Raskaamman rangaistuksen saanut kolmikymppinen mies tuomittiin yli 160 syytekohdasta. Oikeuden mukaan hän oli muun muassa syyllistynyt 14-vuotiaan vapaudenriistoon ja vainoamiseen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina miehen ja naisen vuosiksi vankeuteen kymmenien lasten salakuvaamisesta ja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Koska kyseessä on seksuaalirikosasia, käräjäoikeuden tuomio on suurelta osin salattu. Tuomiosta annetusta julkisesta selosteesta ei selviä 32-vuotiaan miehen ja 26-vuotiaan naisen suhteen laatu, mutta heillä on sama sukunimi.

Käräjäoikeuden mukaan kaksikko oli tehnyt yhdessä suunnitelman kuvata lapsia uimahallien pukuhuoneissa. Kuvaamisen teki nainen kännykän videokameralla.

Oikeuden mukaan nainen salakuvasi noin yhdeksän kuukauden aikana yli sataa alle 16-vuotiasta lasta. Uhreista 50 saatiin tunnistettua tallenteilta. Heistä nuorin oli viisivuotias. Tältä osin kaksikko tuomittiin kymmenistä salakatseluista ja lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Oikeuden mukaan heidän hallustaan löydettiin yhteensä noin 1 800 kuvaa, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta.

Käräjäoikeus tuomitsi kaksikon myös törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Oikeuden mukaan he olivat olleet sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan lapsen kanssa.

Lisäksi mies tuomittiin saman uhrin hyväksikäytöstä, kun tämä oli ollut 14. Tähän tekoon liittyi oikeuden mukaan myös seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta.

Miehen syyksi luettiin myös kaksi törkeää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritystä, joista toisessa mies oli oikeuden mukaan yrittänyt päästä sukupuoliyhteyteen 13–14-vuotiaan ja toisessa 14–15-vuotiaan lapsen kanssa. Myös toiseen näistä liittyi oikeuden mukaan seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta.

Lisäksi mies tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vapaudenriistosta, kahdesta pahoinpitelystä, kolmesta laittomasta uhkauksesta sekä vainoamisesta, jossa uhri oli 14-vuotias. Hyväksikäytössä oli oikeuden mukaan kyse seksuaalissävytteisestä viestittelystä, mutta muuten selosteessa ei kerrottu tarkemmin miehen teoista.

Mies tuomittiin yhteensä 166 syytekohdasta seitsemän vuoden vankeuteen. Salakatselu- ja seksuaalirikosten lisäksi hänet tuomittiin myös törkeästä dopingrikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta. Nainen sai viisi vuotta vankeutta muun muassa kymmenistä salakatseluista ja lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Kaksikko tuomittiin maksamaan salakuvauksen uhreille yhteisvastuullisesti korvauksia yhteensä yli 138 000 euroa. Lisäksi oikeus määräsi miehen maksamaan törkeän hyväksikäytön uhrille 22 000 euroa ja naisen 7 000 euroa. Miehen maksettavaksi tuli vielä vahingonkorvauksia hänen muista teoistaan yhteensä noin 14 000 euroa.

STT ei julkaise tuomittujen nimiä uhrien yksityisyyden suojelemiseksi.