Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen painottaa sananvapauden merkitystä. Mutta kun hän nostaa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, hän yleensä voittaa jutun.

”Eikö kaikkia Al-holin leirillä olevia ihmisiä nyt vaan vois ampua.”

Näin kyseli Facebook-sivuillaan varsinais­suomalainen mies joulukuussa 2019.

Pian mies sai selittää kirjoitustaan poliisille. Häntä epäiltiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Huhtikuussa 2021 valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti, että syytettä ei nosteta, koska rikosta ei ollut tapahtunut.

Vaikka mies oli vetänyt mutkat suoriksi ja luokitellut kaikki Syyrian al-Holin leirillä olevat ihmiset terroristeiksi, kyseessä ei ollut kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Syynä oli se, että miehen kirjoitus kohdistui leirillä oleviin vankeihin.

”Vankeja sinänsä ei voida pitää rangaistus­säännöksessä tarkoitettuna syrjinnältä suojaa nauttivana vähemmistö­ryhmänä”, Toiviainen päätti.

Toiviaisen mainitsemassa rangaistus­säännöksessä suojataan kiihottamiselta, joka tapahtuu rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn perusteella.

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voidaan tuomita, jos levittää yleisön keskuuteen uhkaavia, panettelevia tai solvaavia viestejä näistä ryhmistä. Rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Törkeästä tekomuodosta tuomitaan aina vankeutta, joka on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Törkeästä teosta on kyse, jos viestissä houkutellaan murhaan, joukko­tuhontaan tai vastaavaan.

Törkeästä tekomuodosta ei ole koskaan nostettu syytettä. Säännös lisättiin rikoslakiin vuonna 2011.

Al-Holin leirillä asuvien ampumisella hekumoinut mies oli yksi monista, jotka selvisivät ilman syytteitä varsin provosoivista kirjoituksista.

Välillä kuulee sanottavan, että mitään ei enää saa sanoa. Tilastojen valossa väite näyttää perusteettomalta. Valtakunnansyyttäjä on tehnyt lähes joka vuosi enemmän päätöksiä esitutkinnan rajoittamisesta – eli lopettamisesta – ja syyttämättä jättämisestä kuin nostanut syytteitä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Valtakunnansyyttäjällä on yksinoikeus päättää, nostetaanko syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Poikkeuksellinen syytejärjestely johtuu siitä, että kyse on sananvapauteen kohdistuvasta rajoituksesta.

Toiviaisen mielestä on hyvä, että asiat on keskitetty valtakunnansyyttäjälle. Muuten olisi vaarana, että syyttäjien linja olisi epäyhtenäinen.

Vielä muutama vuosi sitten tapauksia oli vuosittain vain kourallinen ja tämä olisi lisännyt hajonnan riskiä, Toiviainen arvioi.

Tapausten määrä oli huipussaan vuosina 2017–2019. Tämä johtui Toiviaisen mukaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin runsas turvapaikanhakijoiden määrä vuonna 2015 kärjisti keskustelua. Lisäksi Helsingin poliisissa toimi vuoden 2017 alusta noin vuoden näitä asioita tutkiva erillinen kymmenhenkinen ryhmä.

Toiviaisen mielestä yksi rajanvedoista koskee sitä, mikä on lainkohdassa tarkoitettu suojattava ryhmä.

Pohdinta näkyy päätöksissä, jotka liittyivät Facebookin maahanmuuttovastaisessa ryhmässä ”Piikki kiinni ja elintasopakolaiset pois Suomesta” käytyyn kärjekkääseen keskusteluun. Se poiki kokonaisen esitutkintojen sarjan.

Ryhmässä oli muun muassa jaettu MV-lehden julkaisu, jonka mukaan ”Suomesta Irakiin palautettavat maahantunkeutujat käyttäytyvät kuin elukat”.

Eteläsuomalainen mies oli kommentoinut: ”No elukoitahan ne on.”

Nainen Pohjanmaalta puolestaan kehotti pistämään palautettavat rahtikoneeseen: ”miks niitä pitääkään ihmisien joukos pistää lenteleen”.

Nainen lisäsi, ettei haittaisi, vaikka lentokoneen ”lentorata jäis lyhyeksi ja törmäis hki. eduskuntatalon seinään”.

” Toinen yleinen peruste syyttämättä jättämiselle on teon vähäisyys.

Toiviainen päätti jättää syytteen nostamatta, koska kirjoitusten kohteena ei ollut lainkohdassa tarkoitettu ryhmä.

”Tunnusmerkistön mukaan rangaistus­säännös ei anna suojaa jokaiselle sinänsä rajattavissa olevalle ryhmälle ihmisiä, vaan ainoastaan sellaisille ryhmille, joita voidaan määritellä säännöksessä mainittujen ominaisuuksien perusteella”, Toiviainen painotti päätöksissään.

Hänen mukaansa näille perusteille on yhteistä se, että ne liittyvät tyypillisesti ihmisen synnynnäisiin tai tahdosta riippumattomiin ominaisuuksiin. Synnynnäisiä ominaisuuksia ovat vaikkapa ihonväri ja etninen alkuperä, tahdosta riippumaton taas esimerkiksi vammaisuus.

Päätöksissä korostetaan, että rikos­oikeudellisen laillisuus­periaatteen takia säännöstä ei voida laajentaa koskemaan muita kuin lainkohdassa mainituin perustein määräytyviä suojeltavia ryhmiä.

Näissä tapauksissa kommentointi koski Suomesta palautettavia ulkomaalaisia eikä se ole laissa tarkoitettu ryhmä, Toiviainen päätti.

