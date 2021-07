Tapauksia alkoi paljastua, kun Metsäkeskus aloitti satelliittikuviin perustuvan valvonnan.

Laittomia hakkuita paljastuu lähes kymmenkertainen määrä aiempaan verrattuna.

Laittomuuksia alkoi tulla ilmi sen jälkeen kun Metsäkeskus ryhtyi vuonna 2019 kattavasti valvomaan hakkuita satelliittikuvien perusteella.

Kun vielä vuonna 2017 Metsäkeskus selvitti 34 metsälain rikkomusta, viime vuonna luku oli jo 289.

Metsäkeskuksen käyttämää menetelmää kutsutaan erotuskuvatulkinnaksi. Siinä verrataan kolmea eri aikaan otettua satelliittikuvaa, joiden avulla havaitaan metsässä tapahtunut muutos.

Järjestelmä yhdistää satelliittikuvat digitaaliseen paikkatietoon, jossa näkyvät ilmoitetut hakkuut ja arvokkaat luontokohteet.

Valvonta tapahtuu automaattisesti. Jos satelliittikuvissa ei esiinny pilviä, kaikki tapaukset tulevat ilmi.

Erotuskuvatulkinnassa tulee nyt tietoon 80–90 prosenttia metsälain rikkomuksista, kertoo Metsäkeskuksen tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen.

Ero aiempaan on tuntuva. Ennen Metsäkeskus tutki otannalla 1,5 prosenttia tehdyistä metsänkäyttöilmoituksista.

Ilmi tulleet tapaukset käydään kuvaamassa lennokilla. Näin selvitetään tarkemmin hakkuun rajausta ja säästetyn puuston määrää. Viime vuonna lennokkikuvauksia tehtiin tuhatkunta.

Tarvittaessa tehdään myös maastotarkastus. Niitäkin on vuosittain noin tuhat.

Metsäkeskus pyytää asianosaiselta kirjallisen selvityksen, jonka perusteella se päättää, lähetetäänkö asia poliisille. Viime vuonna poliisin tutkintaan päätyi runsas puolet Metsäkeskuksen selvittämistä tapauksista.

Partasen mukaan tapauksissa ei aina ole kyse tahallisesta teosta. Syynä on voinut olla esimerkiksi tiedonkulun katkos, osaamattomuus tietojärjestelmien käytössä tai metsurin gps-virhe.

” Yleensä laiminlyöjä on ollut puun­ostaja eli metsäyhtiön edustaja, joka on toiminut huolimattomuuttaan.

Laittomia hakkuita on lähinnä kahta tyyppiä.

Määrältään eniten on tapauksia, joissa on lyöty laimin ilmoitusvelvollisuus eli metsänkäyttöilmoituksen teko.

Yleensä laiminlyöjä on ollut puunostaja eli metsäyhtiön edustaja, joka on toiminut huolimattomuuttaan. Kyse on rikkomuksesta, ja tuomio on yleensä muutamia päiväsakkoja.

Metsärikoksesta on kysymys hakkuissa, jotka ovat kohdistuneet luontokohteisiin eli erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Niitä ovat esimerkiksi purojen, norojen, lähteiden ja lampien ympäristöt.

Metsärikoksesta voi saada myös vankeutta, mutta käytännössä tuomiot ovat olleet kymmeniä päiväsakkoja. Lisäksi metsänomistaja on tuomittu menettämään hakkuutulot valtiolle.

Maaliskuussa Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi miehen metsärikoksesta 55 päiväsakkoon. Hän oli suunnitellut hakkuun maanomistajan edustajana. Maanomistaja tuomittiin menettämään taloudellisena hyötynä puuston arvo, 4 500 euroa.

Avohakkuu tapahtui Nurmeksessa. Siinä oli hakattu myös metsien monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeän lähteen ja noron ympäristö, jossa vallitsivat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto.

Lähteen ympärille olisi pitänyt jättää 25 metrin suojavyöhyke, mutta puut kaadettiinkin alle 4 metrin etäisyydeltä. Seurauksena lähde ja noro menettivät tyypilliset ominaispiirteensä.

Metsäkeskus oli etukäteen ilmoittanut tuomitulle luontokohteesta. Lisäksi maastotarkastuksessa keskuksen edustaja oli ohjeistanut, että lähteikkö rajataan leimikon ulkopuolelle.

Rikos havaittiin satelliittierotuskuvan tulkinnassa.

Oikeus katsoi, että metsäalan ammattilaisena hakkuun suunnittelijan on täytynyt ymmärtää hakkuun vaikutukset. Silti hän oli ohjeistanut metsuria kaatamaan kaikki kuusitukit.

Tammikuussa Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi ison metsäyhtiön hankintaesimiehen 30 päiväsakkoon. Metsänomistaja tuomittiin menettämään rikoshyötynä 2 500 euroa.

Tervossa oli hakattu kuvio, joka rajoittui metsälain mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön, puroon. Kohteessa oli lahopuuta kymmenkertaisesti tavalliseen talousmetsään verrattuna.

Hankintamies sai etukäteen Metsäkeskukselta tiedon hakkuun väärästä rajauksesta mutta ei reagoinut siihen.

Myös tämä rikos selvisi satelliittikuvien erotustulkinnassa.

” Automaattinen digitaalinen valvonta mahdollistaa rikosten ennaltaehkäisyn.

Suurin osa Metsäkeskuksen selvittämistä tapauksista ei johda rangaistukseen.

Tarkastuspäällikkö Partanen kiinnittää huomiota siihen, että poliisi on keskeyttänyt paljon tutkintoja. Syitä ovat muun muassa teon vanhentuminen ja pitäminen vähäisenä. Tutkinnassa ei ole esimerkiksi pystytty osoittamaan teon tahallisuutta.

Tietojen mukaan vain 11 tutkintaa johti Metsäkeskuksella viime vuonna rangaistukseen. Rangaistus jätettiin antamatta 55 tapauksessa.

Kaikkiaan metsälakia rikotaan vähän, sillä vuosittain tehdään noin 120 000 metsänkäyttöilmoitusta.

Automaattinen digitaalinen valvonta mahdollistaa rikosten ennaltaehkäisyn.

Kun järjestelmä havaitsee, että luontokohteeseen on suunniteltu hakkuuta, Metsäkeskuksen työntekijä ottaa asian käsittelyyn ja antaa maanomistajalle ohjeita.

Erotuskuvatulkinnassa Metsäkeskus havaitsee myös, jos metsää on hakattu luvatta naapurin puolelta.

Tällaisten tapausten valvonta ei kuulu Metsäkeskukselle, mutta se toimittaa tiedon asianosaisille.

Lauantaina 3. heinäkuuta