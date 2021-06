Vielä 40 vuotta sitten homoseksuaalisuus luokiteltiin Suomessa sairaudeksi – Tällainen on kipeä menneisyys Pride-juhlan takana

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Pride-yhteisön juuret juontavat mielenosoituksista. Ennen nykyistä Pride-juhlintaa Suomessa vietettiin Setan Vapautus­päiviä.

Helsinki Pride -kulkuetta ei virallisesti järjestetty koronavuonna 2020. Tänäkään vuonna perinteistä kulkuetta ei järjestetä, vaan tapahtumaviikolla on muuta ohjelmaa.

Kuluvaan vuoteen osuu poikkeuksellisen monta sateen­kaariyhteisön merkki­paalua.

Vielä 50 vuotta sitten homoseksuaaliset suhteet olivat kiellettyjä Suomessa, 40 vuotta sitten homoseksuaalisuus luokiteltiin Suomessa sairaudeksi ja 30 vuotta sitten perustettiin Helsinki Pride -yhteisö, silloinen Helsingin seudun Seta.

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsman mukaan muutosta parempaan ei pidä ottaa itsestään­selvyytenä.

”Sateenkaarihistoria on Suomessakin aika lyhyt. Kun katsotaan, mitä tapahtuu kansainvälisesti, muutosta ei pidä ottaa annettuna. Ikävä kyllä, suunta voi olla myös toinen.”

Esimerkiksi EU-maa Unkarin parlamentti hyväksyi vastikään lain, joka kieltää homoseksuaalisuudesta opettamisen alaikäisille.

Suomessa oli vuoteen 1999 asti voimassa vastaavanlainen laki, joka kielsi julkisen kehottamisen homoseksuaalisiin tekoihin. Eduskunta sääti laista yhdessä homoseksuaalisten suhteiden korkeimpien suojaikärajojen kanssa, kun homo­seksuaalisten suhteiden kielto kumottiin vuonna 1971.

Niin kutsuttu kehotuslaki vaikutti esimerkiksi siihen, mihin sävyyn mediassa voitiin puhua homoseksuaalisuudesta.

Vaikka homoseksuaaliset teot eivät enää olleet rikoksia vuoden 1971 jälkeen, pidettiin homoseksuaalisuutta Suomessa sairautena vuoteen 1981 saakka. Esimerkiksi armeijasta saattoi saada vapautuksen homoseksuaalisuuden perusteella.

Kehotuskielto kumottiin ja suojaikärajat yhtenäistettiin vuonna 1999.

Homoseksuaalien mielenosoitusmarssi 1981 - ennen marssin alkua poliisi takavarikoi homoseksuaalisuuteen kehottavan mielenosoituskyltin

Pride-liikkeen juuret juontavat Yhdysvaltoihin ja vuoden 1969 Stonewallin mielenosoituksiin, mutta vuosien varrella mielen­osoitukset ovat muuttuneet pikemminkin yhteisölliseksi juhlaksi.

Ennen nykyistä Pride-juhlintaa Suomessa vietettiin Setan Vapautus­päiviä. Tapahtuman nimi muutettiin kansainvälisen mallin mukaisesti Prideksi 2000-luvun alussa. Vapautuspäiviä oli vietetty vuodesta 1974 lähtien.

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma kertoo, että 90-luvulla mielen­osoitukset alkoivat saada juhlavia piirteitä. Kylttien lisäksi mukaan otettiin myös rekvisiittaa.

Nykyään esimerkiksi Helsingissä Pride ei ole enää yksittäinen kulkue, vaan sen rinnalla vietetään Pride-viikkoa ja Pride-kuukautta.

Ajan saatossa muun yhteiskunnan suhtautuminen Pride-tapahtumiin on muuttunut positiivisemmaksi. Ennen esimerkiksi yritykset pitivät niihin osallistumista tai sateenkaariviestintää riskinä, mutta nykyään joitain yrityksiä on syytetty jopa niin kutsutusta pinkkipesusta, jossa yhdenvertaisuuden varjolla kiillotetaan omaa brändiä.

