Testin välttävät ohjataan kolmen vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin, ja heitä neuvotaan hakeutumaan koronatestiin kotipaikkakunnalla.

Vaalimaan rajanylityspiste tukkeutui tiistaina illalla, kun Suomeen palaavien jalkapalloturistien koronatestaamiseen ei riittänyt kapasiteettia.

Suomen peli Belgiaa vastaan pelattiin maanantaina 21. kesäkuuta Pietarissa.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoi hieman kello kahdeksan jälkeen illalla, että Kymsote on tehnyt päätöksen jättää testaamatta osan turisteista rajalla. Heidät ohjataan kolmen vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja neuvotaan hakeutumaan koronatestiin kotipaikkakunnalla.

Kymsote on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Ilman testiä rajan yli kulkevien määrä on Mäntymaan mukaan hieman yli kymmenen linja-autoa ja runsaasti henkilöautoja.

”Viimeisen tunnin aikana olen neuvotellut asiasta henkilöstömme, rajaviranomaisten ja infektioasiantuntijan kanssa. Tämä on ainoa tapa hoitaa asia niin, että väki ei jää rajalle jumiin”, Mäntymaa sanoo.

Suomalaisfaneja Suomi-Belgia-ottelussa Pietarissa maanantaina.

Hänen mukaansa Kymsotella ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta saada rajalle väkeä tekemään koronatestauksia. Mäntymaan mukaan järjestely ei ole erityinen turvallisuusriski.

”Kisoissa stadionille pääsyä varten on kuitenkin pitänyt hankkia negatiivinen koronatestitulos. Lisäksi moni Suomeen palaavista on varmaan teettänyt koronatestin Pietarissa ennen paluuta. Tärkeää on, että kolme vuorokautta maahantulon jälkeen otetaan toinen testi”, hän sanoo.

Kaakkois-Suomen rajavartioston yleisjohtaja Taneli Repo kertoi hieman ennen iltakahdeksaa tiistaina, että Vaalimaan rajanylityspisteellä testausvuoroaan oli odottamassa kymmenkunta yksikerroksista bussia ja kymmeniä henkilöautoja.

”Odotusajat rajalla ovat olleet illalla kaksi, jopa kolme tuntia. Ruuhka on painottunut loppuiltaan, kun ilmeisesti isompi määrä kisaturisteja on päättänyt tulla samaan aikaan Suomeen. Liikenne oli rauhallisempi aiemmin päivällä”, Repo sanoo puhelimitse.

Samaa kertoo Vaalimaan rajatarkastusaseman päällikkö Jani Liikola. Liikola kertoo, ettei vastaavaa ongelmaa ollut noin viikko sitten Pietarissa pelatun pelin osalta.

” ”Mietin, että aika rankka päivä on vanhoille ja lapsille olla tuollaisessa paahteessa.”

Tunnelma Vaalimaan rajanylityspisteellä oli tiistaina Taneli Revon mukaan odotuksesta huolimatta rauhallinen. Hän ei ole itse paikan päällä rajalla, mutta kertoo kuulleensa virkamiehiltä, että pitkä odotusaika helteessä ei ole ollut kaikkien mieleen.

”Jonkun verran porukkaa on bussien ulkopuolella, sillä sää on sen verran kuuma, että busseissa on varmaan tukalaa. Hieman osa on valittanut, että juomavettä ei ole. Sitä pyritään parhaillaan heille järjestämään.”

Tiistaihin osunut helle todella sattui huonoon aikaan. Kisamatkalta palaava Vesa Laakso kertoo puhelimitse HS:lle, että rajalla oli lämmintä yli 30 astetta, aurinko porotti eikä vettä ollut tarjolla.

”Bussimme lähti Pietarista kello 12 aikoihin, eli kohtalaisen pitkä päivä oli takana. Vaalimaan asemalla olimme noin kello 17. Odotimme rajalla yli kolme tuntia”, Laakso kertoo.

Kolmen tunnin aikana osa ihmisistä odotteli ulkona, osa sisällä bussissa.

”Vaikka ei se ilmastointi bussissa oikein jaksanut viilentää, vähän saunaa tuo vastasi. Mietin, että aika rankka päivä on vanhoille ja lapsille olla tuollaisessa paahteessa.”

Lopulta noin kello 20 tuli ilmoitus, ettei ihmisiä enää testata. Laakson mukaan vaikutti siltä, että testaus rajalla ei yksinkertaisesti toiminut.

”Allegrohan tätä väliä normaalisti kulkee. Nyt vuorot peruttiin terveysturvallisuus­syistä, mutta kyllähän tämä vähän omaan nilkkaan osui kun nyt Suomeen tulee näin paljon ihmisiä ilman testiä”, hän pohtii.

Vaalimaan rajalla koronatestausta tekee kaksi Hus Diagnostiikkakeskuksen työntekijää. Lisäksi rajalla on Kymsotelta kaksi terveysneuvontahenkilöä.

”Ennen EM-kisoja raja- ja terveysviranomaisilla oli erittäin hatarat tiedot siitä, paljonko kisoihin menee matkustajia, millä liikennevälineellä he menevät ja milloin he palaavat”, Kymsoten Mäntymaa sanoo.

Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle kello 7–21.30. Kun raja sulkeutuu, jonoon ei enää oteta ketään, Repo sanoo.

”Rajan väliin ei tulla ketään jättämään. Kaikki jonossa kello 21.30 olevat otetaan Suomen puolelle ennen kuin vuorokausi vaihtuu.”

Liikola kertoo, että jalkapalloturisteja on kehotettu käyttämään myös Nuijamaan ylityspistettä.

”Myös Nuijamaalla on tietojeni mukaan ollut ruuhkaa.”

Kymsote kertoi maanantaina tiedotteessaan, että Vaalimaan rajanylitys­pisteellä todettiin viime viikon aikana yhteensä 16 positiivista koronavirustartuntaa. Enemmistö Vaalimaalla positiivisen tuloksen saaneista asuu muualla kuin Kymenlaaksossa, ja näin ollen he eivät lukeudu Kymsoten tartuntalukuihin.

Positiivisen tuloksen saaneiden joukossa on myös Pietarin EM-kisaotteluista palanneita henkilöitä.