Ihmisen nimittely elukaksi voi kyllä tulla rangaistavaksi vaikkapa kunnian­loukkauksena, mutta nyt ei ollut kyse siitä.

Toinen yleinen peruste syyttämättä jättämiselle on teon vähäisyys.

Samassa maahanmuuttovastaisessa Facebook-ryhmässä eräs nainen kommentoi uutista siitä, että ulkoministeriö oli karhuamassa Somaliliiton jäsenjärjestöiltä takaisin noin 17 000:ta euroa.

”Eikö jo hälytyskellot ala soida , lähettäkää jokainen somali maaha mistä ovat tulleetkin! Eivät ole tulleet tekemään töitä ! Varastavat .tappelevat .raiskaavat! Käyttäytyvät kuin rosvot no rosvojahan he ovatkin”, nainen kirjoitti.

Toiviaisen mielestä syytekynnys ylittyi, koska nainen nimitti somaleja rosvoiksi ja vahvasti yleistäen väitti, etteivät he tee töitä vaan syyllistyvät rikoksiin.

Nainen myönsi esitutkinnassa kommentin sopimattomaksi ja poistui itse ryhmästä.

Toiviainen päätyi siihen, että kyse oli yhdestä harkitsemattomasta lausumasta.

”Kritiikki olisi voitu esittää ilman, että samalla solvataan ja panetellaan somaleja kansan­ryhmänä, ja siksi sallitun ilmaisun­vapauden rajat on tapauksessa ylitetty.”

Toiviainen arvioi kuitenkin teon vähäiseksi sakkorikokseksi, joten syytettä ei nostettu.

Toiviaisen mukaan rikoksen rajan ylittämisen huomaa yleensä helposti. Vaikeimmat pohdinnat liittyvätkin teon vähäisyyteen.

Korkeimman oikeuden mukaan rangaistavuus edellyttää, että teolla on ollut vähäistä enemmän vaikuttavuutta.

Tämän takia Toiviainen ei vie käräjille vähäisinä pidettäviä asioita. Syyttäjän on otettava huomioon niin rangaistusta koventavat kuin sitä alentavatkin perusteet.

Arvioinnissa Toiviainen ottaa huomioon muun muassa sen, mitä henkilö kuulustelussaan kertoo motiiveistaan, kuinka suuri yleisö viestillä on ollut ja miten kauan se on ollut yleisön saatavilla.

”Vähäisyysarviointi on aina tapauskohtaista, eikä esimerkiksi teon katuminen automaattisesti johda siihen, että tekoa pidettäisiin vähäisenä.”

Myös yleisön suuruus vaikuttaa siihen, kuinka helposti syyte nousee. Laajasti seurattu poliitikko voi siksi päätyä käräjille helpommin kuin tavis, jolla on sosiaalisessa mediassa vain muutama seuraaja.

Laissa ei ole tarkkaan määritelty, kuinka monta ihmistä muodostaa laissa tarkoitetun yleisön. Oikeuskirjallisuudessa raja on asettunut noin 20 ihmiseen, Toiviainen toteaa.

Kun Toiviainen päättää nostaa syytteen, syytetty voi olla melko varma siitä, että hänelle käy tuomioistuimessa huonosti.

Syyttäjän voittoprosentti kiihottamisjutuissa on lähes sata. Jos syyttäjä on arvioinut, että jonkin asian sanominen on rikollista, se yleensä on rikollista myös tuomioistuimen mielestä.

Harvinainen poikkeus oli syyte, jossa perussuomalaisiin kuulunut nainen julkaisi Facebookissa ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja äänestyskehotuksen, joka syyttäjän mielestä solvasi islaminuskoisia.

Viestissä oli kuva burkaan pukeutuneista naisista ja kysymys, halutaanko Suomen näyttävän sellaiselta.

Oikeus piti mahdollisena, että nainen oli kertomansa mukaan vastustanut burkia parantaakseen tasa-arvoa. Kyse ei siis ollut muslimien syrjinnästä.

” ”Meillä kaikilla on oikeus olla tulematta syrjityiksi.”

Viekö syyttäjä käräjille vain takuuvarmoja voittojuttuja, jos jokseenkin kaikki nostetut syytteet ovat menneet läpi?

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mielestä ei.

”Syyttäjän ei pidä viedä tuomioistuimeen sellaista asiaa, joka ei todennäköisesti siellä menesty tai johda seuraamukseen. Vähäisyyden raja on hankalin mietittävä, ja joka kerran sen kyllä ihan huolella miettii. Syyttämättä­jättämis­päätökset eivät ole menneet vauhdilla nenän edestä.”

Sananvapausasioissa vaikeinta on vetää raja kielletyn ja sallitun puheen välillä.

Toiviainen painottaa sananvapauden suojelun tärkeyttä. Sen ydinaluetta on poliittinen mielipiteenilmaisu.

Vallanpitäjät pääsevät yleensä ääneen, Toiviainen huomauttaa. Sen takia myös opposition ja muiden yhteiskunnallisten äänenpainojen täytyy päästä näkyviin.

Edes poliittisessa mielipiteenilmaisussa ei silti ole oikeutta loukata jonkin ryhmän ihmisarvoa, Toiviainen toteaa.

Vallanpitäjien arvostelu on sallittua. Poliittisessa kontekstissa voi ilmaista asioita kärjekkäästi, provosoivasti ja jopa loukkaavasti, eikä se ole rangaistavaa.

”Saa olla vihainen ja puhua vihaisesti, mutta on eri asia, kun puututaan siihen loukkaamattomaan ihmisarvoon, joka meillä kaikilla on. Meillä kaikilla on oikeus olla tulematta syrjityiksi.”