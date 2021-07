Henri ja Taru ovat kävelleet Pokémon Go -pelin ansiosta yhteensä yli 44 000 kilometriä – Mobiilipelaamisen suurin ilmiö täyttää viisi vuotta

Pokémon Go menestyi odotuksista huolimatta koronavuonna.

Henri Heikkinen nousi helmikuussa ensimmäisenä turkulaisena Pokémon Go -pelin maksimitasolle 50. Taru Hakala pääsi samalle tasolle kuukauden myöhemmin.

”Onix ilmestyi Honkapirtin taakse”, huusin kymmenille tuntemattomille Turun Ruissalossa viisi vuotta sitten.

Olin perheeni kanssa metsästämässä pokémoneja. Onix, kivikäärmepokémon, oli ilmestynyt kaupungin ehkä parhaalle jahtipaikalle.

Helsingissä vastaava jahtiympäristö oli Suomenlinnassa.

Meidän lisäksemme Honkapirtin ympäristössä oli elokuisena iltana satakunta muuta Pokémon Go -mobiilipelin pelaajaa. Kymmenet pelaajat juoksivat nappaamaan kivikäärmettä.

”Kiitti vinkistä”, moni huikkasi.

Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys jäivät kesästä 2016 vahvasti muistoihin. Heinäkuussa julkaistu Pokémon Go -peli mullisti mobiilipelaamisen ja koko pelimaailman.

”Vaikka nyt julkaistava peli olisi miten hieno ja siisti, samaa ilmiötä on vaikea enää toistaa”, sanoo Turun yliopiston pelitutkija Samuli Laato (Pokémon Go -tasolla 46). Hän on tutkinut laajalti paikkatietoihin pohjautuvia pelejä.

Pelin kehittänyt Niantic jalosti sen paikkatietoihin perustuvan pelitekniikan aiemmasta Ingress-pelistään. Peli tavoitti paljon sellaisia pelaajia, jotka eivät olleet koskaan ennen pelanneet mobiilipelejä.

”Pelin uutuusarvo oli se, että pelatessa löysi oman kotikaupunkinsa uudelleen. Peli vei sellaisiin paikkoihin, joissa ei ollut kävellyt ennen”, Laato sanoo.

Pelaaminen näkyi niin katukuvassa kuin mediassakin, sillä Pokémonista kirjoitettiin kymmeniä uutisjuttuja. Seurakunnat tarjosivat pelaajille kuumina päivinä mehua.

Alla uutisotsikoita julkaisuvuodelta.

Paraislainen silmätautien erikoislääkäri Taru Hakala (taso 50) kävelee Pokémon Go -pelin vuoksi viikoittain 140–170 kilometriä.

”Olen himoliikkuja ja kävin aiemmin kaiken maailman jumpissa. Pariin vuoteen en ole tarvinnut muuta liikuntaa kuin tämän pelin.”

Hakala alkoi pelata kevättalvella 2017 sen jälkeen kun oli katsellut nuorten poikiensa pelaamista.

”Sanoinkin nopeasti, että äiti on nyt aivan hurahtanut”, hän kertoo nauraen.

Pokémon-hahmot eivät olleet Hakalalle tuttuja entuudestaan muualta kuin lastenohjelmista.

Taru Hakala seisoo varjo-Metagross-pokémonin rinnalla. Kuva on otettu lisätyn todellisuuden (ar) avulla.

Turkulainen geologian opiskelija Henri Heikkinen (tasolla 50) taas on pitkäaikainen Pokémon-fani.

Hän latasi mobiilipelin jo ennen sen julkaisupäivää Suomessa hakemalla pelin pakettitiedoston Android-puhelimelleen.

Suomessa oli 2000-luvun taitteessa Pokémon-buumi. Se takasi, että nuoret aikuiset innostuivat Heikkisen tapaan Pokémon Go -pelistä ja mobiilipelaamisesta – varsinkin kun pelissä oli aluksi pokémonien ensimmäinen sukupolvi, jossa oli mukana tutuimmat hahmot, kuten Pikachu ja Dragonite.

