholman-risteilyt tekevät paluun lähes puolentoista vuoden jälkeen – ”Turismia Suomen ja Ruotsin välillä on kaivattu pitkään”

Tiukat matkustusrajoitukset pysyvät voimassa vielä matkustajaliikenteessä esimerkiksi Venäjältä, Britanniasta, Yhdysvalloista ja Turkista. Työmatkailu ei ole sallittua ja ainoastaan välttämättömät syy oikeuttavat maahantuloon.

Suomen matkustusrajoitukset eivät koske suomalaisia. Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen.

Lue lisää: Ota nämä asiat huomioon, jos suunnittelet loma­matkaa – HS selvitti Euroopan suosittujen kohteiden korona­vaatimuksia suomalaisille