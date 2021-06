Koronarokotustodistuksissa ilmennyt virheellisiä tietoja, jotka voivat vaikeuttaa matkustamista – Kelan mukaan kyse on inhimillisistä virheistä

Rokotustodistusten virheellisistä kirjauksista pitää ilmoittaa rokotteen antaneeseen terveydenhuollon yksikköön.

KORONAROKOTUSTODISTUKSISSA on ilmennyt virheellisiä kirjauksia, jotka saattavat vaikeuttaa matkustamista ulkomaille.

Tänään tiistaina Suomessa otettiin käyttöön EU:n koronarokotustodistus. Toukokuun lopulla käyttöön otettu kansallinen todistus päivittyy yhteensopivaksi EU-todistuksen kanssa.

Rokotustodistuksen saa Omakanta-palvelusta. Todistuksessa näkyy tieto viimeisimmästä rokotteesta sekä annoksen järjestysnumero.

Jos henkilö on saanut kahta eri rokotetta, todistuksessa mainitaan vain toisena saatu rokote.

Helsingin Sanomien tiedossa on tapaus, jossa henkilö on saanut kaksi rokoteannosta, mutta järjestysnumeron kohdalla lukee virheellisesti, että henkilö olisi saanut vasta yhden annoksen.

Kanta-palveluiden liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kelasta kertoo, että kyseessä on kirjausvirhe.

”Tällaisista tapauksista pitäisi olla yhteydessä siihen terveydenhuollon toimijaan, josta rokote on saatu. Se voi olla oma kunta tai vaikkapa työterveyshuolto.”

Terveydenhuollon yksikkö voi tehdä korjauksen kirjaukseen, jonka pohjalta todistus muodostetaan.

Holmroosin mukaan Kelaan on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja virheellisiin kirjauksiin liittyen. Hänen mukaansa kyse on inhimillisistä virheistä, jotka liittyvät enimmäkseen tapauksiin, joissa henkilö on saanut kahta eri rokotetta.

”Varsinkin alussa saattoi olla jonkin verran sekaannusta terveydenhuollossa siinä, kuinka reagoidaan tilanteeseen, kun on jouduttu vaihtamaan rokotevalmistetta.”

KEVÄÄLLÄ päätettiin, että alle 65-vuotiaat, jotka olivat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen Astra Zenecan rokotteella, saavat toisen rokoteannoksen mrna-rokotteella.

Syynä oli rokotteessa ilmennyt harvinainen aivolaskimotukosten riski. Suomessa käytössä olevista koronarokotevalmisteista Moderna ja Pfizerin ja Biontechin Comirnaty ovat mrna-rokotteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että tällä hetkellä kahta eri rokotetta Suomessa on saanut 126 850 henkilöä. Luvussa ovat mukana kaikki kuusi mahdollista eri yhdistelmää, joita Suomessa käytössä olevilla rokotteilla voi olla.

EU-TODISTUS on tarpeen matkustaessa, sillä todistusta voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Matkustaminen voi vaikeutua, jos rokotustodistuksessa lukee virheellisesti tieto ainoastaan yhdestä annoksesta.

Eri maiden ohjeistukset ja vaatimukset matkailijoille vaihtelevat ja ne voivat muuttua nopeasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) erityisasiantuntija Tove Ruokoja kertoo, että tällä hetkellä kaksi rokoteannosta vaativia maita ovat muun muassa Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Kreikka, Latvia, Puola, Saksa, Sveitsi, Ruotsi ja Tanska.

Yksi rokote riittää tällä hetkellä Italiassa, Itävallassa ja Kroatiassa. Näissä maissa on eri säännöt sen suhteen, kuinka monta vuorokautta rokotteen ottamisesta on pitänyt kulua.

”Sitten on vielä paljon sellaisia maita, joiden kohdalla ei ole vielä tietoa, miten ne suhtautuvat rokotuksiin.”