”Minulle liikkuminen on ollut pelaamisessa vähän kuin bonusta”, Heikkinen sanoo.

Sekä Hakala että Heikkinen ovat kävelleet Pokémon Go -pelin yhteydessä yli 22 000 kilometriä.

Heikkinen ja Hakala eivät ole tavanomaisia pelaajia. Nykyiselle maksimitasolle 50 päästäkseen pelissä pitää kerätä 176 miljoonaa kokemuspistettä. Aiemmin korkein taso oli 40, johon pääsi 20 miljoonan pisteen jälkeen.

Henri Heikkinen Scizor-pokémoninsa vieressä. Kuva on otettu lisätyn todellisuuden (ar) avulla.

Julkaisuvuoden loppupuolella Pokémon Go hävisi vähitellen katukuvasta ja uutis­otsikoista. Huippu­kuukausina sitä pelasi noin 250 miljoonaa ihmistä. Loppu­vuonna pelaajien määrä oli pienentynyt noin 50 miljoonaan.

Pelitutkija Samuli Laato kertoo, että moni lopetti turhauduttuaan pelin alkuaikojen epävakauteen.

”Peli saattoi kaatua juuri kun oli sieppaamassa harvinaista pokémonia. Sitten tuli tietenkin syksy ja ilmat kylmenivät.”

Minä lopetin pelaamisen joulukuussa 2016. Silloin sain kokoelmani täyteen, kun Chansey-munapokémon kuoriutui pelissä haudutettavasta munasta. Ajattelin, että tämän tavoitteen saavuttaminen riittää minulle.

Pelaajakato näkyi Nianticin tienesteissä. Julkaisuvuonna peli tuotti noin 800 miljoonaa dollaria, mutta seuraavana vuonna tuotot putosivat alle 600 miljoonaan dollariin.

Peli ei kuitenkaan kadonnut, vaan Niantic lisäsi siihen toiminnallisuuksia ja ennen kaikkea uusia pokémoneja.

Nyt pelissä voi tavoitella noin seitsemääsataa eri hahmoa. Lisäksi tavoiteltavana on niiden harvinaisia kiiltäviä (shiny) muotoja.

”Peliin on onnistuttu lisäämään peli­mekaniikkoja, joista ihmiset nauttivat ja ovat valmiit maksamaan”, Laato sanoo.

Ehkä merkittävin muutos oli pokémonien ilmestyminen eri puolille arkea.

Aloitusvuonna pokémoneja piti etsiä niiden ominaisuuksien mukaan: esimerkiksi vesipokémoneja löytyi vesistöjen läheltä.

Kun pelaaminen siirtyi paljolti muun muassa työmatkoille, pokémoneja alkoi ilmestyä satunnaisemmin ja erityisten tapahtumien yhteydessä. Näiden tapahtumien aikana voi saada kiinni arjessa hyvin harvinaisia pokémoneja.

Koronavuosi houkutteli peliin uusia pelaajia. Viime vuonna kuukausittaisten pelaajien määrä kasvoi noin 150 miljoonaan.

Myös minä aloitin pelaamisen uudelleen, mutta tasolta yksi, sillä olin antanut edellisen hahmoni lapselleni.

Äkkiseltään saattaisi ajatella, että peli, jossa pitää kokoontua yhteen pelaamaan, ei voi menestyä pandemia-aikana. Niantic teki kuitenkin peliin onnistuneita muutoksia ja lanseerasi muun muassa etäraidipassit, joilla voi osallistua jättipokémonin vastaisiin taisteluihin eli raideihin.

Aiemmin pelaajien piti olla fyysisesti läsnä, kun he taistelivat yhdessä jättipokémonia vastaan. Etäpassin avulla vaikkapa Japanissa järjestettävään taisteluun pystyy osallistumaan kutsuttuna turkulaiselta kotisohvalta.

