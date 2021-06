Epäilty otettiin kiinni koirapartion avulla noin kilometrin päässä tapahtumapaikalta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään murhasta ja murhan yrityksestä Turussa viime sunnuntaina. Vangitsemiskäsittely pidettiin suljetuin ovin torstaina.

Väkivallanteko tapahtui sunnuntaina puolenpäivän aikaan. Poliisi sai tehtävän Nummen kaupunginosassa sijaitsevaan asuntoon, josta löytyi kuollut mies ja vakavasti loukkaantunut nainen. Uhrit ovat 30–40-vuotiaita.

Epäilty otettiin kiinni koirapartion avulla noin kilometrin päässä tapahtumapaikalta.

Poliisi kertoi maanantaina, että mies on alustavassa puhutuksessa myöntänyt tapahtumat pääpiirteittäin.

"Henkilöt ovat tuttuja toisilleen, joten kyse on heidän välisistä suhteistaan. Esitutkinnassa on alustavasti selvinnyt, että väkivallan syynä on henkilöiden välinen riita-asia, sanoi tutkinnanjohtaja Mika Paaer tiedotteessa.”