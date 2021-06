Euroopan komissio ilmoitti alkuvuodesta EU:n yhteiseksi tavoitteeksi, että kesään mennessä unionin aikuisväestöstä olisi rokotettu 70 prosenttia. Juhlallinen hetki, kun HS:n laskuriin olisivat vihdoin ilmestyneet luvut 7 ja 0, jäi nyt väliin.

Kevään ajan Suomessa on seurattu silmä kovana rokotettujen yli 16-vuotiaiden määrää. Myös Helsingin Sanomilla on ollut tammikuusta asti etusivullaan laskuri, joka on kertonut koronavirus­rokotteen saaneiden yli 16-vuotiaiden suomalaisten määrän.

HS:n koronagrafiikoiden lähde on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vielä maanantaina THL:n raportoimien lukujen perusteella laskuri näytti lähes 70 prosenttia. Tiistain luku oli 55,4 prosenttia – koko väestöstä.

Miksi THL muutti raportointi­tapaansa?

Muutoksen syy on THL:n viime viikolla antama suositus: sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronaviruksen aiheuttaman taudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset Suomessa voidaan aloittaa.

”THL:n teknisessä rajapinnassa varmistauduttiin tähän muutokseen varmistamalla, että myös alle 16-vuotiaiden rokotukset näkyvät oikein raportoinnissamme”, kertoo tilastotutkija Petteri Mäntymaa THL:stä.

12–15-vuotiaiden tiedot ilmoitetaan ikäryhmässä 12–19-vuotiaat. Mäntymaa ei myöskään kommentoi mahdollista jo rokotettujen riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden määrää.

”Tämä on hyvin sensitiivinen ryhmä. Emme halua eritellä heitä tilastollisesti tietosuojan takia”, Mäntymaa sanoo.

Nyt myös HS:n päivittäin päivittyvä grafiikka kertoo tarkat ikäryhmäkohtaiset rokotusprosentit 12–19-vuotiaiden ryhmässä. Lisäksi laskuri ottaa huomioon ikäryhmän 0–11.

Miksi raportointitapaa muutettiin juuri nyt, kun tavoite on Suomen osalta niin lähellä, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio?

”THL antaa kokonaistietoa rokotekattavuudesta Suomessa. 70 prosenttia ei ole THL:n tavoite, vaan EU:n poliittinen tavoite”, Kontio sanoo.

Juhlallinen hetki, kun HS:n laskuriin olisi vihdoin ilmestynyt luvut 7 ja 0, jäi nyt väliin. Myös Kontio myöntää sen olevan hieman harmillista.

Toisaalta, mitä lukema olisi meille kertonut?

Alun perin EU arvioi, että 70 prosentin aikuisväestön kattavuus riittäisi takaamaan laumasuojan. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan se ei kuitenkaan riitä.

Kontion mukaan on vaikea sanoa, millaista rokotekattavuutta koronaviruksen laumasuoja edellyttää, sillä virustyypeissä ja niiden tartuttavuudessa on eroja. Myös rokotteiden tehokkuudessa eri variantteja vastaan on eroavaisuuksia.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek totesi kesäkuun alussa Ylen A-studiossa näyttävän siltä, että koronaviruksen laumasuoja edellyttäisi yli 80 prosentin, jopa lähemmäs 85 prosentin rokotuskattavuutta.

Kontion mukaan kattavuutta parempia mittareita ovatkin sairaalahoidon tarve ja tautitapausten määrä. Suomessa kehitys on ollut molempien osalta viime viikot suotuisa.

”Jos ajatellaan, että meillä on nyt valtaosa yli 75-vuotiaista saanut kaksi annosta rokotetta ja riskiryhmäläiset saavat heinäkuun aikana toiset annoksensa, se merkitsee sairaalahoitoa vaativien tapausmäärien vähenemistä”, hän sanoo.

”Ja kun haavoittuvimmat on suojattu, ja kesän mittaan myös 50-vuotiaat saavat toiset annoksensa, niin kyllä sillä on vaikutusta tautitapausten määrään ja viruksen kiertoon.”

THL on laskenut, että 80 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä saisi ensimmäisen koronarokotteen heinäkuun loppuun mennessä.