Etäpassit ovat olleet Nianticille menestys. Peli tuotti viime vuonna 1,23 miljardia dollaria.

Henri Heikkinen ja Taru Hakala osallistuvat aktiivisesti turkulaisen Pokémon-ryhmän toimintaan.

Vaikka Pokémon Go on mahdollista ladata ilmaiseksi, iso osa pelaajista käyttää siihen rahaa. Julkaisuvuoden rahankäyttöä selvittäneen suomalaistutkimuksen mukaan niin teki noin 40 prosenttia pelaajista.

Itse olen käyttänyt vuoden aikana peliin noin sata euroa ja nousin juuri tasolle 43. Hakalan ja Heikkisen käyttämät summat ovat luonnollisesti suuremmat. Hakala arvioi, että hän käyttää noin 15 euroa viikossa.

”Kun minulla ei ole muita rahaa vieviä harrastuksia, olen ajatellut, että miksi en saisi käyttää rahaa harrastukseen, josta nautin näin paljon.”

Hän kertoo, että pelissä näkyy myös ongelmapelaamista ja muutamat pelaajat käyttävät pelaamiseen rahaa selvästi yli varojensa.

”Toisaalta aktiivipelaajissa on myös sellaisia, jotka eivät ole käyttäneet vuosien aikana peliin yhtään euroa.”

Pokémon-pelaajien pitää suunnitella arkeaan pelin tapahtumien mukaan. Kesän kohokohta on heinäkuun puolivälissä järjestettävä kaksipäiväinen Go Fest.

Hakala on lähdössä silloin perheensä kanssa Helsinkiin. Aviomies ja vanhin lapsi keksivät muuta tekemistä sillä aikaa kun Hakala jahtaa nuorempien kanssa pokémoneja.

Heikkisellä on Go Festin ajaksi jo toista kertaa varattuna hotellihuone Helsingistä Museonpuiston liepeiltä. Puistossa on ehkä maan parhaat jahtimaastot.

Pelaaminen on edelleen voimakkaan yhteisöllistä. Heikkinen ja Hakala ovat samassa turkulaisessa Pokémon-ryhmässä, ja ryhmän jäsenille lähetetään kutsuja raideihin Whatsappissa ja Telegramissa.

Kun Heikkinen nousi helmikuussa ensimmäisenä turkulaisena tasolle 50, muut pelaajat seurasivat viime hetkiä suoratoistona. Viimeisenä tehtävänä ennen tason nousua oli heittää tuhat erinomaista sieppausheittoa.

”Heittelin niitä sitten aamuyöllä 15 asteen pakkasessa”, Heikkinen muistelee.

Peli ei pääty maksimitasolla, vaan pelaajalla on saavutettavanaan valtavasti erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi Hakala on nyt tavoittelemassa vaikeinta platinamitalia. Hänen pitää saada 200 pokémonia best buddy -tasolle. Tämä tarkoittaa määrätietoista kävelemistä ja pelaamista kuukausien ajan.

”Nyt best buddyja on jo koossa 150”, Hakala kehaisee.

Pelin suolana ovat omat saavutukset ja niistä kertominen. Haastattelun lopuksi vertailemme Pokémon-kokoelmiamme. Niiden tasoero on huima.

Minä olen siepannut noin 27 000 pokémonia. Hakala on siepannut 220 000 pokémonia ja Heikkinen 600 000.

Vaikka olemme pelissä valovuosien päässä toisistamme, meitä yhdistää ylpeys omista sieppauksista. Sain pari päivää aiemmin harvinaisen kimaltavan Snorlaxin. Käy ilmi, että myös Taru Hakala oli juuri napannut sellaisen.

Vertailemme harvinaisuuksiamme molemmat yhtä polleina.

Alla kimaltava Snorlax.