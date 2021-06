Monta kertaa peruuntuneet matkat nakertavat halua tehdä matkasuunnitelmia.

Matkalle tekisi jo mieli, mutta silti moni vielä odottelee parempia aikoja.

Tämä kävi ilmi, kun HS kyseli suomalaisilta matka-aikomuksia helteisenä perjantai-iltapäivänä Kasarmitorilla.

Helsinkiläiset Helena Savander-Lehtinen ja Jarmo Lehtinen laskeskelevat, että heiltä on peruuntunut matkoja viisi kertaa. Täysin varmaa ei ole sekään, pääsevätkö he syksyllä lähtemään Napolin lähelle pariksi viikoksi, kuten aikomuksena on ollut. Kesän he aikovat olla Suomessa.

Jarmo Lehtinen ja Helena Savander-Lehtinen eivät ole varmoja, pystyvätkö he tekemään suunnitellun syysmatkansa Napolin lähettyville Italiaan.

”Nytkin pitäisi olla Kreikassa, jos alkuperäinen suunnitelma olisi pitänyt”, Lehtinen sanoo.

Peruuntumiset eivät ole heitä juuri haitanneet, koska ne eivät tulleet yllätyksenä, vaan olivat hyvinkin nähtävissä jo etukäteen.

”Katsotaan syksyllä, mikä tilanne silloin on. Jos se menee taas siihen, että siellä pitää olla maskit päässä, ja kaikki kiellot on päällä, niin varmaan se taas peruuntuu”, Savander-Lehtinen sanoo.

Heitä ei myöskään huvita matkailla, jos siihen kuuluu kalliita koronatestejä ennen ja jälkeen matkan. Siksikin matkailu voi vielä hetken odottaa, varsinkin kun hyviä merkkejä paluusta normaalia kohti on jo ilmassa.

”Sitten vasta menemme, kun kunnolla pääsee. Italiassa tosin tautilukemat ovat pudonneet aika hyvin, ja rokotukset etenevät”, Savander-Lehtinen jatkaa.

Voit lukea tästä jutusta, mitä asioita kannattaa huomioida, kun matkustaa suomalaisten suosikkikohde­maihin.

Tuusulalaiset Pauliina ja Jani Vilpas eivät toistaiseksi matkaile ulkomaille tai edes suunnittele sellaista.

Jani ja Pauliina Vilpas tiesivät jo talvella, että tänä kesänä ei vielä matkustella. Syksyllä ehkä saattaisi.

”Emme ole suunnitelleet mitään. Se tuli jo alkuvuodesta selväksi, että emme mene kesällä mihinkään. On liian epäselvää, toteutuisiko se. Lisäksi ajattelen omaa ja läheisteni koronaturvallisuutta”, sanoo Pauliina Vilpas.

Hän näkee realistisempana mahdollisuutena sen, että syksyllä pääsisi esimerkiksi pitkän viikonlopun viettoon johonkin eurooppalaisen suurkaupunkiin, kunhan se olisi koronaturvallinen kohde.

”Jos olisi normaali aika, menisimme. Olemme joka kesä menneet johonkin ulkomaille. Sitten kun matkoille pääsee ilman testejä, kynnys putoaa merkittävästi”, sanoo Jani Vilpas.

”Ei ole edes tehnyt mieli suunnitella matkoja, kun en halua tautia itselleni tai jollekulle esimerkiksi työpaikalla”, Pauliina Vilpas sanoo.

”Mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. Toivottavasti muutkin maat pääsevät pian samalle tasolle Suomen kanssa, että matkustaminen olisi turvallista”, Jani Vilpas sanoo.

Helsinkiläinen Jukka Keski-Pukkila lomailee tämän kesän mökkeillen Ahvenanmaalla ja Kuusamossa. Keski-Euroopan viinialueet saavat toistaiseksi odottaa.

”Yleensä olemme käyneet esimerkiksi Italiassa tai Ranskassa, nyt emme mene”, hän sanoo.

Hän saa toisen rokotteensa kesäkuun lopussa, joten sinänsä tie olisi ainakin puoliksi auki.

”Ei oikein huvita lähteä pidemmälle, matkustaminen on liian vaikeata vielä. Tulimme siihen tulokseen, että mennään ensi kesänä sitten.”

Viime kesänä vielä opeteltiin elämään koronatodellisuudessa. Nyt on toisin, ja tunnelin päässä on valoa.

”Viime kesänä ei vielä tiedetty, mikä tämä tilanne on ja millainen ensi kesästä tulee. Nyt meillä on siitä kokemusta. Ilman muuta lähdemme ensi kesänä vaikka Provenceen tai Toscanaan.”