Ilmiö on tuttu kansallispuistoissa ympäri Suomen, sanoo Metsähallituksen asiantuntija.

Repovedellä Kaakkois-Suomessa tänä kesänä retkeilemässä olleen naisen aamukahvihetki keskeytyi, kun nuotiopaikkaa lähellä olevalle parkkipaikalle kurvasi varhain aamulla auto ja peräkärry.

Huomattuaan retkeilijän autoilija kaasutti pois.

Naisesta näytti siltä, että autoilija saattoi olla polttopuiden hakureissulla ja hän ilmoitti asiasta Metsähallitukselle. Hän korostaa, ettei polttopuita lopulta varastettu.

”En yhtään ole varma, että mikä siinä oli takana, mutta epäilys siinä heräsi”, nainen kertoo HS:lle.

Nainen kertoi kokemuksistaan retkeilyaiheisessa ryhmässä, jossa monet muut kertoivat todistaneensa vastaavia tapauksia, joissa polttopuita oli lastattu autoon ja ajettu pois.

Metsähallituksen erikoissuunnittelija Petri Loikkanen tunnistaa ilmiön.

”Kyllä näitä tapahtuu ympäri Suomea”, Loikkanen vahvistaa.

Loikkanen on toiminut aiemmin puistomestarina Varsinais-Suomessa Teijon kansallispuistossa, jossa saaristossa sijaitsevalta tulipaikalta hävisivät puut aina heti, kun niitä oli sinne toimitettu.

”Siinä heräsi epäilys, että lähialueelta joku vei ne omaan tulisijaansa”, Loikkanen kertoo.

Loikkanen pitää polttopuiden näpistelyä harmillisena. Hän muistuttaa, että niihin käytetyt varat ja polttopuiden kuljettamiseen menevä aika on pois muusta puiston hoitotyöstä.

”Jos teemme luonnonhoidollisia hakkuita, kaadettuja puita pyritään käyttämään omilla tulipaikoilla, mutta joihinkin puistoihin joudutaan myös ostamaan puita”, Loikkanen kertoo.

Osaan tulipaikkoja on toimitettu niin kutsuttuja metrihalkoja, jotka käyttäjä joutuu itse pilkkomaan pienemmiksi.

”Polttopuiden toimittaminen tulipaikkojen halkovajoihin on näin helpompaa ja ehkäisee myös osaltaan puiden näpistyksiä, mutta kävijät kokevat halkojen pilkkomisen ikäväksi”, Loikkanen kertoo.

Polttopuiden lisäksi tulipaikoilta varastetaan Loikkasen mukaan myös kalustoa, kuten laadukkaita sahoja ja kirveitä.

”Tästä syystä kalusto ei ole kovin hienoa, sillä uudemmat kirveet ja sahat häviävät sieltä nopeasti”, hän kertoo.

Näpistelyn ehkäisemiseksi kirveisiin ja sahoihin on kiinnitetty ketjuja ja kalustoa on pyritty myös korvaamaan sellaisilla, joita on vaikeampi kantaa.

Tällainen on esimerkiksi niin kutsuttu Ilves-kirves, jolla halko halkaistaan terää vasten toisella halolla.

”Sitä ei kyllä kukaan jaksa kantaa pois puistosta”, Loikkanen kertoo.

Koronaepidemia sai vuosi sitten suomalaiset ryntäämään luontokohteisiin. Metsähallituksen kaikkien maastokohteiden käyntimäärä kasvoi viime vuonna 17 prosenttia toissa vuodesta, ja kansallispuistoissa kasvua nähtiin peräti 23 prosenttia.

Suosion myötä myös erilaiset lieveilmiöt, kuten roskaaminen ja ilkivalta ja luvattomat nuotiot ovat piinanneet kansallispuistoja.

Lieveilmiöiden vuoksi Länsi-Uudenmaan eräpoliisit ja Metsähallituksen erävalvojat ovat partioineet esimerkiksi Nuuksiossa.

Loikkasen arvio onkin, että tilanne on jonkin verran tasaantunut roskaamisen osalta. Sen sijaan hän toivoisi parempaa tietoisuutta, milloin avotulen voi sytyttää.

”Esimerkiksi Teijossa on kesällä tullut ilmoituksia, että jokaisella tulipaikalla on ollut nuotio ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa”, Loikkanen kertoo.

Metsähallitus ennakoi sen kohteissa tälle kesälle vähintään yhtä suurta suosiota kuin viime kesänä, mutta Loikkasen mukaan myös muut luontokohteet kuin kansallispuistot ovat nyt löytäneet kävijänsä.

”Sanomme, että tervetuloa kansallispuistoon, mutta haluamme muistuttaa myös lähiluontokohteista, jotta retkeilijät jakautuisivat tasaisesti eri paikkoihin”, hän sanoo.