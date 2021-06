Suomeen saapuva rokottamaton voi joutua tekemään kaksi korona­testiä. Laki­esityksessä ei mainita omaehtoisesta karanteenista testien välillä.

Hallitus on antanut eduskunnalle odotetun esityksensä koronapandemian aikaisesta maahantulomallista.

Suomeen saapuvalta edellytettäisiin todistusta joko sairastetusta koronataudista, saadusta koronarokotussarjasta tai negatiivisesta ennakkotestistä. Jos todistusta mistään näistä ei ole, henkilön pitää käydä koronatestissä heti Suomeen saavuttuaan.

Rokotussarja tulisi esityksen mukaan olla saatu vähintään kahta viikkoa ennen Suomeen saapumista. Koronataudin sairastamisesta saisi olla kulunut korkeintaan puoli vuotta, ja ennakkotestin tulisi olla enintään kolme vuorokautta vanha.

Jos henkilö ei ole saanut täyttä rokotussarjaa tai sairastanut koronatautia, hänen tulee käydä toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta. Toista testiä koskeva pykälä olisi voimassa 15. lokakuuta asti, koska rokotuskattavuus paranee koko ajan.

Vaatimus todistuksen esittämisestä ja testissä käymisestä koskee vain yli 16-vuotiaita. Kunnat ovat velvoitettuja järjestämään testit.

Maahantulomallilla pyritään ehkäisemään ulkomaista syntyperää olevien koronatartuntojen leviäminen Suomeen. Rajoitukset koskevat sekä työ- että vapaa-ajanmatkoja.

Lakiesityksessä ei mainita, että testien välistä aikaa pitäisi viettää omaehtoisessa karanteenissa. Tämä johtuu siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt matkustussuositustaan, jossa todetaan nyt, että toista testiä odottaessa on hyvä välttää lähikontakteja. Tämä on vapaaehtoista eikä karanteenista suosituksissa enää puhuta.

Testien jättäminen väliin on rangaistavaa, ja siitä voi saada sakot. Todistusta tai testiä ei vaadita lentoliikenteessä matkustavilta, jos he eivät poistu lentoasemalta.

Tavoitteena on ollut, että eduskunta hyväksyy esityksen juhannuksen jälkeisellä viikolla ennen istuntotaukoa.

Korona-ajan maahantulomallia on ehditty odottaa jo kauan. Hallitus teki mallista syksyllä ensimmäisen esityksensä, joka kuitenkin tyssäsi perustuslaillisiin ongelmiin.

Torstaina hallitus ehti helpottaa maahantuloa Suomeen EU- ja Schengen-maista. Ensi maanantaista alkaen työmatkaliikenne avautuu kaikille liikennemuodoille. Aiemmin vastaava linjaus oli voimassa lentoliikenteessä.

Lisäksi maahantulo on EU- ja Schengen-maista sallittua, jos henkilöllä on esittää todistus saadusta rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta taudista. Tämä tarkoittaa, että näillä edellytyksillä Suomeen voi tulla myös vapaa-ajan matkalle.

Tähän ryhmään rinnastuvat myös he, jotka ovat sairastaneet koronataudin ja saaneet yhden rokoteannoksen vähintään viikkoa aiemmin.