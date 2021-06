Yleensä lapset pääsevät siirtymään joukkueesta toiseen pelikauden aikana. Nyt helsinkiläis­joukkue vetoaa Palloliiton sääntöön.

13-vuotias Omar on pelannut jalka­palloa viisivuotiaasta asti. Tänä kesänä hän ei pääse pelaamaan Helsinki Cupiin eikä mihinkään Palloliiton alaiseen sarjapeliin.

Omar käy treenaamassa Hongan joukkueessa, mutta peleihin hänellä ei ole lupaa osallistua. Hänen edellinen seuransa Helsinki City Football Academy (HCFA) ei vapauta häntä pelaaja­sopimuksesta

”Tuntuu pahalta, sillä olen pelannut Hesa Cupissa viisivuotiaasta asti, enkä ole missanut yhtään matsia. En haluaisi missata Hesa Cupia, Omar kertoo.

Saman poikkeuksellisen tilanteen edessä on Omarin lisäksi neljä hänen entisen joukkueensa pelaajaa. HCFA on ilmoittanut, ettei vapauta poikia sopimuksesta.

Suomen Palloliiton kilpailutoimen­johtajan Pekka Soinin mukaan tämän­kaltainen tilanne on hyvin harvinainen.

”On todella poikkeuksellista, että seurat eivät löydä yhteistä säveltä alaikäisten siirroissa”, Soini sanoo.

Yleensä seurat ajattelevat nuorten lasten ja perheiden parasta eivätkä vetoa pelaaja­sopimuksiin. Palloliiton Soinin mukaan liiton säännöt ovat selkeät ja siirtoon vaaditaan edellisen seuran suostumus.

Omar siis joutuu istumaan kentän laidalla eikä pääse pelaamaan ennen marraskuun puoliväliä. Marraskuussa avautuu alasarjojen pelaajien avoin siirtoaika.

Vapaalla siirtoajalla on pyritty turvaamaan nuorten pelaajien mahdollisuudet vaihtaa seuraa vaikkapa oman tason mukaan. Toisaalta joukkue pystyy varmistumaan riittävät resurssit sarja­kaudelle, niin etteivät pelaajat lähde kesken kauden toisiin joukkueisiin.

”Sääntö on olemassa ennen kaikkea pienempien seurojen toiminta­edellytysten turvaamiseksi”, Soini sanoo.

Siirtoajan ulkopuolella alle 12-vuotiaat ja yli 35-vuotiaat voivat siirtyä ilman lähtevän seuran suostumusta.

Jalkapallon Pelaajayhdistyksen toiminnan­johtaja Markus Juhola kertoo, että käytännössä myös yli 12-vuotiaat ovat päässeet siirtymään joukkueesta toiseen.

”Nämä ovat vaikeita asioita, sillä alle 15-vuotiaan kanssa ei voi tehdä työsopimusta. Ennen kaikkea vanhemmilla pitää olla oikeus vedota lapsen kasvuun ja kehitykseen lasta koskevissa päätöksissä”, Juhola sanoo.

Urheilijan oikeusturvalautakunnan tämän­vuotisessa päätöksessä käsitellään alaikäisten salibandyn pelaajien seuran­vaihtoa siirtoajan ulkopuolella. Lautakunta myönsi siirron, jonka Salibandy­liitto oli estänyt.

Lautakunta korosti päätöksessään YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen kohtaa, jossa painotetaan lasten oikeutta osallistua vapaasti vapaa-ajan urheilu­toimintaan.

”Junioriurheilijoiden kohdalla tulisi viimeiseen saakka pidättäytyä sellaisista käytännön toimista, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan harrastaa ja osallistua kilpa­urheiluun heidän haluamallaan tavalla”, päätöksessä sanotaan.

Omar halusi pois edellisestä joukkueestaan, sillä treeneissä kävi niin vähän poikia. Hänen piti kiirehtiä treeneihin Matinkylästä Vuosaareen.

”Joukkueen henki ei ollut enää sama, ja mulla oli aina kiire treeneihin”, Omar kertoo.

Omarin äiti on viiden lapsen yksin­huoltaja, joten Omarin jalkapallo­harrastukseen liittyvät asia on perheessä sovittu isosisko Manaal Ismaelin vastuulle. Siskolla on kova huoli veljen hyvin­voinnista.

”Tilanne on vaikuttanut Omarin arkeen. Hän on ollut aina iloinen poika, ilon tuoja, mutta nyt hän on muuttunut vähä­sanaiseksi”, Ismael harmittelee.

Isosisko puhuu siitä, miten merkittävää jalkapallo on Omarin elämässä.

”On tosi tärkeä saada työnnettyä lasta eteenpäin, ettei hän putoaisi yhteiskunnassa”, Ismael sanoo.

Miksi samasta joukkueesta lähti useita pelaajia kevään aikana?

Esimerkiksi Heidi Haarman Kevin-poika lähti keväällä HCFA:sta.

”Olimme aluksi tosi tyytyväisiä valmennukseen ja joukkueeseen. Meidän sydän oli pienen joukkueen ja seuran puolella”, Haarma kertoo.

Syksyllä joukkueesta tippui pelaajia pois. Uusien pelaajien myötä taso alkoi kärsiä. Treenien taso laski, eivätkä parempi­tasoiset pojat saaneet enää tasoaan vastaavaa treenausta. Haarmat päättivät kuitenkin jatkaa joukkueessa.

”Seura lupasi, että irtisanoutuminen ja siirto ovat mahdollista siirto­ikkunan ulkopuolella, jos vain maksamme kahden kuukauden maksut, joilla turvataan seuran budjetti ja toiminta”, Haarma kertoo.

Tämä lupaus ei pitänyt, kun Kevin päätti vaihtaa keväällä seuraa. Viime viikolla tuli tieto Helsinki Cupiin osallistumisen estämisestä. Haarman mukaan se oli jo kiusaamista.

”Se meni minun kipu­kynnykseni yli, sillä pelaamisen epäämisellä ei ole mitään tekemistä joukkueen kasassa pysymisen turvaamisen kanssa”, Haarma sanoo.

Palloliitto toivoo, että poikien nykyiset seurat ja HCFA saisivat asian ratkaistua neuvottelemalla. Pekka Soini sanoo, että asia voi tulla viime kädessä liiton kilpailu­työryhmän ja jopa hallituksen käsittelyyn.

Umpisolmun aukaiseminen näyttää haastavalta. Pelaaja­yhdistyksen Juhola oli yhteydessä HCFA:n vastuu­valmentajaan, mutta hänelle lyötiin luuri korvaan.

HS soitti vastuuvalmentajalle, joka pyysi kysymykset sähköpostitse. HS kysyi sähköpostitse muun muassa, miksi joukkue ei ole myöntänyt siirtolupaa 13-vuotiaille pelaajille. HS ei saanut vastauksia kysymyksiin.

Pelaajat menettivät korona­vuoden takia yhden pelikauden. Heidi Haarma puntaroi, mitä tapahtuu, kun koulu alkaa syksyllä.

”Tilanteen vaikutus henkiseen puoleen huolestuttaa, eli mitä asia tulee tekemään pojille. Ei tämän ikäisten tarvitse maistaa aikuisten kieroutunutta todellisuutta”, Haarma sanoo.