Horsma pitää Pride-kumppanuuteen sitoutumista vastuullisena toimenpiteenä, mutta hänen mukaansa moni yritys ainoastaan vaihtaa logonsa sateenkaaren väriseksi ja viestii tuesta – ilman konkreettista apua tapahtumalle.

”Nyt tiedetään, että Pride-viestinnästä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Kyse on niin vastuullisuusviestinnästä kuin mielikuva­markkinoinnistakin”, toteaa Horsma.

Myös julkiset tahot ja organisaatiot ovat toimineet Suomessa Helsinki Priden yhteistyökumppaneina. Viime vuosina kumppaneita ovat olleet esimerkiksi Kansan­eläkelaitos ja eläke­vakuutusyhtiö Varma.

Yhtenä murroskohtana Horsma mainitsee tasa-arvoista avioliittolakia ajaneen Tahdon2013-kampanjan ja sen mukana syntyneen kansan­liikkeen. Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan Suomessa maaliskuussa 2017.

Yhteiskunnan laajempi muutos näkyy Horsman mukaan myös Pride-tapahtumien suosiossa ja ylipäänsä suhtautumisessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Työpaikkoja valitaan ja ostoksia tehdään hänen mukaansa yhä enemmän arvo­pohjaisesti.

”Toki myös lainsäädännön muutokset vaikuttavat siihen, miten yhteisö nähdään. Emme ole enää rikollisiksi tai sairaiksi luokiteltuja, kuten joitain vuosikymmeniä sitten”

Priden edeltäjänä Suomessa voidaan pitää Setan vuonna 1974 aloittamia vapautuspäiviä. KUVA: HS arkisto

Sateenkaariyhteisöön on sen alkuajoista saakka kuulunut moninainen joukko ihmisiä, mutta ääneen ovat päässeet varsinkin valkoiset homomiehet. Heillä on Horsman mukaan ollut ja on edelleen vähemmän esteitä saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.

”Se on edelleen asia, mitä meidän täytyy yhteisönä ja yhteis­kuntana edistää, että ihmisillä olisi heidän taustoistaan huolimatta samanlainen mahdollisuus vaikuttaa ja toimia yhteiskunnassa”

Jälkikäteen on helppo hämmästellä aikalaisten suhtautumista esimerkiksi homoseksuaaleihin, mutta millaisia nykypäivän asenteita ja käytänteitä tulemme hämmästelemään tulevaisuudessa?

”Räikeimpinä ongelmina näyttäytyvät varmaan nykyinen translaki ja intersukupuolisten ihmisten hoitokäytännöt”, vastaa Horsma.

Nykyiseen translakiin sisältyy esimerkiksi vaatimus lisääntymis­kyvyttömyydestä, minkä on katsottu loukkaavan trans­sukupuolisten ihmisten oikeuksia.

Huolestuttavaa on Horsman mukaan myös se, kuinka moni sateenkaari­nuori kohtaa niin kouluissa kuin omissa kodeissaankin syrjintää ja väkivaltaa.

”Tiedetään esimerkiksi, että sateenkaari­nuorilla on tilastollisesti moninkertainen riski mielenterveys­ongelmiin suhteessa muihin nuoriin, koska yhteiskunnan rakenteet ovat todella syrjiviä ja ulos­jättäviä”

Horsman mukaan Suomessa on jo voimassa hyvät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait, mutta niiden toteutumisessa on ongelmia. Ongelmien rinnalla hän näkee kuitenkin myös kehitystä.

”Uskon, että voidaan vuosikymmenen päästä katsoa taaksepäin ja ajatella, että onneksi olemme saaneet murrettua niitä rakenteita ja toimintamalleja, jotka ovat jättäneet ison osan ihmistä ulos.”

Artikkelin lähteinä on käytetty Helsingin Sanomien arkistoa sekä Setan verkkosivustoa.

Helsingin Sanomat on Helsinki Pride -yhteisön virallinen yhteistyökumppani.